Oppo a dit travailler sur un téléphone pliable à clapet

Oppo est censé tester un téléphone pliable à clapet qui aurait un écran principal de 7 pouces et un écran externe de 2 pouces.

Samsung et Motorola ont été les premières marques à proposer des téléphones pliables à clapet, offrant un grand écran de smartphone qui se replie pour tenir facilement dans votre poche. Nous n’avons vu aucun autre fabricant lancer des appareils rivaux, mais il semble qu’Oppo pourrait être le prochain en ligne.

Weibo tipster Arsenal (h / t: PlayfulDroid) affirme que le fabricant chinois teste un téléphone pliable doté d’un écran principal de 7 pouces lorsqu’il est déplié. Ils ajoutent que l’appareil dispose d’un écran externe de 2 pouces lorsqu’il est fermé. Ce serait plus grand que l’écran externe de 1,1 pouce du Galaxy Z Flip mais plus petit que le panneau secondaire de 2,7 pouces du Razr 5G.

Le fuyant allègue également qu’Oppo propose un écran LTPO (vraisemblablement pour l’affichage principal). Les téléphones avec écrans LTPO sont capables d’offrir des taux de rafraîchissement élevés avec une meilleure efficacité de la batterie par rapport aux téléphones sans cette technologie. Nous avons également vu des téléphones équipés de LTPO tels que l’Oppo Find X3 Pro descendre jusqu’à 1 Hz lors de la visualisation d’images, ce qui économise plus de jus dans le processus.

Il n’y a aucun mot d’Arsenal concernant une fenêtre de lancement possible ou si cela verra réellement une version commerciale. Néanmoins, nous aimerions voir plus de concurrence dans l’espace pliable à clapet, d’autant plus que nous voyons plus de rivaux Galaxy Z Fold comme Huawei et Xiaomi.

Pour ce que ça vaut, le fuite semble avoir une solide feuille de route. Ils ont affiché avec précision la date de lancement de la série Oppo Find X3 et les spécifications du Vivo S9e précédemment rapportées avant son lancement.