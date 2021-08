OPPO Enco Free2, analyse et avis | La technologie

S’il est un accessoire qui a évolué rapidement dans de nombreux portefeuilles de marques technologiques, c’est bien le casque. Si le smartphone est devenu notre centre névralgique pour effectuer les tâches les plus quotidiennes (appels, gestion du courrier, photos, loisirs…), son parfait allié est, sans aucun doute, le casque.

Et si l’on précise encore plus, ce sont les casques sans fil ou TWS qui ont eu la meilleure réception auprès des utilisateurs, compte tenu du confort et de la liberté de mouvement qu’ils procurent.

Et c’est là que OPPO continue d’améliorer et d’augmenter sa gamme de casques True Wireless avec suppression active du bruit. Concrètement, sa nouvelle OPPO Enco Free2 offre une bonne qualité sonore et une meilleure suppression du bruit.

Nous analysons le OPPO Enco Free2 et vous donnons notre avis sur Des écouteurs Bluetooth disponibles à 99 euros.

OPPO Enco Free2TypeTrue Intra-auriculaires sans fil (écouteurs) Dimensions et poids (écouteur) 4,4gDimensions et poids (étui) 47,6gDrivers10mm dynamicCapteursContrôle tactile + geste de balayageAnnulation active du bruit (ANC) Jusqu’à 42dB ConnectivitéBluetooth 5.2, AAC / SBBatteryCasque : 41 mAh, jusqu’à 4 heures d’autonomie | Boîtier : 480 mAh, jusqu’à 30 heures d’autonomie ProtectionIP54CompatibilitéApp sur iOS et AndroidPrix99 euros

Analyse de l’OPPO Enco Free2 par sections :

Ergonomie et confort avant tout

Le design de ces nouveaux écouteurs a une certaine ressemblance avec son modèle haut de gamme OPPO Enco X. Et puisque ce que vous demandez à un casque, c’est qu’il s’adapte parfaitement à votre oreille et que sa housse soit suffisamment compacte pour que vous puissiez le transporter dans un poche ou dans un sac, ces locaux sont parfaitement remplis par l’OPPO Enco Free2.

Sont quelques-uns petit casque assez léger (son poids est de 4,4 grammes) afin qu’ils ne soient pas inconfortables après plusieurs heures d’utilisation continue. Ils comprennent trois microphones, pour la suppression du bruit, le capteur de position et la surface tactile. Et ses élastiques en silicone lui permettent de s’adapter parfaitement à l’oreille.

En fait, vous disposez de deux autres tailles (L et S) de coussinets d’oreille, inclus dans la boîte, afin que vous puissiez tester si le M, la taille qui est installée par défaut, est la plus adaptée à votre oreille.

Pendant les tests, la vérité est qu’ils ne bougent pas et que vous n’avez pas de sensation de lourdeur. C’est pourquoi il est essentiel que vous essayiez les tailles de coussinets pour voir laquelle vous convient le mieux.

En effet, si vous avez installé l’application HeyMelody, vous permet de vérifier que les pads que vous avez mis sont corrects pour obtenir le meilleur des sons.

Personnellement, en général, je ne peux pas tenir plus de deux heures avec les écouteurs allumés, qu’ils soient serre-tête ou intra-auriculaires mais dans ce test je dois admettre que j’ai enduré des sessions allant jusqu’à trois et quatre heures sans enlever l’OPPO Enco Free2 sans trop de problèmes. .

Bien sûr, la suppression du bruit j’ai dû la désactiver car au bout d’une heure j’avais une sensation de lourdeur dans la tête.

En bref, OPPO a fait du bon travail avec la section ergonomie de ces écouteurs. Ils sont confortables, légers et s’adaptent parfaitement.

Le côté de chaque écouteur comprend un matériau semi-transparent qui lui donne une certaine touche de design, ce qui le rend un pavé tactile pour augmenter et baisser le volume, entre autres “gestes”.

De la même manière, sur le bord de la partie inférieure de l’oreille du casque se trouve une bande métallique qui donne également du caractère au design de l’appareil et dont la fonction est de charger le casque lorsque vous l’insérez dans l’étui.

Les écouteurs sont dotés d’une résistance à l’eau IP54, il résiste donc aux éclaboussures d’eau et à la sueur, ce qui en fait une bonne option pour le sport.

Quant au boîtier, il n’y a pas beaucoup d’innovation dans son design, car il rappelle d’autres de la concurrence, comme les AirPods Pro, arrondis et en matière plastique brillante, et de la même couleur que les écouteurs. Mais le plus important, son poids (47,6 g) et sa taille nous permettent de l’emporter avec nous sans problème.

Il comprend une LED indiquant l’état de charge de la batterie, un port USB Type-C pour charger l’étui et les écouteurs, et un bouton de synchronisation du côté avec lequel on peut coupler le casque avec n’importe quel appareil via Bluetooth.

Connexion et contrôle sans tracas d’une simple pression du doigt

La facilité de connexion est un autre point fort sur les écouteurs OPPO. D’un simple mouvement, ouvrez leur boîtier afin qu’ils soient disponibles pour les connecter depuis n’importe quel appareil mobile, tablette, ordinateur portable ou ordinateur de bureau, à la fois avec les systèmes Android, iOS, macOS ou Windows.

Pour utiliser le OPPO Enco Free2, il vous suffit de le coupler avec un appareil via Bluetooth. Ces écouteurs utiliser Bluetooth 5.2 et ils sont également optimisés pour réduire la latence dans les jeux. Ils sont compatible avec iOS et Android et peut être utilisé séparément (c’est-à-dire que nous pouvons transporter un seul casque sans problème).

Tout d’abord, les OPPO Enco Free2 ont une intégration parfaite avec les smartphones OPPO. Ils sont synchronisés automatiquement et peuvent être contrôlés à partir des paramètres du mobile lui-même.

Si vous n’avez pas de téléphone portable de la marque, installez simplement le Application HeyMelody pour tirer le meilleur parti du casque en termes de réglages et de gestes que vous pouvez appliquer à chaque écouteur.

L’application HeyMelody est disponible pour les appareils Android et iOS. A partir de cette application, vous pouvez ajuster le type de son, ainsi que personnaliser les gestes tactiles reconnus par Enco free2. Bien sûr, précisez que l’application iPhone est en anglais.

Depuis l’application HeyMelody, il est possible de configurer les actions de chaque geste, faites un test de confort (pour voir quels élastiques nous conviennent le mieux), améliorez le son du casque en fonction de vos caractéristiques auditives, mettre à jour le firmware, vérifier l’état de la batterie du casque et de l’étui, égalisez le son et ajustez les modes de jeu, la transparence et l’ANC.

L’OPPO Enco Free2 comprend les gestes tactiles suivants, que vous pouvez personnaliser au goût :

Une touche (pour les deux casques) : lecture et pause audio. Deux touches (pour les deux casques) : lecture et pause audio, piste précédente et suivante. Trois touches (pour les deux casques) : activez l’assistant vocal et le mode jeu. Appui long (simultanément sur les deux casques) : activez et désactivez la suppression du bruit ou la transparence. Glissière (pour les deux casques) : augmenter et baisser le volume et changer de piste.

Pour la plupart des joueurs, il est possible attribuer une triple pression au mode de jeu, ce qui réduit la latence du son et favorise ainsi une réponse plus rapide aux stimuli sonores lors des jeux.

La meilleure chose à propos de tout cela est que les écouteurs détectent très bien tous nos gestes et peuvent être personnalisés via l’application. Ainsi, on peut changer de chanson, monter ou baisser le volume en faisant glisser son doigt sur la perche du casque, basculer entre le mode transparence ou suppression du bruit et activer l’assistant.

De plus, il est synchronisation parfaite entre les appareils dans lesquels nous avons lié le OPPO Enco Free2. Vous pouvez vraiment passer d’un mobile à une tablette ou à un ordinateur. Et aussi, d’un iPhone à un mobile Android sans aucun problème.

Et l’une des options les plus intéressantes lorsque vous utilisez un casque est que le son s’arrête automatiquement lorsque vous les enlevez. Quelque chose d’important pour maintenir l’autonomie si vous les retirez sans mettre la musique en pause au préalable et une fonction que les écouteurs OPPO incluent.

Ça sonne bien… et pendant un bon bout de temps

Ne parler que de la bonne qualité sonore de ces écouteurs serait rester à la surface du sujet. Car le point culminant de l’OPPO Enco Free2 est sans aucun doute la suppression du bruit. Ce n’est pas que j’ai un master en la matière, puisque mes écouteurs habituels sont des AirPod, sans Pro, donc je n’ai pas cette option.

Mais l’isolation que vous obtenez avec les écouteurs OPPO est remarquable. Pas de bruit pour recevoir des appels d’une simple pression du doigt et sans distractions pour consommer toutes sortes de loisirs (musique, vidéos, jeux, streaming…)

Il a trois réglages d’annulation du bruit: désactivé, suppression du bruit et transparence. Cette dernière option est recommandée lorsque vous souhaitez mieux entendre tout ce qui vous entoure. En fait, c’est l’application HeyMelody elle-même qui personnalise le son pour l’adapter à votre conduit auditif et ainsi éliminer les déviations d’annulation du son.

C’est sans aucun doute le point le plus remarquable de ces écouteurs. En réalité, travailler avec eux avec une annulation active a été comme être dans une pièce complètement silencieuse et les appels téléphoniques avec cette fonctionnalité activée ont été une joie. Ils se sont vraiment bien écoutés et votre interlocuteur pouvait parfaitement vous entendre.

Les conversations avec les publications d’Enco Free2 ont été parfaites. Bonne qualité et clarté des voix et l’interlocuteur n’entend pas les bruits de fondNe faites entendre que des voix s’il y en a dans la pièce où vous parlez. Mais si un camion passe, par exemple, vous ne l’entendez pas ou n’interrompez pas la conversation. Donc bonne note sur le cours d’annulation du bruit.

Un égaliseur n’est pas inclus dans l’application, ce qui aurait été un point positif, mais on peut choisir trois profils sonores : le Classic, Dynamic Bass, Remove Voices et Mode Pure.

Entre eux, OPPO a atteint un bon équilibre acoustique, sans aucun doute amélioré par le bon ajustement des pads qui évitent de perdre les basses.

Les écouteurs sans fil Bluetooth sans fil sont à la mode, et c’est tout ce que vous devez considérer avant d’acheter un casque True Wireless.

Quand il s’agit d’écouter de la musique, la vérité est que les médiums et les aigus sonnent très bien. Et si nous parlons de chansons où les basses ont plus de présence, elles obtiennent également une bonne expérience avec des voix claires, de la force dans les basses et avec des médiums et des aigus définis.

Une autre nouveauté apportée par ces Enco Free2 est le mode Jeu. Selon OPPO, l’activation de ce mode réduit la latence des effets sonores du jeu jusqu’à 47 millisecondes. Lors de l’activation de ce mode pendant un jeu, nous avons remarqué une certaine réduction de cette latence, mais il ne parvient pas à l’éliminer complètement et un certain délai reste.

Un autre argument d’OPPO dans sa communication sur ces écouteurs a été leur autonomie, Les Enco Free2 ont duré un peu plus de 4 heures d’utilisation, bien que cela soit étroitement lié au volume, à la distance de l’appareil et à la suppression du bruit s’il est actif ou non (s’il est désactivé, ils atteignent même 6,5 h), entre autres facteurs.

Chaque casque a une batterie de 41 mAh qui nous donne un maximum de quatre heures avec suppression du bruit. La box a 480 mAh vous permettant même d’atteindre 30 heures d’autonomie.

La charge atteint 100% en 1,5 heures, grâce à la charge rapide. Cela se fait par USB C sans l’option de charge sans fil présente dans l’Oppo EncoX.

Ils vous convaincront par leur qualité sonore, leur autonomie et leur suppression du bruit

Force est de constater que les écouteurs sont devenus l’un des fidèles compagnons des sportifs, des mélomanes, de ceux qui préfèrent travailler avec une bonne musique d’ambiance ou encore de ceux qui ne veulent pas tenir le mobile en répondant à un appel.

Par conséquent, si nous jetons un coup d’œil à ces Enco Free2, nous pouvons dire qu’ils sont devenus un bon compagnon pour les “aventures”. Pour autonomie totale (pas les quatre heures du casque), qualité sonore, charge rapide, contrôle et compatibilité avec iOS et Android grâce à l’application OPPO.

Ces Enco Free2 font partie des vrais casques sans fil, pour 99 euros, à prendre en compte.