Oppo dévoile la version mondiale ColorOS 12 basée sur Android 12 avec une confidentialité améliorée, une interface utilisateur repensée et plus encore : tout ce qu’il faut savoir

Construite sur le concept Infinite Design d’Oppo, la version mondiale de ColorOS 12 comprend des icônes et des animations plus douces. (Image : Oppo)

Oppo ColorOS 12 : Le fabricant chinois de smartphones Oppo a dévoilé la version mondiale de sa ROM personnalisée basée sur Android 12 – le ColorOS 12. La ROM personnalisée a été lancée pour la première fois en Chine avec une version spécifique au pays le mois dernier. Lors de l’annonce du dévoilement, la société a déclaré que le ColorOS 12 sortirait en Inde le mois prochain, et a également partagé d’autres détails concernant le déploiement de la ROM personnalisée. ColorOS 12 prendra également en charge 13 principales langues indiennes, en plus de 54 autres langues. La société a également indiqué que son système d’exploitation incorporait également des fonctionnalités Android telles que Material You. Il a également été annoncé que la mise à jour bêta publique de ColorOS 12 serait d’abord publiée sur Oppo Find X3 Pro. Il a également été signalé que le système d’exploitation personnalisé possède également de nombreuses fonctionnalités de sécurité, de confidentialité et de productivité, ainsi qu’une interface utilisateur repensée.

Lire aussi | « Une taille ne peut pas convenir à tous »: Prakash Mallya d’Intel explique pourquoi le fabricant de puces fabrique maintenant des GPU discrets

Oppo ColorOS 12 : calendrier de déploiement de la version mondiale

Le ColorOS 12 basé sur Android 12 serait déployé pour les appareils Oppo et OnePlus, la première mise à jour bêta publique étant déployée pour les utilisateurs d’Oppo Find X3 Pro résidant en Malaisie, en Thaïlande et en Indonésie. Conformément au calendrier de déploiement mondial donné par Oppo, la mise à jour bêta publique sera publiée en Inde en novembre et elle commencera par Oppo Reno 6, Oppo Reno 6 Pro ainsi que Oppo Reno 6 Pro Diwali Edition.

D’autres appareils et marchés bénéficieront du déploiement de la mise à jour d’ici 2022 au second semestre, et selon les plans du fabricant de smartphones, le ColorOS 12 atteindrait 150 millions d’utilisateurs de plus de 110 appareils.

Oppo ColorOS 12 caractéristiques et spécifications

Construite sur le concept Infinite Design d’Oppo, la version mondiale de ColorOS 12 comprend des icônes et des animations plus douces, ainsi que Material You d’Android 12 – le système de thèmes basé sur le papier peint. App Cloner a également été inclus dans le dernier ColorOS d’Oppo et des SDK de caméra gratuits ont été ajoutés pour le rendre plus convivial pour les développeurs, a déclaré la société. HyperBoost et l’amélioration de la vision des couleurs ont également été ajoutés à la ROM personnalisée.

Des tableaux de bord de confidentialité, des indicateurs de microphone et de caméra et un partage de position approximatif ont été ajoutés pour améliorer les fonctionnalités de confidentialité et de sécurité dans le nouveau ColorOS, tandis que les anciennes fonctionnalités de sécurité telles que App Lock, Private Safe et Private System continueront d’être conservées.

La version mondiale de la ROM personnalisée aura également la fonction de traduction à trois doigts pour Google Lens, tandis qu’elle aurait un gestionnaire de téléphone pour augmenter la productivité. Selon Oppo, le ColorOS 12 consommera 30% moins de mémoire et 20% moins de batterie.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.