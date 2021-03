Opinion: L’iPad Pro 2018 était l’un des ordinateurs les plus évolutifs jamais conçus

Les rumeurs circulent depuis longtemps sur l’iPad Pro de nouvelle génération. Il y a quelques semaines à peine, Bloomberg a annoncé que les iPad Pro 2021 conserveraient le même design mais bénéficieraient de nouvelles technologies, comme une puce A14X et un port Thunderbolt. Il s’agit d’une mise à niveau beaucoup plus importante que l’iPad Pro 2020 de l’année dernière par rapport au modèle 2018. De nombreux utilisateurs, dont moi, n’ont pas trouvé de raison de mettre à niveau l’année dernière, et j’ai du mal avec l’idée que le modèle de cette année ne produira pas la même situation.

L’iPad Pro 2020 est à peine différent du modèle 2018. Il a acquis une caméra secondaire, un capteur LiDAR et activé un noyau GPU caché. La vraie star du spectacle était le Magic Keyboard. La décision d’Apple de rendre le Magic Keyboard compatible avec l’iPad Pro 2018 n’a pas aidé la situation.

Apple savait en 2018 que l’introduction de ces iPad Pro était un gros problème. Ils ont tout donné avec un énorme événement à Brooklyn, New York. La société a repris Downtown Brooklyn dans les blocs autour de l’Apple Store. Ils avaient certaines des œuvres d’art promotionnelles les plus cool collées sur la Brooklyn Academy of Music, différentes interprétations artistiques du logo Apple sur des drapeaux suspendus au-dessus du bâtiment qui tiendraient la zone pratique et ont même décoré le logo au sommet de l’Apple Store du centre-ville de Brooklyn. Quoi qu’il arrive, il était clair à l’époque que ça allait être gros.

Performance

Cela fait deux ans et cinq mois que l’iPad Pro 2018 est sorti et il n’a montré aucun signe de ralentissement ou de vieillissement. Le processeur A12X de l’iPad Pro 2018 s’est avéré si puissant qu’il se sent aussi rapide et efficace que même les derniers Mac M1. L’iPad Pro 12,9 pouces de 3e génération se classe toujours comme le plus performant multi-core sur Geekbench, devant tout autre appareil iOS jamais sorti.

Il se classe encore plus haut en performances multicœurs que le nouvel iPad Air avec sa puce A14 à la pointe de la technologie. La puce A14 classique surpasse l’A12X dans les tests de performance monocœur et métal, mais ne la surpasse pas tellement qu’elle fait une différence tangible dans l’utilisation quotidienne. La puce A14X est cependant sûre d’être une bête, car elle devrait refléter les performances de la puce M1 utilisée dans les derniers MacBook d’Apple. Les joueurs bénéficieront sûrement de l’augmentation des performances, mais les utilisateurs expérimentés n’auront pas besoin de mettre à niveau immédiatement. Si quoi que ce soit, le véritable avantage de la puce A14X sera probablement une meilleure autonomie de la batterie. S’il correspond à celui du MacBook Air M1, il pourrait s’agir de l’iPad le plus durable jamais conçu.

En fin de compte, utiliser un nouveau processeur comme justification de la mise à niveau n’est pas vraiment une bonne idée en ce qui concerne Apple Silicon. Les puces d’Apple durent très longtemps et leurs puces les plus récentes sont toujours incroyablement performantes. Si vous avez un iPad Pro de 2018, vous savez que la puce A12X n’est pas en reste, même avec iPadOS 14. Cela pourrait certainement changer si iPadOS 15 est une version majeure avec de sérieux changements structurels, mais même dans ce cas, je soupçonne encore l’A12X il reste beaucoup plus de vie dedans.

Afficher

L’écran de l’iPad Pro 2018 est l’un des meilleurs jamais vendus par Apple. Lorsque l’écran Liquid Retina a fait ses débuts en septembre 2018 sur l’iPhone XR, j’en étais enthousiasmé car il était clair que c’était la technologie qui allait arriver sur l’iPad. Effectivement, un mois plus tard, Apple a présenté l’iPad Pro avec écran Liquid Retina. C’est un triomphe – aucun écran iPad n’a jamais été aussi bon que celui des iPad Pro 2018 et 2020. La couleur réaliste combinée à ProMotion en a fait un écran qui durera des années. Il n’y a tout simplement aucune autre tablette avec un écran qui se rapproche.

Bientôt, cependant, il pourrait enfin y avoir un écran sur une tablette qui surpasse les iPad Pro 2018, et ce sera l’iPad Pro 2021 de 12,9 pouces. On pense généralement que l’iPad Pro 12,9 pouces de cinquième génération adopte un mini-écran LED. Cela marquerait la première fois qu’Apple utilise cette technologie dans un produit phare. Les avantages de la technologie de type OLED incluent des éléments tels qu’une luminosité accrue et des noirs plus sombres. S’il y a une plainte à formuler à propos de l’écran de l’iPad Pro actuel, c’est que les noirs doivent être plus sombres comme ils le sont sur les iPhones avec écrans OLED. Les utilisateurs du mode sombre sauront exactement de quoi je parle.

Le fait est que les changements apportés à l’écran de l’iPad Pro 12,9 pouces de cinquième génération sont pour la plupart subjectifs. De nombreux consommateurs ne se soucient tout simplement pas de la qualité de l’écran de leur appareil en 2021. La plupart des produits livrés de nos jours ont de bons écrans, et Apple en particulier n’est pas connu pour en livrer de mauvais. Les consommateurs veulent juste de superbes écrans, et les iPad Pro 2018 et 2020 ont les meilleurs écrans de tablette à ce jour.

Connectivité

L’ajout de l’USB-C a contribué à transformer l’iPad Pro en un véritable ordinateur. Il a rendu infiniment plus facile sa connexion à un écran externe ou à un stockage externe. Le Magic Keyboard a ajouté un deuxième port USB-C pour le chargement, libérant le port intégré pour d’autres cas d’utilisation.

Le prochain iPad Pro devrait prendre en charge Thunderbolt, ce qui devrait permettre des transferts de données plus rapides et permettre aux utilisateurs d’alimenter des écrans de plus haut calibre comme Pro Display XDR en pleine résolution. Ces deux ajouts seraient formidables, mais ce ne sont pas de bonnes raisons de mettre à niveau.

Logiciel

L’iPad Pro 2018 a été lancé avec iOS 12. Il n’incluait pas vraiment de changements majeurs pour l’iPad, et Apple a essayé de compenser cela avec l’introduction d’iPadOS 13 un an plus tard. Avec le lancement de la révision 2020 de l’iPad Pro, Apple a publié iPadOS 13.4, qui a ajouté une véritable prise en charge du trackpad et de la souris. C’était sans doute la plus grande mise à jour iPad depuis des années bloquée dans une version intermédiaire. iPadOS 14 a ajouté quelques mises à jour importantes à l’expérience iPad, comme le gribouillage à l’échelle du système, mais rien qui n’a vraiment poussé l’enveloppe.

Pour faire court, l’iPad Pro 2018 n’a pas eu un seul problème avec les versions logicielles. De nombreux gadgets ralentissent un peu à chaque sortie, mais cet iPad Pro est resté aussi rapide qu’il ne l’a jamais été. C’est probablement parce qu’Apple n’a pas vraiment poussé iPadOS très loin. Il y a eu des changements progressifs plutôt que des changements fondamentaux qui tirent parti de la puissance à l’intérieur de ce boîtier ultra-fin.

Conception

Les designs iPad d’Apple ont tendance à durer très longtemps. La conception de l’iPad 2 a duré trois générations, et la conception originale de l’iPad mini a duré près de huit ans. Lorsque Apple a dévoilé l’écran bord à bord et la conception des bords carrés, il y avait fort à parier de supposer qu’il allait rester longtemps. L’iPad Pro 2020 est pratiquement identique au modèle 2018, mis à part la plus grosse bosse de la caméra. L’iPad Air 2020 conserve également le même design, bien que dans une variété de nouvelles couleurs.

C’est un beau design qu’Apple a choisi d’étendre sous une forme ou une autre à la famille iPhone 12. L’ensemble du boîtier est incroyablement fin et léger, même sur les modèles 12,9 pouces. Les lunettes ne sont ni trop fines ni trop épaisses. Tous les boutons sont solides. Les haut-parleurs sonnent incroyablement. Et même l’appareil photo unique du modèle 2018 fonctionne toujours comme un charme.

Selon les rumeurs, l’iPad Pro 2021 d’Apple conservera le même design que l’iPad Pro 2020. Il aura plus que probablement les mêmes lunettes, les mêmes conceptions de haut-parleurs, le même positionnement de caméra, le même connecteur intelligent, et plus encore. Donc, si la conception est la principale raison des mises à niveau matérielles, ce ne sera pas le cas.

Accessoires

L’Apple Pencil de deuxième génération règne toujours en maître parmi les stylets numériques. C’est fluide et précis. Il clique directement sur le côté de l’iPad Pro. Il n’y a pratiquement aucun problème avec cela. L’iPad Pro 2018 et l’iPad Pro 2020 utilisent tous deux le même crayon. Il n’y a probablement pas tellement de différence avec l’Apple Pencil de troisième génération qui serait à l’horizon.

La vraie star du spectacle d’accessoires est le Magic Keyboard. Apple l’a publié aux côtés des iPad Pro 2020, mais a décidé de le rendre compatible avec les iPad Pro 2018. Cette décision unique a été un coup dur pour toute justification de la mise à niveau vers les modèles 2020. Apple pourrait travailler sur un nouveau Magic Keyboard, et s’ils veulent pousser plus de gens à mettre à niveau leur iPad Pro, ils doivent le rendre exclusivement compatible avec le nouveau modèle. C’est certainement une possibilité, car le nouvel iPad Pro 12,9 ″ serait plus épais que les modèles 2018 et 2020.

Conclusion

L’iPad Pro est l’un des meilleurs produits fabriqués par Apple. Il dispose d’un matériel impeccable qui pourrait durer une décennie, freiné par un logiciel qui a désespérément besoin d’un redémarrage. Les iPads, en général, durent longtemps, mais lorsque vous frappez un «Pro» à la fin de ce nom, ils durent encore plus longtemps. Il devient de plus en plus difficile de justifier la mise à niveau d’un iPad sur une base annuelle ou même semestrielle.

Avez-vous utilisé un iPad Pro 2018? Avez-vous mis à niveau l’année dernière ou vous en êtes-vous tenu aux modèles 2018? Envisagez-vous de passer aux modèles 2021? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous!

FTC: Nous utilisons des liens d’affiliation automatique générant des revenus. Suite.

Consultez . sur YouTube pour plus d’informations sur Apple: