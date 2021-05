Opinion: Pourquoi le Bayern Munich devrait signer Tammy Abraham de Chelsea, quelles devraient être les attentes de Julian Nagelsmann en Ligue des champions et plus encore!

Le Bayern Munich n’est malheureusement pas en action cette semaine car il ne fait pas partie des équipes restantes du DFB-Pokal et aucune des équipes contre lesquelles Hertha Berlin doit jouer après la fin de leur quarantaine. Cela signifie que nous avons le temps de regarder vers le passé et de regarder vers l’avenir du club.

Le Bayern devrait-il signer Tammy Abraham?

Tammy Abraham de Chelsea est apparemment sur le marché! L’un des clubs non liés à lui est le Bayern Munich. Et pourtant, je vous prétends qu’il serait une signature parfaite pour le Bayern! En raison de l’interdiction de transfert de Chelsea la saison dernière, Frank Lampard a dû se contenter de ce qu’il pouvait et Abraham est devenu le principal attaquant; il a frappé 15 fois en 34 apparitions en Premier League pour son club.

Cette saison, il doit se contenter d’un rôle en dehors du banc, surtout depuis l’arrivée de Thomas Tuchel qui semble faire tout ce qu’il peut pour remettre Timo Werner en forme; parfois, Kai Havertz joue lui aussi seul. Dans son nombre limité d’apparitions, principalement hors du banc, Abraham a marqué 12 buts en 32 apparitions dans toutes les compétitions cette saison, un retour assez respectable.

Abraham est assez précieux quand il s’agit de jouer au hold-up; il peut mener la ligne, mais il peut également agir comme un «faux neuf» avec ses compétences. Il semble avoir un instinct de but similaire à celui de Miroslav Klose; il sait où est le but et il se trouve généralement autour de lui.

À 23 ans, il est jeune et ambitieux et prêt à continuer. Il pourrait trouver un ami au club de Jamal Musiala; le nouvel entraîneur du Bayern est aussi quelqu’un qui valorise la jeunesse. Cela signifie-t-il qu’Abraham est une solution une fois que Robert Lewandowski partira un jour? Pas assez. Mais, étant donné la chance de jouer et de se développer correctement, il pourrait s’améliorer avec le temps. Il a le courage de Mario Mandzukic; il travaille aussi dur comme l’ancien attaquant du Bayern et donne tout ce qu’il peut sur le terrain.

Le Bayern s’est contenté de deux excellents ailiers et de très bons attaquants dans le passé avant le départ d’Arjen Robben et Franck Ribéry. Mario Gomez, Mario Mandzukic, Ivica Olic, Miroslav Klose et Thomas Müller (un «Raumdeuter» de classe mondiale) ont mené la ligne à différents moments pendant ces périodes jusqu’à l’arrivée de Lewandowski. Tammy Abraham entre fermement dans la catégorie des «très bons attaquants» pour moi.

Le Bayern a désespérément besoin d’un attaquant suppléant en dehors d’Eric Maxim Choupo-Moting, qui, à son crédit, a fait un excellent travail. Lewa aura besoin de plus de repos en vieillissant; Nagelsmann est le genre d’entraîneur qui aime tourner. Si Lewa bat le record de Gerd Müller cette saison, le jouer pour 34 matchs de Bundesliga la saison prochaine semble plutôt inutile. La blessure de Lewa a exposé le Bayern en quart de finale de la Ligue des champions; un attaquant de bonne qualité – un finisseur, en gros – aurait pu remporter ce match nul pour le Bayern.

Je pense que, s’il est abordable, le Bayern devrait donner une chance à Abraham. S’ils ne veulent pas le signer, un accord de prêt pour une saison pour tester les eaux pourrait être une bonne idée. Abraham peut voir que des joueurs jeunes et pas encore bien établis d’autres clubs tels que Kingsley Coman, Serge Gnabry, Musiala, Toni Kroos et bien d’autres peuvent en effet réussir au Bayern. Un joueur avec ses ambitions serait, je pense, intéressé à relever le défi.

Que pouvons-nous attendre de Julian Nagelsmann en Ligue des champions la saison prochaine?

Nagelsmann a emmené les deux équipes de Bundesliga qu’il a dirigées en Europe. Lors de sa première saison à la tête du RB Leipzig, il les a emmenés jusqu’en demi-finale où ils ont perdu plutôt humblement face au PSG. À sa deuxième saison, son équipe a survécu à un groupe difficile composé du PSG, de Manchester United et d’Istanbul Basaksehir pour se qualifier pour les huitièmes de finale. Ils ont perdu contre Liverpool; cependant, tant en demi-finale de la saison dernière qu’en huitièmes de finale cette saison, les buts concédés sont principalement attribuables à des erreurs individuelles. Leipzig a également raté un attaquant du calibre de Werner dans les deux matches. Et donc, on ne peut pas mettre le blâme sur les épaules de Nagelsmann pour l’une ou l’autre défaite, surtout compte tenu des budgets des équipes contre lesquelles il combattait.

Au Bayern, il n’aura pas de problèmes d’attaquant (les problèmes d’ailier sont beaucoup plus probables) et il aura d’excellents défenseurs individuels sur lesquels compter, y compris l’un des siens à Dayot Upamecano. La défense du Bayern a divulgué des buts à l’infini cette saison, malgré le fait que l’on pourrait affirmer que Manuel Neuer connaît l’une de ses meilleures saisons sous un maillot du Bayern.

Leipzig a plutôt bien défendu en tant qu’unité cette saison; ce sera à Nagelsmann d’éliminer les erreurs individuelles de sa nouvelle équipe et de s’assurer qu’ils peuvent aussi bien se défendre en tant qu’unité. L’équipe du Bayern fait l’envie de nombreuses équipes; s’il parvient à faire avancer l’équipe ailée du Bayern (Leroy Sané, Gnabry, Coman), il pourrait certainement la gagner dès sa première saison. Cependant, malgré cela, Nagelsmann aura beaucoup à faire.

Je pense que s’il emmène l’équipe en quarts de finale, il aura répondu à ses attentes dès sa première saison, en fonction du tirage au sort. Si le Bayern obtient un match nul difficile et perd de peu, Nagelsmann aura fait son travail; si le Bayern est frappé, quelles que soient les blessures, il pourrait être un peu embêté. Quoi qu’il en soit, Hansi Flick est un acte ridiculement difficile à suivre.

Le véritable ennemi de la saison du Bayern

Tout le monde a blâmé la défense distraite du Bayern pour ses sorties de compétitions cette saison. Céder trois à domicile en quarts de finale d’un match de Ligue des champions n’est pas un bon look pour un club avec des défenseurs de classe mondiale. Jerome Boateng, David Alaba, Lucas Hernandez et même Niklas Süle sont des militants expérimentés; les buts concédés par le Bayern étaient principalement des erreurs individuelles.

Cependant, le véritable ennemi du Bayern est …. la NEIGE! Holstein Kiel a profité des conditions météorologiques pour éliminer le Bayern dans le DFB-Pokal et le PSG a fait de même. Si les dieux de la météo avaient été plus gentils avec le Bayern, la conclusion de la saison en cours aurait pu sembler assez différente.

Avant chaque grand match à élimination directe la saison prochaine, les Bavarois devraient vraiment envisager de consulter les dieux de la météo.

Les choses à faire et à ne pas faire pour Julian Nagelsmann lors de sa première saison en tant qu’entraîneur du Bayern

Il y a bien sûr plus de fans du Bayern chevronnés que moi; Depuis mon temps en tant que supporter, je pense que Nagelsmann ferait bien de faire et de ne pas faire ce qui suit:

Dos:

Demandez un joueur et un seul joueur que vous voulez vraiment pendant le mercato d’été; Jupp Heynckes a eu son homme à Javi Martinez et Pep Guardiola a reçu Thiago, tandis que Hansi Flick a reçu Tiago Dantas. Pratiquez une marque offensive de football; Niko Kovac a défendu avec dix hommes derrière le ballon (Liverpool 0-0 Bayern) tandis que Pep Guardiola a joué de manière plutôt conservatrice lors de sa première saison en demi-finale (Real Madrid 1-0 Bayern). Les deux fois, l’équipe a facilement perdu le match retour pour différentes raisons et ne pouvait tout simplement pas s’adapter à jouer une marque à laquelle elle n’était pas habituée. Écoutez tous les joueurs seniors; la voix des joueurs au Bayern compte. Lorsque les entraîneurs arrêtent d’écouter les joueurs de ce club, ils ne survivent pas très longtemps par la suite. Tous les managers qui ont bien fait au Bayern avaient des relations solides avec les joueurs. Donnez une chance aux jeunes; quelqu’un a dû donner à Müller une chance de faire de lui le joueur qu’il est maintenant; cet entraîneur était Louis Van Gaal. Quelqu’un a dû donner à Alphonso Davies une chance de faire de lui, sinon le meilleur, alors l’un des meilleurs Canadiens de tous les temps, pour honorer le match; cet entraîneur était Niko Kovac et finalement, Flick. Flick a également donné à Musiala une chance de jouer un rôle de premier plan contre la Lazio lors du match aller des quarts de finale en 2020/2021; il l’a fait à merveille. Il y a de jeunes joueurs au Bayern qui peuvent faire la différence. Parmi les autres jeunes qui devraient avoir du temps de jeu, citons Tanguy Nianzou, Josip Stanisic, Chris Richards (s’il revient d’un prêt), Marc Roca et Dantas (s’il n’est pas vendu). Le Bayern joue suffisamment de matchs chaque saison pour que certains de ces joueurs voient un temps de jeu raisonnable.

À ne pas faire

Ne vous attendez jamais à voir plusieurs joueurs de votre choix au club. Vous finirez sans aucun doute par être déçu. Ne donnez pas d’interviews non supervisées à la presse sur de grands événements. Les choses ne seront pas faciles dans ce cas dans les coulisses. Ne laissez jamais Thomas Müller sur le banc dans un grand match; chaque entraîneur qui n’a pas fait confiance à Müller depuis 2010 a généralement quitté le club sans un triplé, voire pire, a été limogé. Müller est également le leader de cette équipe et s’aliéner Müller est risqué, surtout pour un entraîneur qui est censé rester cinq ans. Ne remplacez jamais le buteur si vous êtes en finale de la Ligue des champions et menez 1-0 tard à moins que le buteur ne soit un Français sujet aux blessures; les ovations debout sont pour plus tard. Ne vous impliquez pas dans de longues discussions avec Hasan Salihamidzic; vous pourriez ne pas vous sentir très bien par la suite.

La perte de l’attrait de la Premier League pour moi

Sur une note finale, les lecteurs savent peut-être que ma famille soutient Arsenal. Je suis un supporter du Bayern de bout en bout, qui regarde calmement et consciencieusement les matchs d’Arsenal sur le côté. Ce matin, j’ai eu du mal à me soucier du coup d’envoi précoce d’Arsenal contre Newcastle et cela avait plus à voir avec les événements récents entourant la Super League européenne qu’avec l’horrible forme des Gunners ces derniers temps.

Je me suis finalement levé pour le regarder et quand je l’ai fait, j’ai été bombardé par les nouvelles des manifestations à Old Trafford avant le match entre Manchester United et Liverpool. Je n’étais apparemment pas le seul à ressentir de l’animosité envers un club anglais. Regarder Chelsea et Manchester City (PSG également), des équipes dépensant des millions sans souci dans le monde en raison de leur propriété, en Ligue des champions n’a pas non plus été très utile.

Je préférerais ne pas entendre Pep Guardiola ou Thomas Tuchel parler de la Super League, en tant que managers de clubs qui achètent des joueurs et gonflent les prix du marché (Barcelone et le Real Madrid sont également responsables de l’inflation des prix bien sûr), ils sont là pour faire un travail et pour faire avancer leur carrière, mais ils ne sont pas moins coupables dans la commercialisation du jeu en tant que voix dominantes. La décision de Guardiola de gérer City, après avoir dirigé deux clubs traditionnels basés sur l’effectif, me fait un peu grincer la tête, mais, bien sûr, Pep est capable d’acheter deux équipes s’il en a besoin.

J’ai un sentiment dans mon ventre que je n’aime pas vraiment. Pendant des années, j’ai entendu les bruits de riches propriétaires prenant le contrôle de clubs de Premier League et pourtant, avec l’annonce de la Super League, je me suis senti plus proche de chez moi.

Une partie de moi a peur qu’à terme, ces clubs cessent de se soucier de leurs fans, sachant que leur «produit» se vendra dans le monde entier de toute façon. Et cela pour moi, une personne qui suit religieusement la Bundesliga et qui est habituée à une culture où la voix des fans est régulièrement entendue, est une honte.

C’est tout de moi! Comme toujours, merci d’avoir lu!