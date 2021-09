Oppo Enco Buds : les écouteurs d’entrée de gamme offrent un son cristallin, semblable à celui d’un concert et une autonomie de 24 heures

Les autres fonctionnalités incluent la connexion automatique Open-Up et les commandes tactiles intuitives.

Les Oppo Enco Buds sont de nouveaux écouteurs d’entrée de gamme qui offrent un son cristallin, semblable à celui d’un concert et une autonomie de 24 heures. Ceux-ci s’adressent aux consommateurs aspirant à faire l’expérience de True Wireless Stereo (TWS) pour la première fois avec un budget limité. Disponible exclusivement sur Flipkart à un prix de lancement passionnant de Rs 1 799 (du 14 au 16 septembre), après quoi il sera vendu au détail à Rs 1 999.

Les Enco Buds ont une petite taille et sont faciles à transporter et à mettre dans votre poche. Ne pesant que 4 g, ils sont élégants et confortables à porter. L’étui Enco Buds TWS contient une batterie longue durée de 40 mAh (écouteurs)/400 mAh (étui de charge) qui peut prendre en charge 24 heures de lecture de musique lorsqu’elle est complètement chargée. De plus, 15 minutes de charge vous permettent de jouer de la musique pendant une heure ; il faut 2,5 heures pour une charge complète lors de l’utilisation du boîtier de charge. Ces écouteurs sont IP54 résistants à la poussière et à l’eau. Les écouteurs TWS utilisent un diaphragme composite à 2 couches ainsi que l’AAC (Advanced Audio Coding), un protocole de transmission audio haute définition, pour un son plus net et une fonction intelligente d’annulation du bruit des appels basée sur l’IA qui bloque efficacement les bruits de fond lorsque vous êtes sur un appel. Les autres fonctionnalités incluent la connexion automatique Open-Up et les commandes tactiles intuitives.

Les Enco Buds sont livrés avec une bobine mobile intégrée de 8 mm. De manière générale, plus la taille de la bobine mobile est grande, meilleures sont les performances des basses fréquences, permettant des basses plus profondes. Avec un algorithme intelligent basé sur un modèle DNN, votre voix sera extraite précisément du bruit de fond pendant les appels. Le bruit de fond désigne principalement les bruits en régime permanent, dont le niveau ne varie pas de plus de 5 dB à un endroit donné et pendant un temps donné, comme le bruit de la circulation ou du métro.

Ces Buds utilisent un chipset Bluetooth 5.2, qui prend en charge la transmission Bluetooth binaurale à faible latence, résolvant les problèmes d’interférence et de déconnexion pour fournir des connexions stables.

De plus, avec une portée effective de 10 mètres, vous pouvez écouter de la musique ou prendre un appel téléphonique sans avoir besoin d’être à côté de votre téléphone. Vous pouvez appuyer trois fois sur les écouteurs pour activer le mode de jeu à très faible latence de 80 ms, ce qui peut réduire efficacement la latence du jeu et améliorer la synchronisation audiovisuelle pour une expérience de jeu plus agréable.

En bref, optez pour le sans fil avec ces écouteurs au son décent qui offrent un streaming audio riche et ininterrompu toute la journée.

Prix ​​public estimé : Rs 1,999

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.