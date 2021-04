Opinion: Quelle est la stratégie première d’Apple pour Localiser mes accessoires?

Maintenant que le programme Find My d’Apple a officiellement été lancé avec une gamme d’accessoires tiers, nous nous demandons quels sont les plans d’Apple pour les produits propriétaires. Les AirTags font l’objet de rumeurs depuis des années maintenant, mais Apple vient d’annoncer un tracker Chipolo sous licence. Un autre accessoire présenté aujourd’hui est une paire d’écouteurs sans fil noirs de Belkin avec technologie Find My intégrée. Ceux-ci sont évidemment en concurrence avec les AirPods. Alors, que réserve l’avenir aux AirPods et aux AirTags?

Le Chipolo ONE Spot est presque exactement ce que nous attendions des AirTags, mis à part le design haut de gamme et les fonctionnalités de RA supposées. Vous pouvez le joindre à n’importe quel élément et le suivre avec l’application Find My. Les cas d’utilisation évidents incluent les clés de suivi, les bagages, les sacs à dos ou même un collier sur un animal de compagnie.

Chipolo ne lance pas ce nouveau tracker avant juin, donc cela pose vraiment la question: «Où sont les AirTags?» On a toujours dit que les AirTags étaient beaucoup plus avancés que les autres trackers. Ils sont censés inclure des fonctionnalités AR qui permettent de voir facilement où se trouve un élément dans le monde réel grâce à l’appareil photo de votre téléphone.

Les AirTags circulent dans le moulin à rumeurs depuis près de deux ans maintenant, et il est facile de supposer qu’ils ne sont plus dans le pipeline avec Apple faisant la promotion de ces nouveaux trackers Chipolo. Il est plus probable, cependant, que les AirTags soient toujours en cours, mais pas tout à fait prêts. S’ils se concentrent vraiment sur la RA, ils hésiteront peut-être à les partager avec de nouvelles API à la WWDC ou même à côté de lunettes. Ils peuvent essentiellement servir de cibles pour les lunettes. Nous devrons simplement attendre et voir. Nous savons que c’est un vrai produit sur lequel Apple travaille, c’est juste une question de savoir quand nous les verrons.

Un endroit très évident pour vivre avec Find My Tech est dans les écouteurs. Je m’attendais à ce qu’Apple présente de nouveaux AirPod avec cette technologie intégrée avant de promouvoir des écouteurs tiers. Mais néanmoins, Belkin devient la star de la série pour le moment. Les écouteurs compatibles Find My de Belkin sont appelés écouteurs sans fil Soundform Freedom True. Ils ressemblent à une tonne d’autres imitations d’AirPod. Leur principal différenciateur est qu’ils sont noirs au lieu de blancs. Ils se chargent via USB-C ou avec Qi, ont une autonomie de 36 heures et sont résistants aux éclaboussures. Ils ne coûtent également que 99 USD par rapport aux 159 USD à partir desquels les AirPods commencent. C’est un très bon rapport qualité / prix. Il est donc surprenant qu’ils les promeuvent avant les AirPod de nouvelle génération.

Je pense qu’il ne fait aucun doute que la prochaine génération d’AirPods et d’AirPods Pro fonctionnera avec Find My. Les AirPods et AirPods Pro de la génération actuelle apparaissent comme des appareils dans Find My, mais ils ne sont pas réellement traçables. La compatibilité avec le nouveau réseau Find My est un ajout si évident aux AirPod et pourrait facilement faire valoir aux consommateurs qu’ils devraient mettre à niveau. De nouveaux AirPod sont attendus à un moment donné cette année, il est donc très possible que nous obtenions très bientôt des AirPod compatibles.

J’espère que les AirPods Max seront également compatibles avec Find My à l’avenir, mais le produit est si nouveau que je ne peux pas le voir se produire de si tôt. Je pouvais voir Apple présenter un nouvel étui intelligent AirPods Max avec Find My intégré, mais de nouveaux écouteurs autonomes sont peu probables dans un avenir prévisible.

Selon vous, quels sont les plans d’Apple pour les AirTags et les AirPod en ce qui concerne le nouveau réseau Find My? Faites-nous savoir dans les commentaires ci-dessous.

