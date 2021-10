OPPO ColorOS 12 (Android 12) pratique : tout ce dont vous avez besoin, rien d’inutile

ColorOS d’OPPO était décevant; il manquait de cohésion, il y avait trop de fonctionnalités inutiles, beaucoup de bloatware et les mises à jour logicielles étaient toujours retardées. Mais cela a changé avec l’introduction de ColorOS 7 fin 2019 ; OPPO a rationalisé la conception et introduit une interface moderne alors qu’il commençait à cibler un public mondial.

Puis vint ColorOS 11 en 2020, le fabricant chinois intégrant de nombreuses fonctionnalités de Google – y compris le numéroteur et les messages Android – par défaut, et offrant une nouvelle interface utilisateur élégante avec de nombreuses possibilités de personnalisation ainsi qu’une multitude d’extras. Il offrait également toutes les fonctionnalités de confidentialité d’Android 11 en standard, et c’était un pas décisif dans la bonne direction pour la marque.

Avec ColorOS 11, OPPO a commencé à maintenir la parité de nommage avec les versions Android, donc la version ColorOS de cette année est le ColorOS 12 au nom prévisible. les dernières fonctionnalités de confidentialité et de sécurité d’Android 12 et moins de bloatwares prêts à l’emploi.

OPPO ColorOS 12 :

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

OPPO fait un meilleur travail en intégrant de nombreuses fonctionnalités de Google avec chaque version de ColorOS, et ColorOS 12 reprend toutes les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité d’Android 12. Vous trouverez des vignettes de paramètres pour basculer l’accès à la caméra et au micro à l’échelle du système, indicateurs d’enregistrement lorsque la caméra ou le micro est utilisé, tableau de bord de confidentialité et bien plus encore.

Il y a aussi d’autres ajouts notables; il y a maintenant un flux Google sur l’écran -1, le numéroteur téléphonique de Google et les messages Android sont fournis prêts à l’emploi, et vous obtenez l’intégration de Google Assistant et Lens, et une traduction instantanée via un geste de capture d’écran à trois doigts.

OPPO s’est concentré sur l’accessibilité avec ColorOS 12, regroupant les fonctionnalités de grossissement et de TalkBack de Google en standard. Il existe également des couleurs à contraste élevé et une nouvelle fonctionnalité appelée Amélioration de la vision des couleurs qui ajuste les couleurs à l’écran en fonction de votre visibilité des couleurs.

Vous pouvez passer un test de vision des couleurs et organiser les couleurs par teinte, et ColorOS 12 ajustera le profil de couleur de l’écran en fonction de votre sélection. Vous avez également la possibilité de définir les couleurs en niveaux de gris ou d’ajouter un filtre de couleur rouge, vert ou bleu et d’ajuster l’intensité de chaque mode. OPPO dit qu’il fournira la fonctionnalité à d’autres fabricants s’ils souhaitent l’utiliser dans leurs skins.

OPPO ColorOS 12 : conception

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

ColorOS compte désormais plus de 400 millions d’utilisateurs dans le monde, et OPPO affirme qu’il doit maintenir un équilibre lors des modifications de l’interface utilisateur afin de ne pas perturber la base d’utilisateurs. C’est pourquoi les changements dans ColorOS 12 sont subtils ; l’interface utilisateur est plus propre en raison de l’espacement accru entre les éléments, et bien qu’une grande partie de l’interface ait une disposition blanche (noir si vous passez en mode sombre), il y a des couleurs vives dans ColorOS pour lui donner un joli contraste.

ColorOS 12 a un design plus épuré avec une interface blanche entrelacée de couleurs vives.

Vous remarquerez ces changements immédiatement dans la page Paramètres ; il y a moins de densité d’informations, les étiquettes de texte sont plus grandes et les icônes de chaque section sont logées dans des bulles arrondies aux couleurs vives. Cela rend l’interface plus facile à lire, réduit l’encombrement et lui donne un aspect plus moderne.

Il en va de même pour le volet de notification ; OPPO n’utilise pas les gigantesques tuiles de Google, mais continue avec les icônes arrondies avec des étiquettes de texte en dessous. La seule différence est que les icônes sont plus grandes et que le curseur de luminosité est aussi gros que celui de Pixels.

L’inclusivité est une grande partie de ColorOS 12; en tant que tel, l’interface utilisateur est disponible en 67 langues, et le fabricant a fait du bon travail en localisant les polices afin que les éléments de l’interface utilisateur s’adaptent aussi bien quelle que soit la langue que vous utilisez. OPPO compte désormais un millier de collaborateurs dédiés à ColorOS, avec une équipe basée à Hyderabad, en Inde, qui travaille à la fourniture de mises à jour logicielles en temps opportun.

OPPO ColorOS 12 : personnalisation

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

La personnalisation est un élément clé de ColorOS 12, et OPPO offre la possibilité de modifier les couleurs de l’interface utilisateur en fonction de l’arrière-plan de votre téléphone. Cependant, il n’utilise pas Material You ; OPPO dit qu’il n’a pas eu accès à la fonctionnalité à temps pour ColorOS 12, alors il est allé de l’avant et a créé sa propre alternative.

ColorOS 12 possède une fonctionnalité similaire à Material You, qui vous permet de personnaliser facilement votre téléphone.

La fonctionnalité est similaire au fonctionnement de l’extraction des couleurs de Material You dans Android 12; chaque fois que vous modifiez l’arrière-plan de votre téléphone, le sélecteur de couleurs sélectionne automatiquement la couleur dominante de la photo et l’utilise à l’échelle du système. Cela fonctionne aussi bien que sur Pixels, mais la mise en garde est qu’il est limité aux photos statiques.

Le mode permanent reçoit également quelques nouveaux ajouts : vous disposez de quatre modes personnalisables qui vous permettent de dessiner des motifs ou d’utiliser une combinaison de texte et d’images personnalisées, et un nouveau pour cette année est la silhouette Portrait ; si vous avez utilisé OxygenOS 11, vous connaîtrez la fonctionnalité sous le nom de Canvas AOD.

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Vous pouvez choisir un selfie, et il utilisera l’apprentissage automatique pour former une silhouette basée sur les contours de la photo et la définir comme arrière-plan pour l’écran de verrouillage (et l’écran d’accueil également, si vous le souhaitez). OxygenOS 12 est essentiellement une version légèrement modifiée de ColorOS 12, mais il est clair que quelques fonctionnalités d’OxygenOS ont également fait leur chemin. Il existe également une notification d’épuisement de la batterie qui s’affiche chaque fois que ColorOS 12 détecte une consommation d’énergie élevée, avec la possibilité d’optimiser l’utilisation de la batterie – un autre pilier d’OxygenOS 12.

Bien qu’il ne s’agisse que de la première version bêta mondiale de ColorOS 12, il a été plus stable au cours des quelques jours où je l’ai utilisé qu’OxygenOS 12 – ou même la plupart des versions bêta d’Android 12 d’ailleurs. Cela dit, il y a quelques problèmes : dans le tiroir de l’application, les étiquettes de texte pour les icônes sont définies sur Extra Large dès la sortie de la boîte, elles ont donc l’air absurdement grandes et donnent l’impression que le tiroir est encombré. Vous devrez entrer dans les paramètres et ajuster la taille, et une fois que vous avez rétabli les étiquettes par défaut, le tiroir de l’application semble normal.

OPPO ColorOS 12 : nouvelles fonctionnalités

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Un nouvel ajout amusant dans ColorOS 12 est Omoji, une fonction emoji 3D qui vous permet de créer des avatars personnalisés. Omoji utilise la caméra frontale pour analyser le mouvement de votre tête et ajoute une superposition d’avatar. Vous obtenez un niveau exhaustif d’options de personnalisation pour l’avatar, et une fois que vous l’avez configuré, vous pouvez choisir un arrière-plan et prendre une photo de l’Omoji ou créer une vidéo où il imitera le mouvement de votre tête.

Oh, et si vous le souhaitez, vous pouvez également configurer Omoji sur l’écran de verrouillage en mode permanent. La fonctionnalité Omoji ne fait pas ses débuts avec ColorOS 12, elle sera plutôt lancée plus tard dans l’année avec la mise à jour 12.1.

Une autre nouvelle fonctionnalité est le mode PC Connect. Les téléphones Samsung ont cette fonctionnalité par défaut via Your Phone de Microsoft, mais dans le cas de ColorOS 12, OPPO a conçu la fonctionnalité à partir de zéro. Le fabricant a déclaré qu’il avait parlé à Microsoft de la possibilité d’offrir une intégration similaire à celle des téléphones Samsung, et bien que cela soit probablement sur les cartes des versions ultérieures de ColorOS, pour l’instant, il utilise sa propre solution.

La raison en est que la fonctionnalité devait initialement faire ses débuts l’année dernière avec ColorOS 11, et parce qu’OPPO n’a pas été en mesure de livrer l’année dernière, il la présente ici. La fonction reflète les notifications de votre téléphone sur votre PC et vous permet d’envoyer et de recevoir des fichiers de manière transparente. Comme Omoji, il n’est pas disponible immédiatement, mais est plutôt lancé en février 2022.

Il existe également un nouveau tableau de bord de la batterie qui vous donne un meilleur indicateur de la consommation d’énergie de votre téléphone, de nouveaux modes d’économie de batterie et un tableau de bord Phone Manager qui facilite la gestion du stockage, des paramètres de sécurité, des options de confidentialité, etc.

OPPO ColorOS 12 : Optimisation du système

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Avec ColorOS 11 de l’année dernière, l’optimisation du système a été l’un des principaux changements sous le capot. L’interface a été conçue pour offrir des performances à long terme, la marque notant qu’il s’agissait de dizaines de modifications introduites au cours des 18 derniers mois.

ColorOS 12 obtient un nouveau Quantum Animation Engine 3.0 qui est plus fluide qu’auparavant, avec des actions de défilement dynamiques et des animations réalistes :

Résistance virtuelle : Le défilement de l’écran est dynamique et déterminé par la vitesse à laquelle vous faites glisser l’écran. Plus vous glissez vite, plus l’écran roulera vite.

Inertie virtuelle : Les éléments à l’écran ont une inertie comme s’ils appartenaient au monde réel. Lorsque vous déplacez une fenêtre flottante sur l’écran, la fenêtre continue de bouger même après que votre doigt quitte l’écran, s’arrêtant lentement comme si elle luttait contre une résistance virtuelle.

Printemps virtuel : ColorOS 12 répond à chacune de vos actions. Même s’il n’y a pas de résultat direct lié à votre entrée (par exemple en appuyant sur supprimer dans une zone de saisie de texte vide), une animation en forme de ressort indiquera toujours que votre action a été enregistrée.

Ces changements UX contribuent grandement à rendre ColorOS 12 plus naturel. Il y a aussi moins de bloatwares prêts à l’emploi ; vous trouverez toujours de nombreux services inutiles, mais la plupart d’entre eux peuvent être désinstallés.

OPPO ColorOS 12 : date de lancement

Source : Harish Jonnalagadda / Android Central

Avec ColorOS 12, OPPO revoit enfin sa politique de mise à jour. Il fournira trois mises à jour de plate-forme garanties aux modèles Find X, avec les appareils Find Lite et Neo ainsi que les téléphones des séries Reno, F et K prenant en charge deux mises à jour de plate-forme. Les téléphones d’entrée de gamme de la série A recevront au moins une mise à jour de la plate-forme, et OPPO dit qu’il travaille sur une version plus légère de ColorOS conçue pour les téléphones de la série A à petit budget avec peu de mémoire et de stockage.

Un autre changement intéressant concerne les mises à jour de sécurité mensuelles pour les téléphones de la série Find, y compris les modèles Lite et Neo. Les appareils des séries Reno, F, A et K recevront au moins des mises à jour de sécurité trimestrielles. Il est bon de voir OPPO se concentrer davantage sur les mises à jour en temps opportun, à la fois avec les mises à jour de la plate-forme et les correctifs de sécurité. La marque note qu’elle fournira la version stable de ColorOS 12 deux mois après la disponibilité de la première version bêta, et avec la version bêta actuellement déployée sur le Find X3 Pro, recherchez la version stable avant la fin de 2021.

Sur cette note, voici la chronologie du moment où les téléphones OPPO obtiendront la version bêta de ColorOS 12 :

11 octobre : Trouver X3 Pro 5G

Novembre: Trouver la série X2, la série Reno 6

Décembre: Série Reno 6, Reno 5, F, A

Premier semestre 2022 : Trouvez X3 Lite, Reno 10x Zoom, Reno 3, Reno 4, Reno 5, A94,

Deuxième semestre 2022 : F19, F19s, F17, A74, A73, A53, A53s, A16s.

Avec plus d’une centaine de modèles qui devraient passer à ColorOS 12, la mise à jour fera son chemin vers 150 millions d’utilisateurs dans le monde, ce qui en fait la mise à jour la plus ambitieuse de l’histoire d’OPPO. Il y a aussi d’autres changements passionnants ; OPPO permet enfin aux utilisateurs de déverrouiller le chargeur de démarrage de leurs appareils en demandant un code de déverrouillage.

Avec ColorOS 12, OPPO prouve qu’il peut fournir une interface à la hauteur des meilleurs téléphones Android. Le design est cohérent et il y a beaucoup d’ajouts utiles, et vous ne manquez aucune des fonctionnalités introduites par Google dans Android 12.