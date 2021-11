Opinion : Pourquoi les EarPods filaires font-ils un retour apparemment étrange dans un monde rempli d’AirPods ?

Lorsque le Wall Street Journal a publié son article l’autre jour, déclarant que les EarPods filaires étaient de retour à la mode, je n’ai même pas été surpris le moins du monde. En fait, j’ai toujours pensé qu’il était inévitable qu’une fois les AirPod complètement démocratisés, les jeunes générations les trouvent pas cool. Nous l’avons vu se produire maintes et maintes fois avec d’autres technologies, la référence la plus populaire étant Facebook et sa démographie désormais beaucoup plus ancienne. Alors oui, les écouteurs filaires sont à nouveau à la mode. Mais qu’est-ce que cela signifie pour l’industrie et la culture en général ?

J’ai vu beaucoup de gens déplorer le retour des écouteurs filaires et c’est tout à fait compréhensible. Les AirPods et autres écouteurs sans fil offrent un niveau de commodité et de confort qu’aucun filaire ne peut égaler. Ils deviennent fondamentalement invisibles et ils ont imprégné notre culture à cause de cela. Partout où vous allez, vous pouvez voir des gens porter des AirPods. Certains écoutent de la musique, certains écoutent les derniers podcasts et d’autres les portent simplement pour éviter de parler aux gens. Ils font partie de nos vies modernes, tout comme les écouteurs iPod originaux sont devenus il y a 20 ans.

Cinq ans après l’introduction des AirPod lors de l’événement Apple de septembre 2016, ils sont omniprésents. Les AirPod sont franchement incontournables, du moins aux États-Unis. En 2020, avec l’introduction de l’iPhone 12, Apple a cessé d’inclure des EarPods dans chaque boîte. Un produit qui était autrefois synonyme d’iPhone et dans des centaines de millions de foyers à travers le monde, a pratiquement disparu… temporairement.

Adoption massive et rapide des AirPods

Lorsque les AirPod ont pris le relais, les gens les voulaient vraiment. En fait, il était pratiquement impossible de mettre la main dessus pendant des mois après leur lancement officiel. Ils ont commencé comme un symbole pour les premiers utilisateurs chanceux, mais sont rapidement devenus un article de mode et un utilitaire essentiels. Quiconque a acheté des AirPod a plus que probablement cessé d’utiliser ses EarPod filaires. Ils sont assis dans des tiroirs dans des millions de foyers depuis près d’une demi-décennie maintenant. Maintenant que les AirPods sont les écouteurs dominants de l’industrie et le choix de prédilection de la plupart des gens, les créateurs de tendances de la génération z les ont trouvés décidément pas cool. Une fois que quelque chose devient courant, certaines personnes ont tendance à chercher une autre nouvelle chose pour le remplacer. Mais parfois, ils reviennent et une technologie rétro redevient importante. La technologie devrait rarement être décrite comme cyclique, mais il y a ces moments où quelque chose d’ancien fait un grand retour.

Les écouteurs filaires sont un type de déclaration de mode très différent de ce qu’ils étaient il y a 5 ans. Ils sont maintenant un point clair de rébellion contre le monde sans fil moderne. Je ne suis pas tout à fait sûr de ce qu’ils disent sur une personne, mais ils disent absolument quelque chose. Mashable cite Shelby Hull, un Instagramer qui gère un compte appelé @wireditgirls qui est dédié à la mode des écouteurs filaires. Hull dit que « Wired est une attitude, c’est la façon dont vous vous comportez et vous déplacez dans le monde ». Cela ne veut vraiment rien dire pour moi. Mais je ne suis pas non plus le public cible ici. J’adore les nouvelles technologies, je suis le précurseur par excellence. J’adore me remémorer les «temps plus simples» et faire des voyages nostalgiques pour les anciennes technologies, mais je ne reviendrai jamais aux écouteurs filaires à temps plein.

Tendance ou correction de cap ?

En fin de compte, les écouteurs filaires font un retour en force à cause d’une génération rebelle prévisible. Cependant, ces tendances ne durent pas, c’est pourquoi elles sont appelées tendances. Ils sont un instantané dans le temps, alors donnez-lui quelques mois et la prochaine génération d’AirPods Pro pourrait à nouveau être dans les oreilles de toutes les personnes cool. Ou peut-être que les choses se stabilisent. C’est peut-être une correction de cap et nous voyons une délimitation plus uniforme entre le sans fil et le filaire. Il est certainement possible que le facteur cool qui a fait des AirPods l’entreprise de plusieurs milliards de dollars qu’ils sont aujourd’hui s’estompe. Ils sont vraiment juste un autre produit maintenant plutôt qu’une nouveauté cool. Vous pouvez appliquer le même argument concernant la stagnation de la conception des téléphones aux écouteurs sans fil. C’est une catégorie mature maintenant. Mais les produits câblés ne disparaîtront jamais, uniquement en raison de leur fiabilité. Même si le sans fil est infiniment plus pratique à bien des égards, les EarPods présentent des avantages. Ces avantages incluent: pas besoin de les facturer, un prix beaucoup moins cher et des contrôles de volume.

Apple vend actuellement deux choix d’écouteurs filaires. Les EarPods d’origine 2012 avec la prise casque 3,5 mm pour une utilisation avec les Mac et les appareils iOS plus anciens ainsi que les EarPods 2016 avec le connecteur Lightning numérique pour une utilisation sur les appareils sans prise casque. Si cette tendance se prolonge, Apple pourrait-il penser à rafraîchir ses écouteurs filaires ? Probablement pas. Les AirPods représentent une part énorme des activités d’Apple en matière de vêtements et offrent de nombreuses opportunités pour des choses comme les ajouts aux technologies de la santé et de la traduction. Ainsi, tandis que la génération z apprécie ses accords ennuyeux, le reste d’entre nous continuera à profiter de nos écouteurs sans fil transparents, invisibles et magnifiques.

