Oppo annonce un appareil de « réalité assistée » Air Glass

Oppo a annoncé l’Air Glass, un appareil AR qui sera mis en vente au début de l’année prochaine. Oppo décrit l’Air Glass comme un produit de «réalité assistée», par opposition à la réalité augmentée, ce qui signifie qu’il projette des informations 2D dans votre champ de vision plutôt que de superposer des objets 3D sur le monde réel. (Oui, un peu comme Google Glass.)

L’Air Glass est doté d’un processeur Qualcomm Snapdragon 4100 et ne pèse que 30 g (environ 1 oz) au total. Oppo dit qu’il devrait durer 3 heures d’utilisation active et 40 heures en veille. Il existe deux modèles de cadre, un demi-cadre argenté et un cadre complet noir, et chacun est disponible en deux tailles. L’intérieur de la monture a un port magnétique qui lui permet d’être attaché à des lunettes plus conventionnelles.

L’affichage du guide d’ondes utilise un minuscule projecteur doté de la technologie Micro LED capable d’une luminosité maximale de 3 millions de nits, bien qu’Oppo indique que la luminosité réelle atteindra jusqu’à 1 400 nits dans des conditions moyennes. Il peut être utilisé via le toucher, la voix, le suivi manuel et le suivi de la tête, ainsi que via une application Smart Glass sur un smartphone exécutant ColorOS 11 ou supérieur d’Oppo.

Les cas d’utilisation proposés par Oppo pour l’Air Glass sont relativement modestes. La société affirme qu’il peut être utilisé pour les notifications et les instructions, comme vous vous en doutez, ainsi que pour des fonctionnalités telles que la téléinvite et la traduction en temps réel. L’écran est monochrome avec 16 ou 256 niveaux de gris selon le mode, de sorte que l’Air Glass ne diffusera pas de contenu riche dans vos yeux.

Cela dit, ce ne sera probablement pas non plus un produit mature et grand public. Oppo dit que l’Air Glass recevra une « sortie limitée » au premier trimestre 2022, et au moins au début, elle ne sera vendue qu’en Chine continentale.

L’Air Glass a été annoncé dans le cadre de l’événement annuel Inno Day d’Oppo. Oppo a également dévoilé sa première puce NPU interne pour améliorer les performances d’imagerie liées à l’apprentissage automatique ; il s’appelle MariSilicon X et figurera dans le prochain produit phare Find X d’Oppo au premier trimestre de l’année prochaine. La semaine dernière, Oppo a confirmé le lancement de son premier téléphone pliable, le Find N, bien que cela n’ait pas encore cassé la couverture.