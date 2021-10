Opinion: Les nouveaux AirPod sont exactement les écouteurs sans fil que je voulais qu’Apple fabrique

Lorsque Apple a introduit les AirPods Pro fin 2019, ils ont instantanément rendu les AirPods ordinaires « pas cool ». Les tiges étaient plus courtes, le son était meilleur, il y avait de vrais boutons et le boîtier avait un design paysager indéniablement nouveau. Mais les AirPods Pro ont toujours eu un défaut fondamental pour moi. Ils ne correspondent tout simplement pas à mes oreilles. Aucun des embouts interchangeables inclus n’a jamais fonctionné pour moi. Je sais que c’est inhabituel car les gens ont tendance à dire que les AirPods Pro s’adaptent mieux à leurs oreilles que les AirPods standard, mais la conception originale des AirPods était infiniment plus confortable pour moi. Les AirPod de troisième génération tirent le meilleur des deux et les combinent en une paire d’écouteurs sans fil presque parfaits.

Bien mieux ajusté que les AirPods Pro

Il a fallu beaucoup de temps à Apple pour sortir les AirPod de troisième génération. Ils ont été initialement divulgués il y a plusieurs mois, et nous nous demandions à chaque événement virtuel si les nouveaux AirPod feraient leurs débuts. Eh bien, ils l’ont finalement fait la semaine dernière lors de l’événement spécial « Unleashed » d’Apple.

J’ai entendu quelques voix fortes sur Twitter déplorer les nouveaux AirPod, disant qu’ils sont trop bulbeux et inconfortables. Cela n’a pas du tout été mon expérience. Les AirPods de troisième génération s’adaptent bien mieux que les AirPods Pro, et ils sont toujours plus confortables que les AirPods de deuxième génération.

Les AirPods Pro sont régulièrement tombés de mes oreilles au cours des deux dernières années, en particulier en marchant dans la rue. Je dois toujours les pousser ou ajuster leur angle. Trop de mouvement et ils quittent le navire. Cela a toujours été décevant pour moi, car les AirPods Pro ont un son incroyablement profond. Mais ils essaient toujours de sortir de mes oreilles, me laissant vouloir quelque chose de mieux.

Mais les AirPod de troisième génération ont été livrés.

Un son bien meilleur

Les AirPod d’origine et de deuxième génération avaient un son correct. Ils étaient bons en termes de qualité, mais parfaits pour les activités en déplacement. L’approche unique des AirPods a toujours été meilleure pour mes oreilles, et donc quand j’ai découvert pour la première fois en mars que les AirPods de troisième génération n’auraient pas d’embouts interchangeables, j’étais ravi.

La qualité sonore est nettement meilleure sur les nouveaux AirPods par rapport à leurs prédécesseurs, mais pas tellement différente qu’elles correspondent aux AirPods Pro. Vous pouvez toujours entendre beaucoup de bruit extérieur, ce qui est normal. Dans une grande ville comme New York, je ne veux pas de suppression du bruit. Je veux entendre juste assez de mon environnement pour continuer à me déplacer en toute sécurité dans la ville. En fin de compte, les AirPod de troisième génération ont un son bien meilleur si vous venez d’AirPod de deuxième génération ou d’origine. Mais si la qualité sonore est ce qui vous tient le plus à cœur, envisagez de vous en tenir aux AirPods Pro.

Amélioration de la durée de vie de la batterie et de la charge

Une chose vraiment nouvelle que je voulais qu’Apple ajoute est la compatibilité MagSafe. Les nouveaux AirPod de troisième génération sont les premiers à s’accrocher magnétiquement à la rondelle de charge MagSafe. Apple a également mis à jour les AirPods Pro avec un étui MagSafe, mais c’est une fonctionnalité phare ici. Il s’enclenche directement sur mon MagSafe Duo et ma batterie MagSafe. Vous ne pouvez pas accidentellement placer les AirPod dans une position légèrement de travers. Vous pouvez être assuré qu’ils se chargeront grâce au nouvel aimant d’alignement.

La durée de vie de la batterie est une chose dans laquelle les AirPod ont toujours été bons. Je n’ai jamais eu à recharger mes AirPods, AirPods Pro et AirPods Max qu’une fois par semaine, parfois tous les deux, selon l’utilisation. Les nouveaux AirPods de troisième génération offrent une autonomie de batterie plus longue que les AirPods de deuxième génération et les AirPods Pro. Je n’ai pas entendu une seule fois le son de batterie faible avec ces nouveaux écouteurs, et je les garde généralement assez longtemps pendant une journée de travail pour éventuellement l’entendre au moins une fois. L’heure supplémentaire d’autonomie de la batterie dans les écouteurs est certainement une amélioration bienvenue. Mais la meilleure partie est le nouveau boîtier qui a une forme raffinée et une autonomie supplémentaire de six heures par rapport aux boîtiers AirPod précédents.

Contrôles des boutons appropriés

Les AirPod d’origine avaient un geste de tapotement assez capricieux. Mais les AirPods Pro ont obtenu des tiges compressibles dotées de commandes personnalisables. Les nouveaux AirPod de troisième génération ont enfin les mêmes commandes de bouton que les AirPods Pro ont introduit. Maintenant, vous pouvez presser les tiges pour lire/mettre en pause la musique et avancer et reculer. Vous n’avez plus besoin de regarder votre téléphone ou votre montre pour changer de chanson.

Résistance à l’eau pour le reste d’entre nous

Une autre caractéristique que les AirPod de troisième génération volent aux AirPods Pro est leur résistance à la sueur et à l’eau. Les écouteurs eux-mêmes et l’étui de chargement sont tous deux résistants à l’eau IPX4. Ils ne sont pas imperméables, vous ne devriez donc pas essayer de nager avec eux ou de pratiquer des sports nautiques intenses, mais si vous courez sous la pluie ou transpirez comme un fou, vous pouvez dormir tranquille.

Faut-il les acheter ?

Si vous êtes satisfait de vos AirPods Pro, vous n’avez certainement pas besoin de vous procurer une paire d’AirPods de troisième génération. Mais si vous rencontrez les mêmes problèmes d’ajustement et que vous souhaitez prolonger la durée de vie de la batterie, les AirPod de troisième génération sont une mise à niveau bienvenue qui se fait attendre depuis longtemps.

Les propriétaires d’AirPod d’origine ou de deuxième génération devraient également envisager une mise à niveau. Les commandes tactiles et la durée de vie prolongée de la batterie sont des améliorations bienvenues. L’audio spatial est une sorte de gadget dans ce contexte particulier, cependant. Pour une très bonne expérience audio spatiale, vous avez besoin d’une suppression active du bruit.

Et le modèle moins cher ?

Les AirPod de la génération précédente sont désormais au prix de seulement 129 $, ce qui met beaucoup d’espace entre eux et les nouveaux AirPod de troisième génération à 179 $. Si vous voulez les tiges compressibles, le nouveau design, la durée de vie de la batterie plus longue et MagSafe, vous devez absolument envisager de dépenser les 50 $ supplémentaires.

