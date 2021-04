Opinion | Photo de Gasol et bombe de Deck

À 21 h 00 le vendredi 9 avril 2021, plus de deux ans après son dernier match, plus précisément 767 jours plus tard abattus, Pau Gasol a été placé au centre des Palaos pour remporter le saut initial Leon Radosevic à la clôture de la phase régulière de l’Euroligue contre le Bayern Munich. Puis il a fait les trois premiers paniers de son équipe: le 2-2, le 4-8 et le 6-11. Ses compagnons le cherchaient. C’était un moment heureux pour le basket-ball, le retour d’un mythe qui, Dans la quarantaine, il a eu du mal à surmonter une blessure grave et à ne pas sortir par la porte arrière. Le Barça, leader déjà confirmé, n’a rien joué et s’est aligné le moins habituel. Parmi eux Pau, qui a ajouté 9 points, 4 rebonds et un PIR de 5 en 13 minutes. Les chiffres étaient les moindres. L’important était la photo. Gasol est de retour.

Si Barcelone monopolisait l’image du jour avec le retour d’une légende, de l’autre côté du pont aérien Madrid a joué dans les nouvelles de la bombe. Gabriel Deck, le joueur qui avait récemment tiré la voiture avec Edy Tavares, se rendra en Oklahoma. Donc tout d’un coup, du jour au lendemain, hors du délai pour que son équipe embauche un renfort pour l’Europe. Dans le basket, les règles de la NBA, où ces mouvements de marché ne sont pas si étranges. Deck était l’un des joueurs avec le salaire le plus bas du Real Madrid, son renouvellement ne progressait pas, et il n’a pas hésité à accepter une offre qui comprend quatre millions de dollars d’ici juin. C’est ainsi qu’il est difficile de résister à la meilleure ligue du monde, tout comme Campazzo, Doncic ou Sergio Rodríguez n’ont pas résisté auparavant … Llull est une exception romantique. La réplique de l’équipe blanche a été d’accélérer la signature de Vincent Poirier, un centre de catégorie qui donnera de l’oxygène aux exploités de Tavares. Il ne pourra pas jouer l’Euroligue, mais il pourra jouer dans l’ACB. Et le prochain parcours coïncidera avec son compatriote français Thomas Heurtel. Madrid se reconstruit. Tout comme Gasol.