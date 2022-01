Opinion: Vous ne pouvez jamais baisser votre garde

Il y a encore beaucoup de course à venir quand la journée de repos commence à se faire jour. Comme d’habitude sur le Dakar, les choses arrivent tous les jours, personne n’est à l’abri des problèmes et les polémiques vont et viennent à une vitesse vertigineuse. Les débutants ont du mal à suivre une aventure qu’ils entreprennent avec prudence, et cela devient plus difficile à mesure qu’ils accélèrent le rythme. Ceux qui partent favoris dans chacune des catégories sont obligés d’aller à fond, du début à la fin. L’usure est brutale.

Les motards, comme je l’ai dit à plusieurs reprises, méritent une reconnaissance distincte, surtout ceux qui vont d’une main devant et de l’autre derrière. C’est-à-dire, pour que vous me compreniez, celui qui en plus d’être pilote est mécanicien, psychologue et masseur, entre autres tâches. Le travail qu’ils doivent accomplir est si dur, rouler le plus vite possible et chercher le bon chemin, qu’à la fin certains ont trouvé une récompense pour leurs efforts.

RECONVERTI Peu de motards ont gagné leur vie sur le Dakar, surtout s’ils n’ont pas fait partie d’une équipe officielle et sont montés sur le podium final. Par conséquent, connaissant les difficultés qu’ils ont eu à faire leur chemin et les déceptions de ne pas avoir réalisé leurs rêves, je partage mon illusion de voir de grands pilotes et des gens comme Dani Oliveras, Armand Monleón, Marc Solà, Oriol Mena, Miguel Puertas et Rosa Romerou participant à ce test convertis en co-pilotes.

Le travail du navigateur est très ingrate, car ils sont toujours signalés lorsqu’ils se perdent, mais lorsqu’ils réussissent, ils sont transparents. Le motard sait non seulement conduire vite, mais en même temps suivre le roadbook, lire le terrain, scruter les dangers et chercher une stratégie qui le favorise, des conditions très appréciées et de plus en plus à la mode.