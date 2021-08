Oppo dévoile une caméra sous-écran de nouvelle génération pour smartphones et voici à quoi elle ressemble

En 2019, Oppo avait prototypé un appareil dans lequel la caméra selfie était sous l’écran, et l’écran au-dessus était d’un matériau hautement transparent et avait un arrangement de pixels différent.

Oppo : La technologie de caméra sous-écran (USC) de nouvelle génération qu’Oppo va utiliser pour ses smartphones a été dévoilée par la société. Cette technologie, selon Oppo, aiderait à maintenir «l’équilibre parfait» entre la qualité de l’image de la caméra et la qualité constante de l’écran. La société a également déclaré que plusieurs innovations étaient nécessaires pour obtenir la bonne technologie, notamment la réduction de la taille de chaque pixel à l’aide d’un matériau de câblage transparent au lieu de l’écran traditionnel ainsi que la commande de circuit de 1 à 1 pixel. Des images d’un prototype d’appareil utilisant cette technologie ont également été partagées par Oppo.

Lire aussi | Lava lancera son premier smartphone 5G cette année, son prix sera inférieur à Rs 20 000

Les fabricants de smartphones essaient depuis longtemps de mettre au point une technologie qui éliminerait la caméra selfie à encoche et trou, et pour surmonter ce problème, certains fabricants de smartphones ont également mis au point des caméras selfie pop-up – comme Motorola et même Oppo – mais bien que cela empêche la perturbation de l’expérience en plein écran, cela ajoute un poids supplémentaire à l’appareil. À l’heure actuelle, il semble qu’une caméra selfie sous l’écran serait la meilleure solution pour que les utilisateurs puissent avoir une expérience en plein écran. Dans le passé, la société chinoise ZTE a sorti deux smartphones – Axon 20 et Axon 30 – dotés de la technologie USC, mais il présentait des problèmes tels qu’une mauvaise qualité d’image et un capteur partiellement caché.

En 2019, Oppo avait prototypé un appareil dans lequel la caméra selfie était sous l’écran, et l’écran au-dessus était d’un matériau hautement transparent et avait un arrangement de pixels différent. Cependant, cet appareil n’a pas été lancé commercialement. Maintenant, cependant, Oppo a dévoilé sa technologie USC de nouvelle génération, qui, selon la société, combine son innovation matérielle et ses algorithmes d’IA pour assurer la cohérence et l’intégrité de l’affichage, que la caméra soit utilisée ou non.

Selon les images prototypes qu’Oppo a partagées, au moins, la caméra selfie sous l’écran est invisible. À ce stade, cependant, on ne sait pas quand un téléphone utilisant cette technologie sera commercialisé par Oppo pour le public, car la société a déclaré qu’elle poursuivrait sa R&D dans ce domaine pour optimiser la technologie USC.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.