Opinion: les rédacteurs de la BFW conçoivent leur propre finale de l’UEFA Champions League pour 2020/2021

Alors qu’une autre finale de la Ligue des champions se profile si peu de temps après la finale de 2020, chez Bavarian Football Works, nous nous demandons qui soutenir. En conséquence, nous avons décidé de composer notre propre finale de la Ligue des champions.

Jetez un œil aux équipes que nous aurions aimé voir prendre la parole lors de la finale 2020-2021 à Istanbul.

Fils en peluche:

FC Bayern Munich vs Real Madrid

Je ne ressens pas le besoin de présenter ces deux équipes. Les meilleures équipes et les plus historiques d’Espagne et d’Allemagne, avec près de 20 titres en Ligue des champions à eux deux, sont les experts de la Ligue des champions du jeu moderne. Ils se sont affrontés plus de fois que les fans ne s’en souviennent, mais jamais lors d’une finale auparavant.

Une finale entre ces deux poids lourds serait la bataille du siècle – un affrontement de deux titans qui secouerait le monde du football; un conflit entre deux identités footballistiques distinctes de deux ligues différentes, chacune ayant de riches racines dans le football européen; une explosion de jeu élégant et offensif réalisé et dirigé par certains des meilleurs joueurs et entraîneurs du monde.

Ce serait – rouge et blanc, nuit de combat; le plus grand match de gladiateurs de l’histoire du monde; Kaisers contre Reyes; sang contre lumière; Dieux de l’Allemagne contre les sauveurs de l’Espagne! Maintenant, c’est un match qui garantira les téléspectateurs du monde entier. Et oui, il est si grand qu’il fait même briller une citation d’un film horrible (Batman v Superman).

RLD:

Rapid Vienne vs Celtic

Au cours de l’année où les fans ont pris la parole pour rappeler aux forces des entreprises multinationales que le football était toujours leur sport, j’ai mis en place ce que j’appelle la «finale de tous les fans».

Tout d’abord, nous avons Rapid Vienna. Fondé en 1897 en tant que premier club de football des travailleurs viennois, ce club incarne l’implication des fans tout en ayant une longue histoire de succès international. Le club reste la propriété de ses membres, embrasse ses traditions et produit des produits divertissants sur le terrain. Ce serait également une chance pour le monde de voir de beaux jeunes joueurs prometteurs qui quitteront probablement Rapid au cours des prochaines années, notamment Demir, Arase, Kara et Fountas qui semblent se diriger vers des choses plus grandes et meilleures. Enfin, les supporters du Rapid pourraient profiter de leur première finale de la Ligue des champions pour livrer un «Rapid-Viertelstunde» légendaire en tant qu’expulsion pour le capitaine bien-aimé Dejan Ljubicic alors qu’il se rendra au FC Cologne l’année prochaine.

Leurs adversaires seront une autre équipe historique, Glasgow Celtic, fondée en 1887. Cela nous donnera les deux équipes dominantes des deux plus longues jouées, et deux des rivalités les plus vives de l’histoire du football, la Old Firm à Glasgow et le Wiener Derby . Il y aura de l’argenterie en abondance, le puissant Celtic ayant plus de 100 trophées à son nom, tandis que le Rapid arrive sans avoir livré plus de 50 titres et coupes à ses fidèles.

Mais la vraie raison pour laquelle Celtic obtient le signe de tête, ce sont ses fans. Sortant d’une triste histoire de violence sectaire, les fans du Celtic se sont récemment rachetés et sont devenus une base de fans modèle. Ils ont remporté de nombreux prix médiatiques et officiels en tant que meilleure base de fans et ne manquent jamais de créer une atmosphère de jeu inoubliable. Ils chanteront même «Vous ne marcherez jamais seul» pour que le rédacteur en chef de BFW, Tom Adams, se sente chez lui pour la finale:

Peut-être plus important encore, les équipes sont égales. Avec l’indice 538 actuel de Rapid à 61,6 et Celtic à 59,1, cela devrait être un cracker d’un match! Étant donné que les deux équipes ont de fortes racines catholiques, nous inviterons le pape François à diriger la cérémonie de lancement.

Ma prédiction: 3-2 à Die Grün-Weißen.

Samrin:

Ajax vs Borussia Mönchengladbach

Lorsque la Super League a été annoncée, l’Ajax, l’Ajax bien-aimé de Johan Cruyff, vainqueur de quatre Coupes d’Europe, n’a même pas reçu d’invitation tandis que Manchester City, Chelsea, Arsenal, Tottenham et le PSG (une Ligue des champions combinée) ont été invités. Si la Super League était vraiment basée sur un contexte historique et que des équipes aux histoires glorieuses étaient invitées, l’Ajax en ferait partie. Seules cinq équipes (Real, AC Milan, Bayern, Liverpool et Barcelone) ont remporté plus de Coupes d’Europe que l’Ajax.

Le style de jeu de l’Ajax est souvent accrocheur; alors qu’ils n’étaient pas à la hauteur cette saison en Europe, ils ont époustouflé tout le monde lors de la saison 2018/2019 en jouant au football et en se qualifiant pour les demi-finales de la Ligue des champions. Ils ont perdu de justesse contre Tottenham, me laissant, un neutre, en larmes.

Leur style de jeu et leur histoire seraient les bienvenus dans une finale de Ligue des champions par moi. J’aimerais que son adversaire soit le Borussia Mönchengladbach. Gladbach, pendant leur domination de la Bundesliga dans les années 70, n’a disputé qu’une seule finale de Coupe d’Europe, qu’ils ont perdue. Ils forment également une équipe avec une riche histoire, introduisant au monde du football des joueurs comme Günter Netzer, Jupp Heynckes, Stefan Effenberg, Lothar Matthäus.

Sous Marco Rose, ils ont été incohérents, mais quand Gladbach joue leur jeu, ils sont absolument glorieux à regarder. J’espère qu’Adi Hütter pourra perpétuer cet héritage.

Gladbach et l’Ajax feraient une fascinante finale de la Ligue des champions. Je crains que Gladbach ne remporte pas son premier but, l’Ajax ne faisant que le remporter par un étrange but de cinq.

Qui aimeriez-vous voir en finale de la Ligue des champions? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous et, comme toujours, merci d’avoir lu!