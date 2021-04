OPPO a les yeux rivés sur le top Android et bien plus encore

L’OPPO Find X3 Pro dispose d’un système de caméra puissant, d’un design haut de gamme et d’un écran net qui offre une gamme de couleurs d’un milliard de teintes. Ce n’est qu’une étape dans l’expansion d’OPPO dans le domaine Android haut de gamme. Alors que la concurrence s’intensifie parmi les produits phares haut de gamme, le Find X3 Pro place la barre plus haut avec son système de gestion des couleurs 10 bits complet de bout en bout, leader de l’industrie et premier au monde.

Créer une marque haut de gamme

Crédit: Ryan Haines / Autorité Android

Cependant, le Find X3 Pro n’est que le dernier développement du plus grand voyage d’OPPO pour consolider ses références en tant que marque haut de gamme. Il a aidé OPPO à asseoir sa place parmi les meilleurs échelons des marques de smartphones en combinant la technologie des couleurs et un design impressionnant et primé qui établira une norme tout au long de 2021.

Mais OPPO ne se contente pas de s’arrêter là. OPPO sait que les produits de qualité ne suffisent pas à eux seuls à garantir le statut de marque haut de gamme.Il s’est donc positionné pour réussir grâce à ses investissements en R&D, ses collaborations inter-marques et son approche centrée sur l’humain.

Fin 2019, OPPO a annoncé un investissement de 7 milliards de dollars en R&D au cours des trois prochaines années. Il dispose de six instituts de recherche dans le monde et de cinq centres de R&D qui travaillent ensemble pour créer la prochaine génération d’appareils. Jusqu’à présent, ces sites ont obtenu avec succès plus de 26 000 brevets, et OPPO a représenté 89% de toutes les demandes d’invention. Plus de 3700 de ces brevets étaient basés uniquement sur la 5G, alors ne vous attendez pas à ce qu’OPPO ralentisse de si tôt.

Il a déjà montré sa force avec le projet OPPO 5G Landing, qui a apporté des vitesses 5G à plus de 80 opérateurs mondiaux. La société est déjà en tête du camp Android en termes de capacités de service cloud. C’est le leader de l’industrie de la technologie de charge rapide, promettant de charger une batterie de 4000 mAh en seulement 20 minutes avec sa nouvelle charge de 125 W.

Le téléphone enroulable OPPO X 2021, très attendu, démontre un autre bond en avant. Utilisant 122 nouveaux brevets individuels, le téléphone concept X 2021 d’OPPO dispose d’un écran OLED qui passe en douceur de 6,7 pouces à 7,4 pouces.

Les aventures d’OPPO dans de nouveaux territoires font partie de son engagement à diriger l’Internet de l’expérience. Les nouveaux appareils vont au-delà de l’Internet des objets, plaçant l’expérience utilisateur au-dessus de tout et œuvrant pour une intégration transparente de la vie et de la technologie.

Grandir dans le monde

Avec des partenariats prometteurs et des innovations qui accordent la priorité aux personnes, il n’est pas surprenant qu’OPPO ait terminé 2020 sur une bonne note. Il s’est construit sur une base solide, déplaçant plus de 33 millions d’unités au cours du seul dernier trimestre, le quatrième de toutes les entreprises de smartphones.

En fait, la solide année 2020 d’OPPO l’a aidée à faire des progrès en triplant ses expéditions en Europe occidentale et au Japon pour devenir le quatrième plus grand fabricant de téléphones au monde. Il a même remporté la première place en Chine avec sa meilleure part de marché pour terminer l’année.

L’une des raisons de la croissance mondiale d’OPPO est son solide déploiement sur le marché européen. OPPO a gagné la confiance des partenaires de la chaîne d’approvisionnement, notamment Qualcomm, Google et Sony, et des opérateurs tels que Vodafone, Orange, Deutsche Telekom et Telefónica. Dans l’ensemble, OPPO a des partenariats stratégiques avec plus de 70 opérateurs et développe des partenariats de coopération avec plus de 40 fournisseurs 5G dans le monde.

En parlant des objectifs, Scott Zhang, responsable des activités à l’étranger pour OPPO, a déclaré: «Réaliser un certain nombre d’expéditions de produits et être actif sur un grand nombre de marchés n’a jamais été l’objectif principal d’OPPO. En visant à satisfaire les besoins des clients, en créant des produits de qualité et en se développant sur les marchés grâce à l’utilisation d’une «stratégie Glocal», OPPO se positionne pour réussir naturellement partout où il opère. »

OPPO a déclaré publiquement son objectif de devenir l’une des trois premières marques mondiales de smartphones au cours des trois à cinq prochaines années, en particulier sur le marché des smartphones haut de gamme.

Partenariats gagnants

Crédit: Dhruv Bhutani / Autorité Android

En collaboration avec National Geographic, OPPO vise à financer 500 000 dollars pour le Photo Ark Fund de la National Geographic Society afin de soutenir la protection des espèces en voie de disparition. Il co-crée également une série de films intitulée Endangered Colors, produite par le photographe de National Geographic Joel Sartore sur OPPO Find X3 Pro et racontée par l’acteur oscarisé Eddie Redmayne pour sensibiliser le public à la sauvegarde des animaux en voie de disparition.

Le compositeur Hans Zimmer, lauréat d’un Grammy Award et d’un Oscar, a rejoint les partenariats déjà impressionnants d’OPPO pour offrir une émotion extraordinaire aux utilisateurs mondiaux du Find X3 Pro avec une sonnerie personnalisée de qualité théâtre. La collaboration entre OPPO et Hans Zimmer représente un lien entre l’innovation centrée sur l’humain et le son spirituel avec profondeur et émotion.

Les collaborations d’OPPO avec d’autres marques prestigieuses incluent Roland-Garros et le Rolex Paris Masters, dans lequel OPPO est devenu le premier partenaire premium chinois de Roland-Garros. Une partie de la collaboration consiste à produire une série de vidéos présentées sur les plateformes officielles de Roland-Garros, capturant les moments les plus dynamiques sur le court avec les smartphones OPPO. OPPO est également devenu le premier partenaire asiatique de Wimbledon. La société soutiendra la saison de compétition et offrira aux juniors la possibilité de concourir sur des courts en gazon pour atteindre l’objectif ultime de devenir un champion de tennis de Wimbledon. Une autre collaboration notable comprend Automobili Lamborghini et Find X et Find X2 Pro d’OPPO.

Ces partenariats témoignent de ce qu’OPPO a construit, de la manière dont il a obtenu une reconnaissance dans le haut de gamme du marché, obtenu un large éventail de reconnaissances mondiales et comment OPPO peut atteindre son ambition de devenir la première marque Android. Nous ne pouvons qu’attendre de voir où cela va se passer.

Innovation centrée sur l’humain

Crédit: Robert Triggs / Autorité Android

La croyance OPPO «Technologie pour l’humanité, gentillesse pour le monde» a été dévoilée en 2020. Elle place la touche humaine au cœur de chaque processus de développement – de chaque perspective de développement de produit et de communication marketing – pour apporter aux utilisateurs les fonctionnalités clés qu’ils forger des partenariats au bénéfice de tous.

Le fondateur et PDG Tony Chen a fait écho à bon nombre de ces sentiments lorsqu’il a lancé l’année avec son discours annuel.

Le dernier produit phare haut de gamme, l’OPPO Find X3 Pro, est dans l’action, avec une interface incroyablement personnalisable qui vous permet d’adapter facilement ColorOS à vos propres besoins et de vous simplifier la vie un peu. Il comprend exclusivement l’amélioration de la vision des couleurs d’OPPO, avec 765 solutions de correction des couleurs et une version améliorée du test Munsell 100 Hue pour mieux comprendre la perception des couleurs spécifique de l’utilisateur – un ajout utile pour un homme sur 12 et une femme sur 200 qui souffrent de la couleur. déficience visuelle.

Outre l’intégration de l’amélioration de la vision des couleurs pour aider les populations souffrant de déficience de la vision des couleurs, chaque commande en prévente de l’OPPO Find X3 Pro aide à financer la Reef Restoration Foundation en Australie. «Recolour the Reef» est la dernière application d’OPPO qui montre un rendu 3D des réseaux de coraux qui composent la Grande Barrière de Corail d’Australie en utilisant la RA. Travaillant en association avec la Reef Restoration Foundation, OPPO espère que l’application informera sur les risques auxquels le récif est confronté, en particulier en ce qui concerne le blanchissement des coraux. L’objectif est d’amener 1 million de nouveaux coraux dans la Grande Barrière de Corail d’ici 2026.

En outre, les écouteurs Enco d’OPPO, en collaboration avec Tencent Public Welfare et la Decibel Public Welfare Foundation de Beijing Love, ont formé un «groupe inaudible» pour lever des fonds publics pour améliorer les implants cochléaires pour les enfants sourds et malentendants.

OPPO s’est maintenant fermement établi comme plus qu’une entreprise de smartphones, avec un énorme écosystème de partenaires technologiques, d’opérateurs, de fabricants d’appareils, d’artistes et de créateurs qui s’appuient sur sa réputation de marque digne de confiance et centrée sur l’humain en donnant la priorité à l’utilisateur.