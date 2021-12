OPPO apporte le monocle au 21e siècle avec le nouveau portable Air Glass aR

Que souhaitez-vous savoir

OPPO présente Air Glass, un AR portable avec un design monocle. Air Glass dispose d’un écran Micro LED et d’un micro projecteur pour afficher des informations. Le portable fonctionne avec l’OPPO Watch 2 pour les gestes de la main et peut être utilisé avec des mouvements de la tête. OPPO Air Glass sera disponible en Chine continentale au premier trimestre 2022.

Lors de l’INNO Day 2021 d’OPPO, la société a dévoilé un nouveau dispositif portable aR (Assisted Reality), l’OPPO Air Glass. L’appareil adopte une approche légèrement différente des autres lunettes intelligentes comme la Nreal Light en offrant un seul écran de type monocle qui se fixe à une monture plus traditionnelle pour donner l’apparence de lunettes normales.

À la base, Air Glass est censé être un moyen assez discret de visualiser des informations tout en interagissant de manière transparente avec le monde qui vous entoure. Pour afficher des informations, l’appareil combine un écran Micro LED avec le nouveau Spark Micro Projector d’OPPO, qui, selon OPPO, est l’un des plus petits projecteurs, mesurant « à peu près la taille d’un grain de café ».

Pour exploiter Air Glass, OPPO se concentre sur quatre domaines d’interaction ; le toucher, la voix, les mouvements de la main et les mouvements de la tête. Air Glass prend également en charge les commandes tactiles sur le cadre pour diverses commandes et commandes vocales, bien que les utilisateurs puissent également contrôler les paramètres et les fonctions avec l’application Smart Glass sur certains smartphones OPPO comme l’OPPO Find X3 ou sur l’OPPO Watch 2.

Les propriétaires d’OPPO Watch 2 pourront également contrôler Air Glass avec des gestes de la main grâce au capteur de l’unité de mesure inertielle (IMU) de la montre pour des fonctions telles que glisser entre les cartes d’application et confirmer ou annuler des actions. Et pour plus d’accessibilité, Air Glass prend également en charge le contrôle de la tête avec un capteur IMU similaire. Par exemple, vous pouvez ouvrir une nouvelle notification en hochant la tête ou la rejeter en secouant la tête.

OPPO explore les possibilités de la réalité étendue (XR) depuis longtemps, et avec Air Glass, nous avons enfin créé un produit en verre intelligent qui est vraiment à la portée des consommateurs », a déclaré le vice-président d’OPPO et directeur de l’institut de recherche OPPO. , Levin Liu, dans un communiqué. « Comme son design futuriste le suggère, OPPO Air Glass est sur le point de révolutionner la façon dont nous voyons et consommons les informations. L’écran facile à utiliser peut présenter les messages clés dont nous avons besoin sous nos yeux. Avec OPPO Air Glass, le monde ne sera plus jamais le même. »

Air Glass prendra en charge plusieurs applications conçues par OPPO au lancement, notamment Météo, Calendrier et Santé. Il existe une application Teleprompter pour afficher du texte adaptatif lors d’une présentation, et l’application de traduction prend actuellement en charge la traduction bidirectionnelle chinois-anglais mandarin, avec une prise en charge du japonais et du coréen à venir. OPPO s’est associé à Baidu pour prendre en charge des versions personnalisées de ses applications de navigation pour les itinéraires à pied et à vélo.

Toutes ces fonctionnalités sont alimentées par le chipset Qualcomm Snapdragon Wear 4100, le même SoC que l’on trouve dans la plupart des meilleures montres intelligentes Android, y compris OPPO Watch 2. En ce qui concerne la disponibilité, Air Glass devrait être lancé en Chine au premier trimestre 2022. Il sera viennent en noir ou blanc avec deux options de cadre personnalisé. Il n’y a pas de mot sur une sortie internationale.

En se concentrant sur la réalité assistée par opposition à la réalité augmentée (AR), OPPO semble adopter une approche intermédiaire des lunettes intelligentes. OPPO pourrait en bénéficier avec un produit plus utile que des lunettes de haut-parleur « intelligentes » comme le Razer Anzu tout en n’essayant pas de faire trop comme le Nreal Light. OPPO dit que tout en continuant à poursuivre la RA et à voir les possibilités de la technologie, il pense que la réalité assistée (RA) « offre une alternative pratique à court terme pour que les consommateurs expérimentent et profitent de certains des avantages de la RA ».

Avec des entreprises comme Motorola, Meta et bien d’autres qui travaillent sur leurs propres solutions portables en réalité mixte, il sera intéressant de voir si quelqu’un sera enfin en mesure de généraliser les lunettes intelligentes.

