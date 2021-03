Opinion: Vous cherchez le lieu de retraite le plus fiscalement avantageux? Ce n’est pas si simple

L’une de mes activités préférées à faire est de m’asseoir sur notre plage locale avec une boisson froide par une belle journée et de parler des finances avec des amis et des membres de la famille intéressés. Ce dernier week-end de la fête du Travail, c’est exactement ce que j’ai fait avec un futur retraité.

L’un des grands problèmes auxquels lui et sa femme sont confrontés: où vivre. Il avait été transféré à New York par son employeur. Mais lui et sa femme sont originaires de la région de Philadelphie et veulent revenir dans la région pour se rapprocher de leurs amis et de leur famille.

Comme cela arrive souvent lorsque les retraités et les quasi-retraités parlent, le sujet des impôts à la retraite a été abordé. Ils envisagent la Pennsylvanie, le New Jersey et le Delaware pour leurs années de retraite. Ma femme et moi sommes aux prises avec le même problème.

Heureusement, il existe de nombreuses informations sur Internet. Trente-sept États et le district de Columbia ne taxent pas la sécurité sociale. Mais bon nombre de ces États imposent d’autres formes de revenu de retraite. Kiplinger a un bon site qui fournit une explication détaillée État par État des impôts auxquels les retraités sont confrontés, en évaluant chaque État en fonction de sa convivialité fiscale.

J’ai analysé les emplacements dans les trois états que mes amis envisagent. Plus précisément, j’ai regardé: Lewes, Del .; Ocean City, NJ; et Blue Bell, Pennsylvanie. J’ai supposé un revenu annuel de 145 000 $, composé d’une pension de 60 000 $, de 45 000 $ en sécurité sociale et de 40 000 $ de retraits de compte de retraite. J’ai également supposé qu’un couple marié produisait une déclaration conjointe. Voici ce que j’ai trouvé:

1. Immobilier. J’ai comparé les taxes foncières pour une maison de 500 000 $ dans les trois endroits. J’ai utilisé des annonces immobilières et des archives publiques pour comparer des maisons de taille similaire. Le Delaware a été le vainqueur clair avec 1 700 $. Ocean City et Blue Bell étaient presque les mêmes à 4 900 $ et 4 600 $, respectivement.

2. Sécurité sociale. Aucun des trois États ne taxe la sécurité sociale.

3. Pension et revenu de retraite. Le Delaware impose le revenu des pensions et des comptes de retraite, mais prévoit une déduction de 12 500 $ pour les personnes âgées de 60 ans et plus. La déduction est de 2 000 $ si vous avez moins de 60 ans. Les taux d’imposition peuvent atteindre 6,6%. Ce taux le plus élevé s’applique au revenu imposable supérieur à 60 000 $.

Le New Jersey est un peu compliqué. L’État impose le revenu des retraites et des retraits des comptes de retraite, mais prévoit une exclusion de pension spéciale pour les 62 ans et plus qui tombent en dessous d’un certain seuil de revenu. En 2020, les déclarants qui satisfont à l’exigence d’âge et qui ont un revenu annuel total de 100 000 $ ou moins peuvent exclure un revenu de retraite jusqu’à 75 000 $ (déclarants célibataires) ou 100 000 $ (déclarants conjoints). Au-dessus de 100 000 $, l’exclusion disparaît complètement. Les taux d’imposition varient de 1,4% à 10,75%.

Pendant ce temps, la Pennsylvanie n’impose ni les pensions ni les retraits des comptes IRA et 401 (k).

4. Taxe de vente. Le Delaware est réputé pour n’avoir aucune taxe de vente. De nombreux non-résidents à proximité en profitent pour y faire de gros achats. Le taux à l’échelle de l’État de Pennsylvanie est de 6%, mais il existe des exemptions pour des produits tels que les vêtements, les produits d’épicerie, les médicaments sur ordonnance et les carburants résidentiels.

Le taux à l’échelle de l’État du New Jersey est de 6,625%. Encore une fois, il existe des exemptions pour les articles qui sont particulièrement importants pour les personnes âgées. Les médicaments (avec ou sans ordonnance), les produits d’épicerie et de nombreux types de vêtements sont exonérés de la taxe de vente du New Jersey.

5. Gains en capital. Le Delaware, le New Jersey et la Pennsylvanie imposent les gains en capital à court et à long terme comme un revenu régulier.

6. Successions. Le Delaware a abrogé son impôt sur les successions en 2018. Le New Jersey a un impôt sur les successions. Les legs aux non-parents, aux frères et sœurs et aux parents éloignés sont imposés à des taux allant de 11% à 16%, les premiers 25 000 $ étant exonérés.

La Pennsylvanie a également un impôt sur les successions. Le taux des droits de succession varie en fonction de la relation entre l’héritier et le défunt. La taxe est de 0% pour les conjoints, 4,5% pour les descendants directs comme les enfants et petits-enfants, 12% pour les frères et sœurs et 15% pour tous les autres.

Le tableau ci-dessous résume le scénario que j’ai évalué. Le Delaware est un modeste gagnant une fois que les taxes de vente sont prises en compte. Si nous supposons que 40 000 $ du revenu de 145 000 $ sont dépensés pour des articles imposables, cela ajoute environ 2 600 $ à la facture fiscale du New Jersey et de la Pennsylvanie. Le résultat: un retraité qui vit à Ocean City, NJ, paierait environ 2 000 $ de plus en impôts qu’un retraité similaire à Lewes, Del. Ce n’est pas nécessairement un changement de jeu, mais certainement quelque chose à considérer.

Impôt Lewes, Del. Ocean City, NJ Blue Bell, Pennsylvanie. Fédéral 16 764 $ 16 764 $ 16 764 $ État 4 330 $ 252 $ 0 $ Impôt sur le revenu 21 094 $ 17 016 $ 16 764 $ Taxe de propriété 1 700 $ 4 900 $ 4 600 $ Taux de taxe de vente 0% 6,63% 6% Taxe de vente sur 40k $ 0 $ 2 650 $ 2 400 $ Taxe total 22 794 $ 24 566 $ 23 764 $ Impôt de succession Non Oui Oui

Un facteur important non pris en compte dans cette analyse: le coût du logement. J’ai utilisé 500 000 $ comme valeur imposable, mais cela peut acheter des maisons très différentes dans les trois endroits. De plus, selon l’âge de la maison, la valeur imposable à des fins fiscales pourrait être bien inférieure à la valeur marchande.

Une dernière mise en garde: il est essentiel de comprendre la limite stricte du New Jersey de 100 000 $ de revenu total pour obtenir l’exclusion du revenu de retraite. Un revenu supplémentaire de 1 000 $ fait passer l’impôt de l’État du New Jersey de 252 $ à 2 746 $.

