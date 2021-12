Opinion: Marc Roca du Bayern Munich mérite notre respect et notre admiration

Dire que le milieu de terrain espagnol du Bayern Munich Marc Roca a trouvé des minutes limitées au cours de sa saison et demie en Allemagne serait un euphémisme. Roca a joué 577 minutes dérisoires lors de sa première saison et a encore moins de 153 minutes ce trimestre. Roca était tellement en disgrâce que Julian Nagelsmann a jugé l’Espagnol insuffisant pour même faire partie de l’équipe le jour du match à plusieurs reprises plus tôt dans la saison. Cependant, la façon dont il a géré ses difficultés à Munich a été frappante – et tous ses efforts et ses forces ont été démontrés lors de la récente victoire 5-0 du Bayern sur Stuttgart.

Au bas de l’ordre hiérarchique sous Hansi Flick, Roca a vu l’intensité et la force accrues nécessaires au football allemand par rapport à la Liga. Cela a suscité un travail acharné et un dévouement de Roca, ce qui était évident dans sa transformation corporelle avant la pré-saison 2021-2022. L’Espagnol a passé beaucoup de temps au gymnase pour passer de sa stature autrefois mince et maigre à devenir plus musclé.

Photo de Stefan Matzke – sampics/Corbis via .

Sa faible présence physique s’était traduite par son jeu défensif, entraînant de sérieuses faiblesses dans les duels défensifs, l’agressivité et la vitesse. Pourtant, alors qu’il était un handicap défensif pendant le passage de Flick au club, Roca a semblé affûté et beaucoup plus capable défensivement cette saison. Cela a été illustré de manière frappante par une excellente performance défensive lors du match du Bayern contre Stuttgart. Roca était tenace et faisait toujours pression sur le joueur et se battait de son mieux pour gagner le ballon. Cela a été illustré lorsque Roca a récupéré le ballon, ce qui a conduit à la contre-attaque qui a catalysé le deuxième but du Bayern. Ses anciens passifs défensifs n’étaient pas visibles et son rythme et son agilité ont clairement augmenté.

Également dans le récent match du Bayern, Roca a montré les capacités de passe qui ont incité son achat en premier lieu. Il y avait d’innombrables passes à longue portée qui étaient thérapeutiques dans leur beauté mais aussi incroyablement efficaces. De telles passes ont donné lieu à des occasions pour Serge Gnabry et Leroy Sane sur les ailes et à d’excellents changements de tempo pour le jeu général du Bayern. Avec une telle passe, Roca pourrait certainement jouer un rôle important ou même un rôle de départ à l’avenir avec la dictée de jeu de Xabi Alonso-esque possible avec ses compétences.

Il était significatif que Roca et Nagelsmann aient partagé une étreinte chaleureuse sur la ligne de touche après le match. Cela a rendu hommage à tous les efforts de Roca pour s’améliorer et s’améliorer au cours de la dernière année, se battant bec et ongles pour percer dans l’équipe – et ce malgré le scepticisme avoué de Nagelsmann. Roca avait même laissé passer l’occasion unique d’une médaille olympique avec l’Espagne d’avoir une pré-saison complète et ininterrompue avec le Bayern cet été. Un sacrifice qui lui montre l’engagement et l’ambition de percer dans l’une des meilleures équipes du monde.

Enfin, le milieu défensif a toujours gardé une attitude positive malgré ses difficultés au club. Lisez n’importe quelle interview de Roca et tout ce que vous entendrez, ce sont des éloges pour le club, son équipe d’entraîneurs et ses joueurs – en plus des reconnaissances de sa faiblesse et des domaines d’amélioration. Ce type d’attitude est tout simplement génial pour le club et très éloigné des goûts du marchand égoïste et incontrôlable Mickael Cuisance. Une attitude récemment qualifiée de « sensationnelle » par Hasan Salidhamizic (kicker). Un autre signe du caractère de Roca peut être vu dans ses capacités allemandes déjà compétentes. Alors qu’un joueur comme Benjamin Pavard a toujours du mal à parler allemand après cinq ans dans le pays, Roca ne le fait pas après un an et demi. Cela a clairement demandé beaucoup de temps et montre le désir de Roca de vraiment faire de son mieux.

En termes simples, Roca a fait un travail formidable dans des circonstances difficiles au Bayern – en s’améliorant physiquement, en faisant preuve d’une grande résilience mentale et en étant un acte de classe à chaque fois sur et en dehors du terrain. Espérons que l’Espagnol gentil et diligent pourra continuer à gagner des minutes et à améliorer son jeu au cours des prochains mois. S’il reçoit des minutes plus cohérentes, il l’a certainement mérité.