¡Oportunidad! Desplome de prix sur la Nintendo Switch

La Commutateur Nintendo sigue siendo una de las consolas más deseadas. En Topes de Gama os mantenemos al día sobre las buenas ofertas que giran en torno a este producto y que se dan tanto en el modelo estándar como en la Switch Lite. Por ese motivation estamos atentos ante cualquier minima rebaja que os permitan comprarla con descuento, tal y como ocurre ahora mismo en Amazon.

Nintendo dio con la tecla y la Switch es una de las consolas más vendidas de la historia. La compañía de Mario se sacó de la manga un híbrido entre consola tradicional y consola portátil, que ha resultado todo un éxito. Al seguir tan fresca como el primer día, no es habitual ver rebajas en su precio oficial, pero eso no significa que no podamos comprarla con oferta.

Una de las mejores consolas del momento

Si tenemos en cuenta sus prestaciones técnicas, estamos ante un consola que tiene una pantalla de 6,2 pulgadas con resolución HD que permite llevarla a cualquier parte. Por su puesto, su ADN de consola de sobremesa permite que se connecte a cualquier televisión. El rendimiento está garantizado gracias a la combinación de una procesador Nvidia Tegra y un almacenamiento de 32 GB, que puede ampliarse mediante tarjetas microSD. Es commode enregistrer que si vamos a hacernos con esta consola, necesitaremos un buen estuche para su transporte seguro.

Según explica la propia Nintendo, la Switch cuenta con Tres modos de juego: Modo televisor colocando en la base de la Nintendo Swith para jugar en alta definición en el televisor; Modo sobremesa abriendo el soporte de la consola para compartir la pantalla y pasarlo en grande con juegos multijugador y el Modo portátil que ya hemos commenté. La Nintendo Switch tiene dos mandos, uno a cada lado de la consola, que funcionan juntos. Si acoplamos los dos Joy-Con al soporte para mandos Joy-Con, funcionarán como un mando convencional, mientras que por separado funcionarán como dos mandos individuales plenamente funcionales.

Es important señalar que esta consola cuenta con una batería que permite hasta seis horas de uso habituel sin tener que recurrir al uso de su cargador, que viene incluido y que se conecta a la Nintendo Switch mediante el uso tengo un puerto USB tipo C. Además, si no tenemos acceso a un televisor, podremos abrir el soporte de la consola y pasarle a un amigo un Joy-Con para jugar Partidas cooperativas o competitivas en la misma pantalla de la consola.

Vuelve a estar rebajada

Estamos ante una de las consolas más vendidas de Amazon. La consola Switch no tiene rival en su estilo, por lo que no es demasiado habituel ver rebajas en su precio, y cuando las encontramos, no son demasiado agresivas. El precio habituel de esta consola es de 320 euros en Amazon, pero ahora mismo la encontramos en oferta por solo 299 euros. La buena noticia es que los clientses Prime de Amazon no pagarán nada por los gastos de envío. Además, se puede seleccionar la modalidad de pago a plazos. Si es aceptada, podremos pagar esta Nintendo Switch en cuatro cuotas de 74,75 euros, sin intereses ni pagos iniciales o finales.