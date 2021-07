Oppo AR annoncé, des lunettes destinées à la reproduction 3D

Il est vrai qu’il est toujours surprenant que la société asiatique opte pour un produit de ce type, car depuis un certain temps, la RA et la réalité virtuelle n’ont pas beaucoup avancé, mais cela indique clairement que vous souhaitez créer un écosystème complet par le solidifier. Le fait est que l’appareil annoncé est petites dimensions et assez fermé en ce qui concerne la zone qui recouvre les yeux. De plus, l’élément de fixation qui est placé sur le front est curieux et oui que la sangle qui s’adapte sur la tête vise à être assez confortable et, en outre, il a été indiqué qu’ils sont plus légers que les Hololens de Microsoft.

Intérieur du nouvel Oppo AR

Concernant la partie technique, les Oppo AR comprennent deux caméras fisheye dans la zone avant et, en plus, un Caméra de qualité HD, dans le but de créer les images qui sont vues. Avec ces éléments, on obtient l’utilisation d’une technologie de transmission optique capable d’afficher des images tridimensionnelles de haute qualité et, en ce qui concerne le son, celle offerte est enveloppante.

Les fonctions offertes par cet appareil incluent différentes options d’interaction, y compris la reconnaissance vocale et même les gestes de la main – grâce à la caméra intégrée. OPPO a fait savoir que, lors de son lancement, qui se tient au premier trimestre 2020, le logiciel inclus sera complet, puisqu’il disposera même de plusieurs jeux et de services étendus dès son arrivée sur le marché.

Autres annonces importantes qu’OPPO a faites

Lors du même événement au cours duquel les lunettes de réalité augmentée de la société ont été annoncées, le fondateur de la société (Chen Mingyong Mingyong) a confirmé qu’elles seront divers produits que la société lancera au-delà des smartphones, et la plupart d’entre eux intégreront l’intelligence artificielle.

Ainsi, par exemple, dans un court laps de temps, le responsable a confirmé que de nouvelles montres intelligentes OPPO et même des robots seront vus. Pour cela, l’investissement à réaliser sera de cinquante milliards de yuans avec l’idée qu’en 2020 les premiers fruits seront visibles, avec des dispositifs tels que montre connectée et écouteurs comme fer de lance pour générer un écosystème large et complet pour les utilisateurs. Par conséquent, nous devons nous attendre à de grandes choses de ce fabricant qui veut rendre les choses très difficiles pour, par exemple, Xiaomi.