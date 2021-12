Oppo dévoile le dispositif de «réalité assistée» d’Air Glass; voici tout ce qu’il faut savoir

Oppo lancera l’Air Glass au cours du premier trimestre 2022 en Chine.



Oppo a dévoilé Air Glass, un appareil de «réalité assistée», lors de son événement annuel Inno Day en Chine le mardi 14 décembre 2021. L’appareil contient des innovations conçues par Oppo, notamment un microprojecteur Spark avec micro LED et un projecteur sur mesure. affichage de guide d’onde optique de diffraction et conception d’onde de cigale. On dit que l’appareil prend en charge quatre interactions utilisateur différentes : toucher, voix, mouvement de la tête et mouvement de la main.

« Oppo recherche depuis longtemps les possibilités de la réalité étendue (XR). Et maintenant, avec Air Glass, nous avons enfin créé un produit en verre intelligent qui est à la portée des consommateurs », a déclaré Levin Liu, vice-président d’Oppo et directeur de l’institut de recherche Oppo. «Comme le suggère son design futuriste, Oppo Air Glass est sur le point de révolutionner la façon dont nous visualisons et consommons les informations. L’écran facile à utiliser peut présenter les messages clés dont nous avons besoin sous nos yeux. Avec Oppo Air Glass, le monde ne sera plus jamais le même », a-t-il ajouté.

Oppo Air Glass : portez-le comme une paire de lunettes ordinaires

Oppo Air Glass est construit autour d’une conception de guide d’ondes monocle avec, comme le dit Oppo, « des courbes fluides, qui donnent naissance à son apparence légère et minimaliste ». L’appareil ne pèse que 30 g.

Le cadre est fabriqué selon la technique CNC. Oppo le ciblera également pour une utilisation régulière, en tant qu' »accessoire technologique élégant ».

Prix ​​et disponibilité

Oppo lancera l’Air Glass au cours du premier trimestre 2022 en Chine. L’appareil sera disponible en deux couleurs : noir et blanc, ainsi que deux accessoires de cadre personnalisés. Oppo n’a pas encore révélé les prix. Il est cependant confirmé que le verre intelligent sera un appareil en édition limitée et sera très probablement une affaire exclusivement chinoise. La société a également déclaré que le SDK Smart Glass allait également être lancé prochainement sans mentionner l’heure précise.

