Oppo affirme que son premier Find N pliable résout les problèmes des téléphones pliables actuels comme le Samsung Galaxy Z Fold 3

Le premier téléphone pliable d’Oppo, le Find N, ressemblera beaucoup à la gamme d’appareils Galaxy Fold de Samsung, mais ce sera apparemment mieux, a déclaré Pete Lau, chef de produit de la marque, également fondateur de OnePlus, jeudi 9 décembre. Dans une lettre ouverte partagée avec les médias, Lau a déclaré que le Find N était le résultat de quatre années de R&D intense et de six générations de prototypes et qu’il était prêt à être lancé – enfin – le 15 décembre lors de la troisième journée annuelle Inno (abréviation d’innovation) d’Oppo. événement en Chine.

Oppo avait présenté l’année dernière ce concept enroulable futuriste fou appelé Oppo X 2021, un téléphone que nous avions essayé en personne et que nous avions trouvé plein de potentiel. C’était, bien sûr, rude sur les bords, mais c’était vraiment unique en son genre – il semblait et sentait que l’avenir était la façon dont nous l’avions dit. Le Find N semble être beaucoup moins ambitieux bien que Lau ne promet rien d’autre que la lune avant le dévoilement officiel du téléphone.

En fait, le plus haut dirigeant d’Oppo a également examiné subtilement ses rivaux, allant de Samsung à Xiaomi en passant par Huawei, en déclarant que « bien qu’une poignée d’autres marques aient déjà introduit des appareils pliables sur le marché, des barrières telles que l’utilité, la durabilité et l’utilisateur. l’expérience continue d’empêcher les appareils pliables de devenir un conducteur quotidien plus réalisable pour la plupart des gens.

« Pour Oppo, il est préférable de lancer un produit à une date ultérieure lorsqu’il est prêt à offrir une excellente expérience utilisateur au lieu de simplement se précipiter pour suivre les tendances. »

Ces mots sont accompagnés d’une série de promesses, surtout autour de la durabilité, de la facilité d’utilisation et de l’expérience, des choses que chaque OEM doit d’abord justifier avec ce facteur de forme, par rapport à des spécifications telles que la puissance de traitement et les mégapixels de l’appareil photo. Seul Samsung a pu faire une sorte de progrès dans la catégorie et même cela a mis du temps à se fissurer. La génération actuelle de Galaxy Z Fold 3 est peut-être le meilleur scénario pour les téléphones pliables aujourd’hui. N’oubliez pas de consulter notre critique complète ici :

Reste à voir comment Oppo prévoit de surpasser Samsung. Sans partager aucun détail concret, Lau a déclaré que le Find N, le premier téléphone pliable d’Oppo, comportera « peut-être les meilleurs modèles de charnières et d’écrans disponibles aujourd’hui ». Cela impliquerait deux choses. Un qu’il serait plus durable et deux – et c’est peut-être le point le plus intéressant – Oppo semble avoir trouvé un moyen de résoudre – ou pour plus de sécurité, allons-y, réduisons – le problème de pli qui endommage chaque téléphone pliable, y compris le Galaxy Z Fold 3, aujourd’hui.

Ailleurs, le Find N offrira «des performances puissantes tout en conservant un poids et une taille appropriés» et une «expérience bien équilibrée» dans toutes les configurations de téléphone et de tablette. Plus de détails sont attendus.

