Oppo F19 lancé en Inde, apporte un design élégant et une grosse batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W pour 18 990 Rs

Oppo a lancé l’Oppo F19 en Inde mardi au prix de Rs 18 990. Le F19 rejoint les modèles F19 Pro et F19 Pro Plus récemment annoncés pour – espérons-le – compléter la série F19 en apportant un design élégant et une grosse batterie à un prix légèrement plus abordable. Il succède à la F17 de l’année dernière.

Prix ​​et disponibilité du Oppo F19 India

Le F19 coûte Rs 18 990 pour la seule variante avec 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Il sera disponible à partir du 9 avril à la fois hors ligne et en ligne, y compris Amazon et Flipkart. Les précommandes sont mises en ligne dès aujourd’hui.

Les acheteurs qui achètent le téléphone pourront obtenir les écouteurs Oppo Enco W11 TWS à un prix réduit de Rs 1299 (le MRP est de 3 999 Rs) et les écouteurs sans fil Oppo Enco W31 à Rs 2499 (MRP Rs 5,900).

Spécifications et fonctionnalités de l’Oppo F19

Le F19 a un profil mince et léger à 7,95 mm et 175 g. Le corps est en plastique brillant. Il vient en bleu et noir. À l’avant, le F19 dispose d’un écran AMOLED 1080p + de 6,43 pouces avec lecteur d’empreintes digitales intégré à l’écran et découpe de perforation.

Sous le capot, le téléphone dispose d’un processeur Qualcomm Snapdragon 662 associé à 6 Go de RAM et 128 Go de stockage. Ceci est extensible. Le logiciel à l’intérieur du téléphone est ColorOS 11.1 basé sur Android 11. Il s’agit d’un téléphone compatible 4G LTE avec prise en charge de la double carte SIM.

Pour la photographie, le F19 est livré avec un appareil photo principal de 48MP avec un objectif à ouverture f / 1.7, une profondeur de 2MP et un autre tireur macro de 2MP. Le téléphone dispose également d’une caméra selfie 16MP.

Pour compléter l’ensemble, une batterie de 5000 mAh avec une charge rapide de 33 W via USB Type-C.

