Oportunidad! Télé Philips de 50″ avec Android pour 459€

Ahora que estamos acostumbrados a consumir horas y horas de contenido cada día, es más necesario que nunca tener a mano una buena pantalla. Ya sea para ver películas, series o jugar a nuestros videojuegos favoristos, el televisor adecuado puede conseguir que nos sumerjamos por completo en la experiencia. Y de eso se encarga, precisamente, esta Téléviseur intelligent Philips 50PUS7956 de 55 pulgadas que puedes conseguir en Worten a precio de ganga.

Si por algo triunfa este televisor de Philips es por su lumière LED intelligente, qui émet une lumière cautivadora y envolvente aprovechando la pared. De hecho, la sensación es tan agradable que no podrás creer cómo a podido vivir sin ella hasta ahora.

A esto hay que sumarle una imagen HDR del todo vibrante que ofrece unas sombras y unas texturas mucho más profundas. Además de las superficies y los colores, que será mucho más brillantes y reales que en otras televisiones de su entorno.

Smart TV de Philips idéal pour jugar

Es cierto que ver cualquier película o programa en esta Smart TV es una delicia, pero lo cierto es que donde realmente se luce este modelo es a la hora de jugar a videojuegos. Además de su gran calidad de imagen y profundidad de texturas y color, cuenta con la connexion HDMI plus récente. De este modo, será capaz de seleccionar un ajuste de baja latencia al comezar a jugar.

Por no hablar de su mode Ambilight, que hará que la experiencia de juego sea todavía más inmersiva. Al fin y al cabo, los brillants y texturas que ofrece esta Philips 50PUS7956 son orgánicos y realistas.

Porque no nos engañemos, estas prestaciones no son tan sencillas de encontrar en otros modelos, donde un pobre brillo puede arruinar por completeo la experiencia. Es algo que no ocurrirá con este televisor de Philips, que está pensado especialmente para sumergirnos en otros universos.

Esta TV Android est complet

Por si fuera poco, esta TV Android de Philips será capaz de ofrecerte el contenido que quieras y cuando lo quieras. Su pantalla de inicio es de lo más Comoda e intuitiva. Y la podremos personalizar a nuestro gusto para que aparezcan visibles nuestras aplicaciones predilectas.

Y ni que decir tiene que podrás tener acceso a todo tipo de plataformas de vídeo como Netflix, HBO, Prime Video y muchas más. De este modo, te facilitará la reproducción de las mejores películas, series y documentales. Y como su calidad de imagen es superior, te sumergirás por completo en tus títulos favoristos.

Otro aspecto a destacar de esta Smart TV de Philips es su compatibilidad con el assistance par voz de Google. Esto te permitirá manejar el aparato desde dispositivos inteligentes o desde une application de mando a distance para Android TV en tu móvil.

Oui non es lo mejor de todo. Durante estos días, este televisor está rebajado de precio en la tienda online de Worten. Concretamente, un descuento del 26% con el que puedes ahorrar más de 150€ en una compra de la que no te arrepentirás.