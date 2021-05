Opinion: L’iPad Pro M1 a besoin d’iPadOS 15, pas de macOS

Après qu’Apple a dévoilé l’iPad Pro M1 le mois dernier, les spéculations sur l’avenir du logiciel iPad sont devenues monnaie courante. Certaines personnes ont émis l’hypothèse que la solution aux limitations logicielles actuelles de l’iPad pourrait être la prise en charge de l’exécution de macOS, mais je ne pense pas que ce soit nécessairement le cas. Voici pourquoi.

Cette controverse a commencé après que «l’équipe de marketing des produits de crack» chez Apple, comme Craig Federighi appelle gentiment ses collègues, a décidé que la prochaine puce à l’intérieur de l’iPad Pro s’appellerait «le M1» et non A14X, comme . a trouvé des références.

Et pouvez-vous les blâmer? La puce M1 a été un succès retentissant. Tous les critiques ont loué la première puce Apple Silicon Mac, alors pourquoi la société n’utiliserait-elle pas le même processeur dans son iPad le plus puissant?

Ce que les gens oublient parfois, c’est que la puce M1 est en fait une variante du processeur de la série A. Lorsque Apple a annoncé pour la première fois qu’il travaillait sur son propre Silicon, le SDK Mac mini envoyé aux développeurs disposait de la puce bionique A12Z, qui alimentait l’iPad Pro 2020. Il ne faut pas grand-chose pour se connecter que la puce M est une variante des processeurs iPhone et non une chose totalement différente.

Mais, encore une fois, puis-je blâmer les clients de vouloir macOS sur un M1 iPad Pro? Pas exactement, mais je pense que les gens manquent le point.

La meilleure partie de l’iPad est qu’il ne s’agit pas d’un ordinateur portable hybride

Je ne sais pas pour vous, mais je n’ai jamais été fan de PC avec écran tactile activé. Ils ne fonctionnent pas correctement et lorsque vous les transformez en tablette, l’expérience s’aggrave. L’ergonomie n’est tout simplement pas fonctionnelle et l’expérience logicielle est souvent terne.

Avec un iPad, et surtout avec l’iPad Pro M1, c’est la chance qu’Apple a d’apporter des outils innovants dans une catégorie qui a créé un nouvel écosystème. Lorsque cette tablette a été annoncée en avril, les dirigeants étaient prêts à aborder le sujet de la fusion de l’iPad et du Mac. Voici ce que le dirigeant d’Apple, Greg Joswiak, a déclaré:

«Il y a deux histoires contradictoires que les gens aiment raconter à propos de l’iPad et du Mac», dit Joz, en commençant par une clarification qui l’amènera à un moment donné à s’excuser pour sa passion. «D’une part, les gens disent qu’ils sont en conflit les uns avec les autres. Que quelqu’un doit décider s’il veut un Mac ou s’il veut un iPad. «Ou les gens disent que nous les fusionnons en une seule: qu’il y a vraiment cette grande conspiration que nous avons, pour éliminer les deux catégories et en faire une. «Et la réalité n’est pas non plus vraie. Nous sommes très fiers du fait que nous travaillons vraiment, vraiment dur pour créer les meilleurs produits dans leur catégorie respective. »

Alors, que devrait faire Apple à propos de l’iPad?

iPadOS 15 va libérer tout le potentiel de l’iPad Pro M1

Si ce sous-titre vous fait sonner une cloche, c’est parce que j’ai écrit en mars, presque un mois avant l’annonce du M1 iPad Pro, que ce produit aurait besoin d’iPadOS 15 pour libérer tout son potentiel. Et cela reste vrai.

Il y a une maxime qui dit «n’achetez pas un produit pour ce qu’il peut être», mais l’iPad Pro est une promesse depuis une demi-décennie. Avec iPadOS en 2019 et le Magic Keyboard en 2020, Apple s’est rapproché de ce que ce produit peut réaliser.

C’est puissant, nous le savons tous. L’iPad Pro M1 bat même mon MacBook Pro 16 pouces de 2019 doté de 16 Go de RAM et d’un processeur Intel Core i9. C’est joli, il possède un superbe écran mini-LED que les clients ont hâte de voir. Alors qu’est-ce qui manque? Un autre cycle de mise à jour iPadOS.

L’iPad Pro M1, plus que tout autre iPad, a besoin de trois choses:

Apple prenant en charge les applications Pro: l’entreprise doit lancer Final Cut Pro et Logic Pro sur l’iPad. Si Apple n’apporte pas ses applications les plus puissantes à l’écosystème iPadOS, pourquoi un autre développeur devrait-il faire de même?

Prise en charge de Xcode: Nous sommes en 2021 et les développeurs ne peuvent toujours pas coder avec cet écran massif de 12,9 pouces et avec le superbe clavier qu’est le Magic Keyboard. Ils doivent encore émuler l’iPad sur un Mac. Pourquoi?

Focus sur le multitâche: Avec jusqu’à 16 Go de RAM, le M1 iPad Pro peut facilement gérer le multitâche. Avec un écran de 12,9 pouces, Apple doit donner à ses utilisateurs plus de possibilités pour diviser l’écran, combiner des applications et des widgets, apporter une bibliothèque d’applications et prendre en charge davantage d’écrans externes.

L’une des choses dont l’iPad avait besoin et qu’Apple apportait avec l’iPad Pro de cinquième génération était la fonction Center Stage. En ajoutant une caméra ultra-large à l’avant de l’appareil, et en utilisant l’IA et le système TrueDepth, Apple est enfin en mesure de placer l’utilisateur au centre d’un appel vidéo. C’est une petite chose mais qui fait une énorme différence. Et la meilleure partie est que d’autres développeurs peuvent profiter de cette API.

Emballer

Nous sommes à presque trois semaines de la WWDC 2021. Avec l’arrivée de l’iPad Pro M1 pour certains clients chanceux, il ne nous faudra pas longtemps pour voir ce qu’Apple a prévu pour iPadOS 15 également. Espérons que ce sera l’année où nous pourrons appeler l’iPad un appareil vraiment «Pro» et laisser macOS pour les Mac uniquement.

En faisant passer l’iPadOS 15 au niveau supérieur, plutôt que de se rabattre sur macOS, Apple peut adopter l’iPad pour ce qu’il est: un appareil hybride incroyablement puissant. Il existe des fonctionnalités qu’Apple peut apporter du Mac à l’iPad, mais l’iPad ne doit pas exécuter macOS. Il a besoin d’iPadOS 15 avec une optimisation complète pour le facteur de forme.

Que voulez-vous voir dans iPadOS 15? Faites-nous savoir dans les commentaires.

