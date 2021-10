À l’approche du prochain événement Apple, les spéculations deviennent incontrôlables concernant la puce qu’Apple prévoit d’installer dans le MacBook Pro de nouvelle génération. Le nom le plus probable est « M1X », et d’autres pensent que la puce s’appellera « M2 ». Certaines personnes ont également utilisé d’autres noms avec différents modificateurs. Devinez quoi? Peu importe comment il s’appelle. Ce qui compte, c’est qu’il est plus rapide que la puce de l’année dernière, mais pas tellement plus vite qu’il marche sur le défilé du M1.

Apple Silicon est toujours nouveau dans les Mac, mais rappelez-vous qu’Apple commercialise son propre silicium dans les appareils iOS depuis plus d’une décennie. Ils ont vendu plusieurs générations de puces côte à côte sur les étagères des magasins Apple chaque année depuis 2011.

Il suffit de regarder le catalogue actuel des produits Apple. Apple vend actuellement des iPad avec quatre puces différentes. Aujourd’hui, vous pouvez acheter un iPad avec l’une des puces suivantes : A13, A14, A15 et M1. Apple propose des iPhones avec A13, A14 et A15. Les montres Apple sont livrées avec des puces S3, S5 ou S7. Même la gamme Apple TV est décalée. L’Apple TV de base est livrée avec une puce A8 introduite il y a sept ans. Même la dernière Apple TV n’utilise que la puce A12. Apple a même sorti des iPad avec des puces A12Z après avoir sorti des appareils avec A13. Le nombre n’a pas vraiment d’importance.

Les trois derniers iPads utilisent tous différentes générations de silicium Apple

Apple n’a jamais eu de problème à vendre des puces plus anciennes aux côtés de nouvelles. En fait, de nos jours, les mises à niveau des puces d’une année à l’autre sont souvent marginales. Vous pouvez toujours utiliser confortablement un iPhone ou un iPad avec une puce A12 et ne ressentir aucune sorte de décalage. Les Mac M1 ne vont pas se sentir lents de si tôt. Et votre consommateur moyen ne choisira pas un MacBook Pro simplement parce qu’il possède une puce M1X au lieu d’une puce M1. Ils vont le choisir parce qu’il a un nouveau design ou d’autres nouvelles fonctionnalités qui ne sont pas liées à Apple Silicon.

Les trois dernières générations d’iPhone utilisent des puces différentes et continuent d’être vendues par Apple

Peu importe ce qu’Apple appelle la prochaine puce qui alimente un Mac. Apple continuera à vendre des Mac M1 aux côtés de tout ce qu’ils introduisent lundi. C’est ainsi qu’ils ont toujours fonctionné. Même avec des puces Intel à tous les niveaux, différentes gammes de produits utilisaient différentes générations de processeurs. Certains d’entre vous peuvent dire : est-ce pertinent parce qu’Apple peut l’utiliser comme outil marketing ? Devinez quoi? L’outil marketing n’est pas la puce elle-même. C’est du silicium d’Apple. Apple veut que le monde sache qu’il est le meilleur fabricant de puces au monde. Tout le monde finira par oublier les noms de ces puces car elles seront remplacées chaque année. Ce que les gens retiendront, c’est que les nouveaux MacBook Pro avec Apple Silicon sont les meilleures machines que vous puissiez acheter.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :