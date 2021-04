Opolo Cosmos, le portefeuille de crypto-monnaie le plus sûr au monde | La technologie

Si vous êtes dans le secteur de la crypto-monnaie, vous devez assurer vos pièces et vos jetons. Vous avez besoin d’un portefeuille froid.

Une chose que beaucoup de gens ne réalisent pas quand ils entrent acheter et vendre ou extraire des crypto-monnaies, c’est que tu deviens ta propre banque. Vous êtes soumis aux mêmes menaces de la part des cybercriminels qu’une banque, mais vous n’en avez pas les moyens.

Est la raison pour laquelle Rien qu’en 2019, plus de 4,4 milliards de dollars de crypto-monnaies seront volés en piratant des comptes ou des portefeuilles.

Les crypto-monnaies fonctionnent comme de l’argent: ils sont anonymes, le propriétaire est celui qui les possède (ils ne sont pas liés à un nom), et ils doivent être conservés dans un portefeuille ou un sac à main. Opolo Cosmos prétend être le portefeuille de crypto-monnaie le plus sûr au monde. Vous pouvez le voir dans cette vidéo:

Opolo Cosmos est ce qu’on appelle un portefeuille froid ou un portefeuille froid. En outre, un portefeuille matériel. Il est un appareil physique pour stocker des crypto-monnaies, et il fait froid car il ne se connecte jamais à Internet.

Il n’a pas de WiFi, pas de Blueooth ou toute autre connexion sans fil. Il ne fonctionne que lorsqu’il est connecté à un ordinateur ou à un mobile via un câble USB. En ne se connectant jamais à Internet, il évite la principale voie de la menace: celle des cybercriminels en ligne.

Il n’a pas non plus de batterie, il ne peut donc pas être allumé à distance ou utilisé indépendamment s’il est volé. Vous devez le connecter par câble USB et entrer le mot de passe pour qu’il s’allume.

Ces manchons de protection empêchent les paiements indésirables sur les cartes sans contact utilisant la RFID ou le NFC. Les voleurs ne pourront pas faire de frais en amenant un lecteur dans votre sac à main ou votre sac à main.

Pour envoyer ou retirer des pièces du sac à main, utilisez sa propre application appelée Opolo, capable de gérer plus de 120 crypto-monnaies différentes et plus de 200 000 jetons.

C’est à ce moment que le portefeuille est le plus exposé, lors de la gestion des crypto-monnaies, car le PC ou le mobile doit être connecté à Internet pour effectuer les opérations d’achat et de vente. Pour cela Opolo intègre la puce de sécurité la plus puissante qui existe, qui offre un indice de sécurité EAL 6+, le plus élevé qui soit.

Il s’agit de la même puce utilisée par les banques dans leurs cartes bancaires et par les gouvernements dans les passeports et les pièces d’identité.

L’Union européenne ne veut pas être à la traîne de la Chine et de la Russie et développe déjà une crypto-monnaie officielle: l’euro numérique. Une nouvelle révolution financière est en cours …

En outre tous les logiciels et micrologiciels qu’il utilise sont open source, et la sécurité a été vérifiée par une société indépendante. Parmi les mesures de protection qu’il comprend, en plus du cryptage de la puce, il y a le clavier aléatoire, la vérification de l’authenticité du micrologiciel, le cryptage de la connexion USB, l’encapsulation, le démarrage sécurisé et plus encore.

Si tu es intéressé, le portefeuille de crypto-monnaie le plus sûr Opolo Cosmos a été financé en seulement 19 minutes sur KickStarter. Là, vous pouvez l’acheter au prix de 349 euros. Ils commenceront à être expédiés en août.