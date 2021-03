Opinion: Nous avons besoin d’une Apple TV mise à niveau maintenant

Il est temps pour une nouvelle Apple TV. Cela pourrait être toute l’histoire, mais ce ne sera pas le cas. Depuis la fin de 2017, lors du lancement de l’Apple TV 4K, nous n’avons pas entendu un autre mot d’Apple à propos d’un nouveau décodeur. L’Apple TV est devenue un appareil essentiel pour de nombreux utilisateurs d’Apple, en particulier lors d’une pandémie, et cela soulève naturellement la question de savoir si une mise à jour est à venir.

Plus tôt ce mois-ci, nous avons demandé aux lecteurs de . s’ils préféraient une nouvelle Apple TV avec du matériel mis à niveau ou un modèle moins cher. Plus de 45% de nos lecteurs sont prêts à payer plus pour une nouvelle Apple TV mise à niveau, tandis que plus de 30% pensent qu’Apple devrait proposer plusieurs modèles.

Mais qu’est-ce que l’Apple TV à 179 $ nous fait tous aimer ce produit, même avec les téléviseurs intelligents largement adoptés partout?

L’un des principaux facteurs est l’interface utilisateur et le logiciel.

Le plus drôle, c’est que cela fait un moment qu’Apple a introduit une fonctionnalité révolutionnaire dans son décodeur. Mis à part plusieurs utilisateurs et le support 4K sur YouTube, Apple n’a pas fait grand-chose à l’expérience du logiciel Apple TV autre que l’évolution de l’application TV elle-même.

Il y a un dilemme ici car si de nombreuses personnes aiment l’Apple TV, la société se concentre sur la fourniture de son service de streaming à de plus en plus de personnes. L’application Apple TV est disponible sur tous les téléviseurs intelligents lancés en 2018 ou plus récents. Il apparaît également sur Fire Stick, Chromecast, Playstation 4 et 5 et Xbox. AirPlay 2 est également pris en charge sur bon nombre de ces produits, c’est-à-dire la possibilité de refléter l’écran de votre iPhone / iPad / Mac sur votre téléviseur.

Alors, qu’est-ce qui différencie l’Apple TV de la concurrence? Encore une fois, c’est l’interface utilisateur.

Apple TV: là où tout est réuni

L’Apple TV est le véritable hub TV de l’ère du streaming, en particulier pour les fans d’Apple. Il existe plus de 30 chaînes disponibles via l’application TV, ce qui signifie que vous pouvez regarder et vous abonner au contenu sans laisser une seule application sur tous vos appareils Apple. Samsung, Google et Amazon offrent des fonctionnalités similaires, mais l’expérience n’est pas la même.

Vous pouvez écouter Apple Music et les podcasts Apple sur Apple TV, accéder aux souvenirs de votre bibliothèque Photos et regarder toutes les keynotes d’événements Apple. Il y a aussi Apple Arcade, qui est mieux apprécié avec un contrôleur de jeu approprié.

Le décodeur offre un endroit pour faire de l’exercice avec l’Apple Fitness +. C’est juste un robinet avec votre Apple Watch, et vous pouvez commencer à vous entraîner.

À bien des égards, c’est la simplicité de l’Apple TV, avec une expérience sans publicité et une gamme de contenu 4K HDR, via iTunes Store, qui fait que les gens possèdent toujours ce produit après tout ce temps.

Bien que 2017 n’ait pas été une excellente année pour Apple, l’Apple TV fonctionne toujours sans problème avec la puce A10X Fusion et 32 ​​Go / 64 Go de stockage. Mais pour que le décodeur puisse survivre pendant plus d’années et ne pas être interrompu comme le HomePod d’origine, Apple doit le mettre à niveau. Voici ce que la prochaine génération doit avoir.

Prise en charge 8K, nouvelle télécommande et plus

Apple a mis du temps à prendre en charge la 4K sur l’Apple TV par rapport à ses concurrents. La prochaine étape devrait être d’offrir le support 8K, mais en même temps, ne sommes-nous pas un peu trop loin du streaming vidéo dans cette résolution?

Donc, si 8K ne suffit pas à convaincre les utilisateurs d’Apple TV de mettre à niveau, un processeur plus puissant pourrait l’être. Il y a une paire de raisons à cela: offrir plusieurs flux à l’écran et améliorer l’expérience Apple Arcade.

Avec Fantasian, du réalisateur de Final Fantasy, sur le point de se lancer sur Apple Arcade, ce serait une excellente occasion pour Apple de promouvoir un décodeur plus puissant.

Ce serait également le moment idéal pour repenser la télécommande Siri. Les boutons sont toujours confus et il est difficile de le sentir si vous le tenez bien. Dans ce cas, Apple pourrait apprendre de Samsung, car la télécommande du QLED est très intuitive. Bien sûr, Apple pourrait encore supprimer certains des boutons pour lui donner sa touche classique.

Emballer

La rumeur actuelle est qu’une nouvelle Apple TV pourrait arriver dès cette année, et elle se fait attendre depuis longtemps. L’Apple TV a gagné une place dans la vie des fans d’Apple grâce à son intégration profonde avec l’écosystème Apple, à son interface utilisateur intuitive, etc. Un nouveau modèle pourrait faire passer cette expérience à un niveau supérieur.

Apple pourrait également garder l’Apple TV HD et l’Apple TV 4K dans la gamme et baisser le prix. Cela pourrait satisfaire les deux extrémités du marché: ceux qui veulent un boîtier Apple TV moins cher et ceux qui préfèrent payer un peu plus pour une expérience haut de gamme.

Êtes-vous enthousiasmé par une nouvelle Apple TV? Dites-nous dans la section commentaires ci-dessous.

