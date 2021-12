Oppo dit que l’innovation dans les smartphones a « touché un mur » alors qu’elle taquine le premier appareil pliable

Le fabricant chinois de produits de consommation Oppo a déclaré que l’innovation dans l’industrie des smartphones avait « heurté un mur » et que les gens se demandaient : « Quelle est la prochaine étape pour les smartphones ? En réponse à cette question, le fabricant a dévoilé son tout premier smartphone pliable nommé « Find N ».



Dans un communiqué de presse, Pete Lau, chef des produits d’Oppo, a déclaré qu’après « quatre années de R&D intense et six générations de prototypes », Oppo est prêt à dévoiler son premier smartphone pliable.

Les smartphones pliables ont gagné en popularité au fil des ans, Samsung étant l’un des premiers à adopter la nouvelle tendance des smartphones. Selon Lau, les smartphones pliables ne sont pas encore devenus un succès grand public en raison de nombreux facteurs, notamment des préoccupations concernant la durabilité, l’utilisation des logiciels, etc., et Oppo voulait changer cela.

Bien qu’une poignée d’autres marques aient déjà introduit des appareils pliables sur le marché, des obstacles tels que l’utilité, la durabilité et l’expérience utilisateur continuent d’empêcher les appareils pliables de devenir un moteur quotidien plus réalisable pour la plupart des gens. Ainsi, lorsque je suis revenu chez OPPO l’année dernière, j’étais ravi de reprendre ce projet majeur et de guider l’équipe pour surmonter les derniers obstacles et transformer ce rêve en réalité. Avec le Find N, nous avons résolu les principaux problèmes des précédents smartphones pliables, tels que le pli de l’écran et la durabilité globale de l’appareil, en inventant peut-être les meilleurs modèles de charnières et d’écrans disponibles aujourd’hui. Nous sommes impatients de vraiment pousser l’expérience des paravents vers l’avant.

Lau a ajouté qu’au-delà de la 5G, une charge plus rapide, des taux de rafraîchissement plus élevés, des caméras améliorées, etc., « le développement des smartphones a atteint une limite » et que « de nouvelles façons de penser et de nouvelles approches pour continuer à innover » sont nécessaires.

Le nom « Find N », selon Lau, représente « de nouvelles possibilités » et inaugure « le prochain chapitre des smartphones ». Le communiqué de presse, qui sert de simple teaser de l’appareil, comprend une image, tandis qu’un tweet d’Oppo offre un aperçu plus clair de l’appareil. Find N sera lancé le 15 décembre.

Apple est sur le point de rejoindre le marché des smartphones pliables à l’avenir. Pourtant, un appareil de cette nature reste dans plusieurs années, car Apple a tendance à attendre que les technologies soient plus matures pour une utilisation grand public avant de dévoiler un produit.