Opinion: Les Mac M1 soulignent la nécessité d’un écran Apple à bas prix

L’automne dernier, Apple a lancé ses premiers Mac M1 avec un nouveau MacBook Pro, Mac mini et MacBook Air. Cette année, la transition se poursuivra avec un nouvel iMac alimenté par Apple Silicon, des mises à jour de MacBook Pro 14 pouces et 16 pouces, et plus encore.

Alternatives à l’affichage Thunderbolt

Lorsque Apple a abandonné le Thunderbolt Display à 999 $ en 2016, sa déclaration indique qu’il existe «un certain nombre d’excellentes options tierces disponibles pour les utilisateurs de Mac». Malheureusement, ce n’était pas le cas à l’époque, et bien que les choses se soient améliorées depuis, il est toujours difficile de trouver un écran externe qui coche toutes les cases nécessaires.

Les deux options les plus remarquables incluent le LG UltraFine 4K et le LG UltraFine 5K. Ces écrans ont été largement considérés comme les remplaçants de facto du Thunderbolt d’Apple. Ils disposent de capacités centrées sur Mac comme la connectivité Thunderbolt 3 et la technologie d’affichage True Tone, et à bien des égards, ce sont de bons écrans. Ils font le travail.

Là où les écrans LG UltraFine tombent, c’est le design. Ils sont faits de plastique bon marché et sans inspiration et la base du support est massive. Et d’une manière ou d’une autre, malgré la taille du support, les écrans vacillent toujours au moindre contact.

J’ai également récemment essayé l’écran LG UltraFine Ergo, qui dispose d’un écran 4K de 32 pouces à moins de 700 $. Le design ici est incroyablement polyvalent – d’où la marque «Ergo» – mais la résolution 4K à 32 pouces est décevante. Vous manquez également la connectivité Thunderbolt 3, mais c’est à prévoir pour un écran à ce prix.

Mon collègue Michael Potuck a suivi les meilleurs écrans USB-C / Thunderbolt pour les utilisateurs de Mac. Bien qu’il existe certainement un certain nombre d’options, peu, voire aucune, ne cocheront probablement toutes les cases nécessaires pour les fans d’Apple.

Comment les Mac M1 changent les choses

J’ai récemment modifié la configuration de mon Mac, abandonnant mon iMac 27 pouces alimenté par Intel au profit du Mac mini M1. Il y avait plusieurs raisons derrière ce changement, y compris la vitesse pure de la puce M1. Je voulais également abandonner l’Intel iMac le plus tôt possible, car les valeurs de revente chuteront certainement rapidement une fois que les nouveaux modèles Apple Silicon seront annoncés cette année.

Le M1 Mac mini a été une joie absolue à utiliser à presque tous les égards. J’aurais juste aimé avoir un écran fabriqué par Apple pour l’associer – pour moins de 4999 $. Je mentirais si je disais que je n’avais pas envisagé d’acheter un Pro Display XDR, mais c’est impossible à justifier dans ma situation. C’est exagéré pour mes besoins, même si j’en veux un.

C’est bizarre pour moi qu’Apple vende un si bon ordinateur de bureau, le M1 Mac mini, sans solution d’affichage raisonnable pour les acheteurs. Lorsque vous entrez dans un Apple Store pour acheter un Mac mini M1, vos trois options sont les écrans LG UltraFine 4K / 5K ou le Pro Display XDR.

Le M1 MacBook Pro et MacBook Air soulignent également la nécessité d’un écran externe fabriqué par Apple. Ces machines sont si puissantes qu’elles surpassent certains des Mac Intel haut de gamme. Cela signifie qu’ils peuvent remplacer un ordinateur de bureau pour de nombreux acheteurs, mais cet argument est plus difficile à faire valoir lorsque Apple ne vend pas d’écran externe grand public.

L’iMac alimenté par Apple Silicon résoudra ce problème pour certaines personnes avec un design tout-en-un, mais il y a encore beaucoup d’avantages à avoir la polyvalence d’un ordinateur portable associé à un écran externe.

La bonne nouvelle

La bonne nouvelle est que Bloomberg a rapporté en janvier qu’Apple travaillait en fait sur un écran externe à moindre coût. Le rapport expliquait:

Dans le cadre de ses efforts relancés sur les ordinateurs de bureau Mac, Apple a commencé le développement précoce d’un moniteur externe à bas prix à vendre aux côtés du Pro Display XDR. Le moniteur moins cher comporterait un écran plus destiné aux consommateurs qu’à un usage professionnel et n’aurait pas le rapport de luminosité et de contraste de l’offre de premier plan. Apple a lancé pour la dernière fois un moniteur de qualité grand public appelé Thunderbolt Display en 2011 pour 999 $, mais l’a abandonné en 2016.

L’expression clé ici, cependant, est «a commencé le développement précoce». Cela semble impliquer que l’Apple Display à moindre coût est encore loin, et c’est décevant. Ce même rapport mentionnait également qu’Apple travaillait sur un Mac Pro plus petit, qui, tout comme le Mac mini, nécessiterait un écran externe.

Emballer

En y repensant, je me demande si nous avons pris le Thunderbolt Display à 999 $ pour acquis. C’est ce que tant d’entre nous demandent maintenant: l’écran iMac, mais sans ordinateur à l’intérieur. Avec une refonte de l’iMac en cours cette année, il semble que le moment soit venu pour Apple de relancer cette stratégie.

Il manque clairement quelque chose dans la gamme Mac d’Apple aujourd’hui, que ce soit en remplacement des UltraFines ou entre l’UltraFine et le Pro Display XDR. Idéalement, un écran externe Apple serait juste autour du prix actuel du LG UltraFine 5K 27 pouces, mais avec un design bien meilleur.

Qu’en penses-tu? Attendez-vous un écran externe Apple moins cher cette année? Faites-nous savoir dans les commentaires!

