Oppo Band Sport est une alternative moins chère au Mi Band 6, avec mesure de l’oxygène dans le sang et une remise de 31% | La technologie

in

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Le marché des bracelets d’activité est très large. Voici l’un des meilleurs, avec une excellente remise.

Si vous avez pris quelques kilos en trop cet été, il est temps de les perdre à l’aide de un bracelet de sport de qualité, qui quantifiera vos progrès et vous indiquera si vous obtenez des résultats.

La Le tracker d’activité Oppo Band Sport a une remise de 31% et cela ne coûte que 34 euros sur Amazon. Profiter de! Ils sont à 15 euros de remise, vendus et envoyés gratuitement par Amazon en une journée.

C’est un excellent bracelet de sport conçu pour les personnes actives qui souhaitent surveiller leur activité quotidienne. En plus d’enregistrer les sports que vous pratiquez, il analyse également vos heures de sommeil et l’oxygène dans votre sang.

Ce bracelet connecté de sport dispose d’un écran AMOLED et d’une autonomie de 12 jours. Il mesure même la saturation en oxygène du sang en temps réel.

La Oppo Band Sport a un écran AMOLED incurvé couleur de 1,1 pouces, résistant aux rayures, avec 40 arrière-plans préchargés disponibles.

Il est capable d’enregistrer 12 disciplines sportives différentes: Course à pied pour brûler les graisses, course en extérieur, course en salle, marche, cyclisme en extérieur, cyclisme en salle, elliptique, aviron, cricket, badminton, natation, yoga.

Il enregistre également la distance parcourue dans chaque exercice, les calories que vous brûlez et les pas que vous faites. Avec son compteur de fréquence cardiaque et mesure de l’oxygène dans le sang, vous pourrez contrôler en temps réel votre forme physique et l’efficacité de l’activité sportive que vous pratiquez.

Si vous souhaitez rester au courant des dernières offres et recommandations de produits, vous pouvez les suivre en temps réel sur le canal Computerhoy.com sur Telegram, où nous vous tiendrons informés des dernières remises technologiques.

C’est un bracelet résistant à l’eau et submersible jusqu’à 50 mètres, vous pouvez donc l’utiliser dans toutes sortes d’activités nautiques, ou sous la douche.

Pendant la nuit, il enregistre vos mouvements et la durée du repos, et il vous avertit s’il détecte des apnées.

Si vous le connectez à une application mobile, vous obtiendrez les statistiques des mesures et vous pourrez faire des choses comme recevoir des notifications complètes (pas seulement les premiers mots) sur le bracelet lui-même.

Et ne vous inquiétez pas pour la batterie : durer jusqu’à 12 jours sans recharge.

Si vous voulez en savoir plus, ne manquez pas notre revue complète Oppo Band Sport.

La Le tracker d’activité Oppo Band Sport a une remise de 31% et cela ne coûte que 34 euros sur Amazon. Ils sont à 15 euros de remise, vendus et envoyés gratuitement par Amazon en une journée.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.