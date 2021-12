Oportunidad! Fnac baja a 149€ una impresora 3D Creality

Quieres comezar a meterte en el mundo de la impresión 3D ? Si es así, tenemos la oferta que estabas buscando para conseguirlo sin tener que gasstarte una gran cantidad de dinero y no tener que renunciar a una buena calidad. Te contamos cómo conseguir una Creality Halot One a un precio nunca visto antes.

En la tienda online de Fnac puedes conseguir este producto pagando únicamente 149,99 euros, cuando lo habituelle sería gasstarte 399€. Por lo tanto, hablamos de una excelente oportunidad para hacerte con una impresora 3D de résine que tiene características que le permiten ofrecer unos resultados realmente positivos. Te dejamos el enlacer que tienes que utilizar donde verás que no debes tardar más de un par de días en decidirte a realizar la compra… ya que el descuento es de los denominados Flash -pasado este tiempo desaparecerá de la correspondantiente página web- :

Caractéristiques de l’impression 3D

Para empezar hay que indicar que la resolución que ofrece al trabajar es realmente buena. En los ejes X e Y llega a los 50 micrones, por lo que hablamos de una precisión excelente que le permite imprimir hasta figuras que se pueden utilizar en diferentes juegos o como ornamentos de la casa. En el eje Z lo que ofrece es 0,01 milímetros lo combinado con une altura de la capa de 10 micrones asegura que vas a quedar muy satisfecho a la hora de utilizar la impresora Creality Halot One con cualquier tipo de trabajo.

Otros dos buenos detalles que encontrarás en este dispositivo es que su vitesse es bastante buen frente a otros modelos que están sen su mismo rango de precio. Esta llega a los 60 mm/h, por lo que no vas a tener que esperar grandes periodos de tiempo para obtener los resultados que has enviado. Además, no está nada mal el volume de construcción que tiene esta impresora 3D, ya que hablamos de 127 x 80 x 160 millimètres… más de lo que se puede esperar teniendo en cuenta que ocupa muy poco espacio en la mesa (tanto es así, que no abulta mucho más que un ordenador All in One, por poner un ejemplo).

Más cosas de esta Creality

Algo que resulta de lo más útil es que se incluye una pantalon LCD de cinco pulgadas que permite controlar todos los parámetros y procesos de las impresiones de una forma muy visual. Esto, combinado a una excelente compatibilidad con los sistemas operativos (como por ejemplo Windows ou macOS), con los que se puede combinar mediante Wifi, hacen que sea este modelo uno de los que merece la pena a la hora de comezar en el mudo de este tipo de impresión. Por cierto, que los archivos utilizados para enviar procesos son STL, los más habituales a nivel mundial.

Finalmente, un par de detalles más positivos de esta Creality Halot One. El primero es que el secado de las resina se realiza con una gran rapidez y eficiencia, lo que se debe al uso de un foco de 120 W avec seis lámparas. Esto, además, asegura que todo se consigue de forma homogénea. En lo que tiene que ver con el software a utilizar, se incluye con el producto el Boîte halot et une clé USB. Por lo tanto, no le falta de nada a esta completea impresora 3D de resina para ser la solución que estabas esperando.