OPods: Comment les micro-maisons dans les tuyaux ont été développées par une fille Telangana

Le lancement d’OPods ou de micro homes dans des tuyaux a été annoncé par une jeune fille de 23 ans à Telangana. Perala Manasa, qui est également ingénieur civil, a proposé cette idée dans le but de réaliser le rêve de posséder une maison. Les OPods sont constitués d’un tuyau d’égout en béton d’un diamètre de 2000 mm. Les micro-maisons dans le tuyau comportent une chambre dans une zone bâtie de 120 pieds carrés. Un rapport de l’IE a noté que Manasa appartenait à une famille pauvre du village de Bommakal dans le district de Karimnagar à Telangana. Ayant été inspirée par sa mère célibataire avec l’aide de la Telangana Social Welfare Residential Educational Institutions Society, Manasa a pu étudier et poursuivre un baccalauréat en technologie (génie civil) de la Lovely Professional University en mai 2020.

Après cela, Manasa a passé six mois à étudier divers modèles qui ont été utilisés au Japon, à Hong Kong et dans d’autres endroits qui peuvent répondre aux besoins locaux et aux conditions météorologiques appropriées. En janvier 2021, Manasa a enregistré l’entreprise et a commencé les travaux sur le premier modèle qui ont commencé en mars de cette année.

Le projet est principalement axé sur les défavorisés, pour lesquels Manasa a réalisé 12 designs différents où elle a expérimenté le logement mobile. Les conceptions peuvent également convenir à différents secteurs.

Les micro-maisons se composent d’une chambre, d’un hall, d’une cuisine, d’une salle d’eau et de quelques étagères. Toutes les pièces de la maison disposent d’installations adéquates pour l’eau, l’électricité et le drainage. Au-dessus du tube, un coin salon en forme de balcon a également été aménagé et l’aménagement complet, selon Manasa, peut offrir un bon endroit pour vivre pour deux personnes.

Le rapport citant Manasa a déclaré que cela s’étendait sur 40 à 120 pieds carrés et pouvait être personnalisé en fonction de la météo. Manasa a affirmé que ces micro-maisons avaient une durée de vie de 100 ans. Il existe également des modèles pour deux ou trois chambres à coucher. Le coût des OPods est estimé à environ Rs 3,5 lakh à Rs 5,5 lakh.

Selon elle, dans les bidonvilles urbains, de nombreuses personnes vivent sous les toits de chaume et cela peut être ruiné lorsqu’il pleut. Cependant, avec OPod, il peut être aussi bon qu’une maison ordinaire qui peut également être transférée. Le rapport a noté que ces maisons de conteneurs étaient similaires à certaines alternatives existantes, cependant, Manasa pense que les OPods sont beaucoup plus froids de l’intérieur avec une durée de vie plus longue. Bien qu’ils servent l’objectif principal d’être peu coûteux pour les pauvres, d’autres modèles peuvent être utilisés par les restaurants, les centres de villégiature, les cliniques mobiles ainsi que les maisons d’hôtes.

