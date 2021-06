Opinion : si iPadOS 15 fait un grand saut et que homeOS se joint à la mêlée, il est peut-être temps pour iOS de redevenir « iPhoneOS »

Nous savons très peu de choses sur ce que nous allons voir à la WWDC lundi, mais de nombreux indices ont été laissés en cours de route sur certaines des annonces potentielles. La première et la plus évidente chose à laquelle nous nous attendons et espérons voir est une mise à jour majeure d’iPadOS qui tire parti de la puce M1 du nouvel iPad Pro. Le second, un nouveau nom de marque pour le logiciel sur les produits domestiques d’Apple appelé « homeOS », a été divulgué par le biais d’une offre d’emploi publiée l’autre jour. Apple dispose désormais de 5 plates-formes principales plus le HomePod. Ils en auront 6 si homeOS devient une réalité. Cela laisse iOS, juste pour l’iPhone. Si tel est le cas, il devrait probablement être renommé à nouveau « » iPhoneOS « .

Maintenant, avant de commenter, oui, je sais que l’iPod touch existe toujours. L’iPod touch n’a toujours été qu’un iPhone sans téléphone, il n’a donc jamais été douteux que l’appareil fonctionnait « iPhone OS ». En fait, c’était un argument de vente majeur. Il est également tout à fait raisonnable qu’Apple tue complètement l’iPod touch. Comme Apple aime à le dire « cela reste un produit dans notre gamme » et c’est à peu près tout ce qui compte.

Par la suite, Apple a renommé iPhone OS en iOS en juin 2010 avec la version 4.0. iOS lui-même était la fonctionnalité numéro 6 de l’iPhone 4 lors de la keynote de Steve à la WWDC 2010. Le changement de marque était principalement dû à l’iPad, mais aussi à l’iPod touch. Rappelez-vous, c’est aussi à cette époque qu’Apple n’avait que deux systèmes d’exploitation à gérer. Maintenant, ils en ont 6. Et je ne les vois certainement pas faire un « iPodOS ».

Steve Jobs dévoile la nouvelle image de marque pour iPhone OS 4 à la WWDC 2010

Aujourd’hui, Apple propose macOS pour Mac, iPadOS pour iPad, watchOS pour Apple Watch, tvOS pour Apple TV et iOS pour iPhone. iOS ne se sent tout simplement pas à sa place parmi ses frères et sœurs. Même si chaque plate-forme suivante est effectivement un fork de macOS, elles ont chacune des interfaces utilisateur et des ensembles de fonctionnalités complètement différents. Avec la marque homeOS potentiellement en route, elle se démarquera encore plus. HomePod exécute actuellement une version de tvOS, il est donc tout à fait logique de lui donner son propre nom à mesure que le produit prend de l’importance. Il serait naturel pour iOS de revenir à ses racines et de reprendre son nom de naissance, enfin je suppose son deuxième nom puisqu’il s’appelait à l’origine Mac OS X sur iPhone.

Apple a renommé iOS sur iPad, iPadOS, car il a adopté de nouvelles fonctionnalités exclusives. L’iPhone dispose déjà de fonctionnalités exclusives que l’iPad et même l’iPod touch n’ont pas. Il se trouve également que c’est le système d’exploitation le plus important géré par Apple et qu’il possède la plus grande base installée.

À quoi devrait ressembler la famille de systèmes d’exploitation d’Apple

Bien que renommer iOS iPhoneOS ne change rien, ce serait un bon moyen de tout mettre en harmonie. Cela aiderait également à légitimer iPadOS, car il n’a vraiment pas gagné autant de fonctionnalités différentes. La plupart des gens le voient toujours comme iOS, d’autant plus qu’iOS ne semble toujours pas spécifique à l’iPhone. Les diviser entièrement par leur nom pourrait être un moyen plus efficace de rendre les gammes de produits vraiment uniques.

La gamme actuelle de plates-formes d’Apple

Si Apple voulait tout mettre en œuvre, ils pourraient nommer les deux “phoneOS” et “padOS”. Je ne vois pas cela arriver cependant. Que pensez-vous du fait qu’Apple ramène iOS à ses racines ? Sonnez dans les commentaires ci-dessous!

