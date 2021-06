Opinion: Voici à quoi ressemble l’utilisation de l’iPad mini 5 en 2021

Même si Apple se concentre sur la commercialisation de l’iPad Pro en tant que remplacement d’ordinateur et continue le “Qu’est-ce qu’un ordinateur?” débat, il y a un membre que l’on oublie souvent dans la gamme iPad : l’iPad mini. Comme les rumeurs indiquent qu’un nouvel iPad mini arrivera plus tard cette année, voici à quoi ressemble l’utilisation de l’iPad mini 5 en 2021.

L’iPad mini 5 a été lancé lors d’un événement en mars 2019 et dispose d’un écran Retina de 7,9 pouces, de la puce A12 Bionic et de la prise en charge de l’Apple Pencil de première génération. Il n’a pas de clavier intelligent officiel créé par Apple et aucun de ses appareils photo n’est impressionnant, bien qu’ils soient suffisants pour la plupart des tâches les plus courantes. L’appareil photo FaceTime 7MP est idéal pour FaceTiming, et l’appareil photo principal 8MP est plus que suffisant pour numériser des documents.

À l’approche d’une autre mise à jour du cycle iPadOS, il est clair à quel point l’iPad mini 5 est une tablette et à quel point iPadOS peut en tirer parti.

Prise en main de l’iPad mini 5 en 2021

Ce qui m’attire le plus dans l’iPad mini 5, c’est sa légèreté et sa facilité d’utilisation, mais ne vous laissez pas tromper par sa taille. L’iPad mini 5 est un appareil puissant et je n’ai pas à me soucier des performances lors de l’édition de photos dans Pixelmator, de l’écoute de chansons sur Apple Music ou de la lecture de certains jeux Apple Arcade.

Je pense que l’une des plus grandes découvertes que j’ai eues en utilisant cet iPad au cours des deux dernières années est la possibilité de le mettre dans la poche de mon pantalon. J’ai utilisé cet iPad pour prendre des notes avec l’Apple Pencil, mener des interviews et, plus récemment, écouter des chansons sans perte sur Apple Music, grâce à la prise casque 3,5 mm. Et aussi avec AirPods Pro, je peux profiter de la fonction de suivi de tête de Spatial Audio pour profiter du contenu Apple TV+.

Il existe d’autres cas d’utilisation de l’iPad mini en dehors des médias sociaux et de la lecture, notamment les jeux iOS classiques sur Apple Arcade et la connexion avec des amis et la famille via LTE. La fonction Slide Over multitâche est également idéale pour placer des applications de la taille d’un iPhone dans le coin de mon écran.

Même si l’iPad Air 4 et l’iPad Pro sont géniaux – presque un ordinateur complet – c’est la simplicité de l’iPad mini 5 qui me fait revenir dessus. Pour moins de 400 $, je peux faire tout ce que je veux dessus. Et pour ceux qui attendent toujours une application Instagram sur iPad, c’est la meilleure expérience que vous puissiez obtenir pour le moment.

Même s’il manque certaines des fonctionnalités de l’iPad Air et de l’iPad Pro, si vous voulez une tablette simple mais utile, vous trouverez un ami dans l’iPad mini 5.

Qu’est-ce qui vient après la gamme iPad mini

Pour ceux qui ont déjà ou envisagent d’acheter un iPad mini en 2021, il y a plus à s’enthousiasmer. Les rumeurs suggèrent qu’un iPad mini de sixième génération est en route, semblant plus familier avec les nouvelles gammes iPad Air et iPad Pro. Et près de 80% de nos lecteurs achèteraient certainement un iPad mini redessiné si cela se produisait.

Bien qu’il ne soit pas clair quel processeur il aura à l’intérieur, ou même s’il utilisera le crayon Apple de deuxième génération, il est toujours bon de savoir qu’Apple a des plans pour la première branche de sa gamme iPad. Lorsque cette tablette a été lancée, il était très simple de connaître sa taille : 9,7 pouces pour l’iPad standard et 7,9 pouces pour le mini.

