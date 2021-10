Oppo aurait développé ses propres puces pour les téléphones phares

Oppo développe ses propres puces haut de gamme pour les téléphones mobiles phares, selon un rapport publié par Nikkei. Deux personnes qui ont parlé au journal ont déclaré que le plan était de publier des SoC personnalisés en 2023 ou 2024 « en fonction de la vitesse de développement ». Oppo voudrait utiliser la technologie de traitement avancée 3 nm de TSMC pour les puces.

Si les plans se réalisent, Oppo serait le dernier grand fabricant de smartphones à prendre le contrôle de sa propre conception de SoC. Hier, Google a lancé les Pixel 6 et 6 Pro, ses premiers téléphones avec un SoC personnalisé appelé Tensor. Apple et Samsung conçoivent également leurs propres puces pour smartphones, tout comme Huawei avant que les sanctions américaines ne déciment son activité mobile.

Oppo utilise actuellement des puces de Qualcomm et MediaTek, comme tous les autres fournisseurs chinois de smartphones depuis la répression contre Huawei. Xiaomi a conçu et publié un SoC bas de gamme appelé Surge S1 pour son téléphone économique Mi 5C en 2017, mais depuis lors, ses efforts de conception de puces se sont limités à des composants secondaires tels que les processeurs de signal d’image.

Comme Qualcomm l’a mis à nu dans un sous-tweet salé de Google la semaine dernière, il serait perdant si de grandes entreprises comme Oppo se chargeaient elles-mêmes de la conception de SoC. Oppo est le quatrième plus grand fabricant de smartphones au monde en termes de livraisons, selon IDC, et étant donné qu’il partage une chaîne d’approvisionnement et une propriété avec Vivo, Realme et OnePlus, les puces développées par Oppo pourraient rapidement trouver leur place dans les téléphones de plusieurs marques.