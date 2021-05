Opinion: Un supporter du Bayern Munich devrait-il vouloir voir Robert Lewandowski battre le record de Gerd Müller?

Gerd Müller a passé 15 ans sur les livres du Bayern Munich; il a marqué pas moins de 398 buts en 453 matchs. Quand on pense au Bayern Munich, on pense à Franz Beckenbauer, Karl-Heinz Rummenigge, Uli Hoeneß, Hans-Georg Schwarzenbeck, Bixente Lizarazu, Stefan Effenberg, Lothar Matthäus, Bastian Schweinsteiger, Philipp Lahm, Thomas Müller et d’innombrables autres noms historiques.

Il n’y a aucune rime ou raison pour laquelle j’ai choisi ces noms; ce sont des noms que j’associe régulièrement au Bayern. Peut-être que de nombreux fans de football sont devenus fans du sport en 2014 et n’ont donc jamais vu Robert Lewandowski dans un maillot du Borussia Dortmund. Ils n’ont pas assisté à sa performance de quatre buts contre le Real Madrid en Ligue des champions, une performance qui est immédiatement entrée dans les livres d’histoire du Borussia Dortmund et qui, à mon avis, reste la meilleure performance de Lewandowski en UEFA Champions League.

Cette performance a dû signifier beaucoup pour Lewandowski; il voulait déménager en Espagne après tout. Selon son ancien agent Cezary Kucharski, Lewandowski voulait faire partie du Real Madrid:

«Quand nous avons amené Robert en Allemagne, le plan était en fait: Dortmund, Bayern, Espagne, USA. Et ce n’est un secret pour personne que le Real Madrid était son grand rêve.

Et bien sûr, Lewa lui-même n’a pas caché son désir. En 2018, il y avait des rumeurs suggérant un possible déménagement de l’Allianz Arena au Santiago Bernabeu, une décision qui ne s’est pas concrétisée. Lewa en a parlé avant que le Bayern ne remporte la Ligue des champions l’année dernière:

«Il y avait beaucoup de spéculations à l’époque. Le Real est un super club, bien sûr, j’y pensais. Je suis resté et je ne le regrette pas », a déclaré Lewandowski. «Nous sommes une famille et cela devrait dissiper tous les doutes. Je suis heureux à Munich. Je suis à 100% un joueur du Bayern et je m’identifie pleinement à lui. Je sais à quel point le club se tient derrière moi.

En tant que fan, il m’a toujours semblé évident qu’il n’était qu’un simple professionnel du Bayern. Bien que je sache que les footballeurs possédant les compétences de Lewandowski occupent essentiellement des emplois exigeants et n’ont pas besoin d’être émotionnellement attachés au club pour lequel ils jouent, en tant que personne profondément attachée au Bayern, il était difficile pour moi d’aimer Lewandowski dans le chemin du retour. que j’aime Lahm, Basti ou Thomas Müller. J’ai vu Lewa mettre le feu au monde contre Wolfsburg quand il a marqué cinq buts en neuf minutes; J’ai vu régulièrement d’excellents buts. Et pourtant, il manquait quelque chose.

J’ai finalement vu cet ingrédient manquant l’année dernière alors que le Bayern progressait en Ligue des champions; personne n’était plus heureux que Lewandowski lorsque le Bayern a battu Lyon en demi-finale; personne n’était aussi ému que Lewa lorsque l’arbitre a sifflé le coup de sifflet final contre le PSG en finale.

Lewandowski, qui était le meilleur buteur de chaque compétition qu’il a disputée la saison dernière, a finalement ressemblé à un joueur du Bayern. Il n’a pas marqué en finale mais il a travaillé incroyablement dur; il a semblé couvrir chaque brin d’herbe pendant qu’il défendait et parfois, a servi d’attaque d’un seul homme pour le Bayern.

Ses larmes dans son entretien d’après-match ont montré que Lewandowski était enfin satisfait; il n’avait pas besoin du Real Madrid pour être satisfait – il a remporté le prix ultime au club qui l’avait privé du prix ultime en 2013 et au club avec lequel il ne semblait jamais penser qu’il gagnerait le prix ultime.

Maintenant, il n’y a aucun doute où se trouve le cœur de Lewa. Samedi, alors qu’il traquait la marque des 40 buts, lorsque le but de Serge Gnabry (qui serait finalement déclaré hors-jeu) est entré, Lewa était plus qu’heureux de féliciter son coéquipier. C’est un joueur d’équipe; il donne tout. Il n’est pas surprenant que, au cours des deux saisons où il s’est le plus engagé dans son club, il ait eu les meilleurs retours.

Lewandowski s’est engagé dans une cause plus grande que ses ambitions, apparemment seulement la saison dernière. Alors que Gerd Müller n’a pas terminé sa carrière au Bayern, passant les deux dernières années de sa carrière professionnelle à Fort Lauderdale Strikers, il était vraiment un homme d’un seul club.

En tant que fan du Bayern, en grandissant, je connaissais le nom de Gerd Müller sans savoir à quoi il ressemblait. Les générations futures penseront probablement à Thomas Müller de la même manière.

Robert Lewandowski restera dans les livres d’histoire en tant qu’attaquant légendaire; il pourrait même battre le record du meilleur buteur de tous les temps de la Bundesliga détenu par Gerd Müller à la fin de sa carrière.

Et pourtant, alors qu’une partie de moi veut que Lewandowski batte le record, une partie de moi veut qu’il tienne. Gerd Müller fait partie de l’essence même du Bayern. Lewandowski, qui a rendu un magnifique hommage à la légende du Bayern après avoir marqué son 40e but, est l’égal de Gerd.

Je ne sais pas si, en ce qui concerne le FC Bayern, il est plus grand que Gerd Müller. Et c’est pourquoi une partie de moi veut que le record reste.

Voulez-vous voir Robert Lewandowski battre le record de Gerd Müller? Faites-nous part de vos commentaires ci-dessous et, comme toujours, merci d’avoir lu!