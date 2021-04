Oppo A95 5G, c’est le nouveau milieu de gamme premium de la marque: écran AMOLED, appareil photo 48 Mpx et un prix inférieur à 300 euros | La technologie

Oppo présente son nouveau smartphone économique doté de la technologie 5G. L’Oppo A95 5G est livré avec un écran AMOLED et une charge rapide parmi d’autres fonctionnalités typiques du milieu de gamme premium.

Les nouveaux réseaux 5G ne sont plus une caractéristique exclusive des terminaux les plus chers. Des entreprises comme Oppo ont appliqué cette nouveauté dans leurs terminaux pour l’inclure dans des modèles moins chers tels que ce nouvel Oppo A95 5G qui est annoncé avec un prix inférieur à 300 euros.

Tout juste annoncé, l’A95 5G dispose d’une liste de fonctionnalités similaires au reste des modèles de milieu de gamme. Outre cette poussée de la technologie réseau, ses principales caractéristiques sont l’écran et la charge rapide.

Le design suit le style des autres modèles Oppo où nous voyons des boîtiers brillants avec différentes nuances, surtout si nous choisissons la version avec du bleu qui simule les aurores boréales. Vous pouvez également choisir entre le noir et le blanc. Ceci est votre liste de spécifications.

Oppo A95 5GDimensions160 x 73,4 x 7,8 mm | Écran 173 gAMOLED 6,53 pouces Full HD + (2 400 x 1 080 px) 60 Hz | 180 Hz TouchProcessorDimensity 800U par MediaTekRAM et stockage interne8 Go | 128/256 Go | Extensible à 2 To Caméra frontale 16 Mpx, f / 2,4 Caméras arrière 48 Mpx, f / 1,7 | 8Mpx UGA, f / 2,2 | Macro 2Mpx, système d’exploitation f / 2.4Android 11, ColorOS 11.1Batterie4.310 mAh et charge 30W Connectivité5G, WiFi 6, Bluetooth 5.1, MinijackPrix255 euros

Devant l’écran, comme nous l’avons déjà dit, se trouve AMOLED 6,43 pouces entouré de bords peu épais et avec la caméra frontale intégrée dans un trou dans le coin supérieur du panneau. La la résolution est FullHD + et son taux de rafraîchissement reste à 60 Hz, bien qu’en mode jeu le taux de l’échantillonnage tactile va jusqu’à 180 Hz. Sous le lecteur d’empreintes digitales est caché.

La caméra frontale mesure 16 Mpx avec une ouverture de f / 2,4. Tandis que derrière, nous trouvons trois caméras dirigées par un capteur de 48 Mpx, suivi d’un appareil photo ultra grand angle 8MP et macro 2MP. Une combinaison assez courante pour un modèle de milieu de gamme.

À l’intérieur, l’alimentation et la connexion 5G sont fournies par le Processeur MediaTek Dimensity 800U qui s’accompagne de 8 Go de RAM et de la possibilité de choisir entre 128 et 256 Go de stockage interne. Si cet espace n’est pas suffisant, il peut toujours être étendu jusqu’à 2 To.

Quant à la batterie, elle est 4 310 mAh et il charge avec 30W, donc peut-être que le temps de charge est court, bien que nous devrons attendre pour le mettre à l’épreuve. Une autre qualité intéressante, en dehors de la 5G est la Compatibilité WiFi 6, la nouvelle norme qui commence déjà à devenir populaire sur le marché.

Ce téléphone a été annoncé aujourd’hui sur le marché chinois, il n’y a toujours pas d’informations sur sa date de sortie dans d’autres régions. Pourtant, ce sont les prix des différentes versions:

Oppo A95 5G (8 + 128 Go): 1 999 yuans, 255 euros à changer. Oppo A95 5G (8 + 256 Go): 2 299 yuans, 293 euros à changer.