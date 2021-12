Oppo Find N : c’est le mobile qui met Oppo dans la course au pliage | La technologie

Avec l’arrivée du Find N, Oppo affronte Samsung sur le segment des mobiles pliables où le géant sud-coréen était la seule option à vendre.

On ne peut pas dire que l’arrivée du nouveau téléphone à écran rabattable oppo c’était une surprise. Pete Lau lui-même a annoncé son lancement il y a quelques jours et en quelques heures, certains détails de sa conception ont été divulgués.

Cependant, ce n’est que le deuxième jour de la Journées Oppo Inno— Ce qui nous a déjà laissé quelques innovations intéressantes pour l’avenir — lorsque la société a officialisé les détails de l’Oppo Find N, le mobile pliable d’Oppo.

le le mobile arrive équipé des fonctionnalités attendues d’une gamme haut de gamme à la fois dans la section matériel et en termes de photographie, auxquels s’ajoutent quelques écrans dans lesquels les ingénieurs d’Oppo n’ont pas lésiné sur l’innovation.

La charnière Flexion est la clé du développement du Find N

Oppo n’est pas un nouveau venu dans la technologie des paravents. En fait, il y a quelques mois, on nous a présenté le Oppo X—Nous avons pris contact—, un prototype assez avancé de mobile avec un écran enroulable qui glisse sur la paume de la main, agrandissant et rétrécissant l’écran pour changer de format.

A cette occasion, ce que propose l’Oppo Find N est un mobile qui arbore extérieurement un Écran de 5,4 pouces 18: 9 et un design assez conventionnel, mais se dépliant comme un livre révèle un deuxième écran flexible de 7,1 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 8,4 : 9.

La charnière est sans aucun doute la pièce maîtresse de ce type de mobile pliable en raison de la complexité d’obtenir quelque chose qui est éminemment rigide et plat comme le verre d’un écran, se plie efficacement sans laisser de plis et, bien sûr, sans endommager l’écran.

Comme indiqué dans la présentation du produit, il aura fallu quatre ans de développement et six générations de prototypes pour obtenir les résultats offerts par le design en forme de goutte d’eau. Charnière de flexion de Oppo Find N.

La La charnière de flexion comprend jusqu’à 136 éléments avec des tailles jusqu’à 0,01 mm, et son système de pliage en forme de goutte d’eau qui élargit l’angle de pliage de l’écran en réduisant la pression sur celui-ci, ce qui se traduit par une réduction jusqu’à 80% de la perception de ce pli.

Serene, l’écran interne à la fois souple et résistant

De plus, il fournit un système de rembourrage supplémentaire qui soutient l’écran lorsqu’il est plié, l’empêchant d’être endommagé et marqué, ainsi que de réduire l’espace entre les deux côtés du mobile lorsqu’il est plié.

Rendre l’écran interne flexible et résistant à la fois semble être un oxymore, mais cela a été possible grâce au 12 couches qui composent l’abat-jour Serene et à Revêtement UTG de flexion (Verre ultra-mince) seulement 0,03 mm. Selon la marque, l’écran a supporté plus de 200 000 plis, obtenant la certification TUV qui l’accrédite.

Les écrans du Find N sont à la hauteur de tout mobile haut de gamme, offrant une expérience homogène à la fois sur les écrans extérieurs et intérieurs avec une luminosité allant jusqu’à 1 000 nits, un taux de rafraîchissement dynamique entre 1 et 120 Hz.

La charnière Flexion permet de rester dans n’importe quelle position entre 50 et 120 degrés, ouvrant toute une gamme de possibilités d’utilisation, qui se combinent avec un logiciel spécifiquement optimisé pour améliorer l’expérience d’utilisation de ces écrans.

Le développement de l’Oppo Find N ne s’est pas seulement concentré sur sa charnière, l’interface a aussi évolué répondre aux besoins spécifiques de ce modèle en intégrant de nouveaux gestes et modes d’organisation de l’espace avec plusieurs fenêtres ouvertes sur l’écran.

Des applications telles que Musique, Appareil photo ou Notes modifient le design de leur interface pour s’adapter à la position et tirer le meilleur parti de cette fonctionnalité du Find N. Par exemple, utilisez le mobile comme s’il s’agissait d’un mini-ordinateur portable avec un clavier sur un moitié de l’écran et voir le texte sur l’autre. De cette manière, le passage de l’écran externe à l’écran interne s’effectue de manière plus fluide et naturelle.

Matériel et caméras, le Find N reste un haut de gamme

Avec toute l’innovation que cela implique une pièce presque mécanique comme la charnière Flexion, on en oublie presque que, tout d’abord, on est face à un mobile haut de gamme avec toutes ses lettres.

Sous le capot, nous trouvons un Processeur Qualcomm Snapdragon 888 accompagné de jusqu’à 12 Go de RAM Oui 512 Go de stockage UFS 3.1. L’autonomie est de la responsabilité d’un Batterie de 4 500 mAh avec Charge rapide SuperVOOC 33W.

Compte tenu des questions de ComputerHoy.com sur la raison de cette puissance de charge et non des 65W offerts par le reste des téléphones de la gamme Find, Oppo nous dit que c’est parce qu’une puissance de charge plus élevée nécessiterait une densité de batterie plus élevée et cela prendre plus de place. Cette puissance équilibre la charge et la conception.

Il est également compatible avec Charge sans fil AirVOOC 15W et charge sans fil inversée de 10 W. Comprend un capteur d’empreintes digitales sur le côté et un système de haut-parleurs stéréo avec prise en charge Dolby Atmos.

Dans la section photographique, l’Oppo Find N reprend la configuration de l’appareil photo de l’Oppo Find X3 Neo -que nous analysons ici-, équipant un Capteur principal Sony IMX 766 50 Mpx, une lentille ultra grand-angle 16MP et un Téléobjectif 13MP. En disposant de deux écrans, il opte également pour l’intégration de deux caméras pour les selfies.

Disponibilité, finitions et prix de l’Oppo Find N

Le mobile pliable d’Oppo sera disponible en trois couleurs différentes, noir, blanc et violet. La finition noire intègre une nouvelle variante qui offre un effet brillant très subtil.

L’Oppo Find N sera disponible en Chine au 23 décembre 2021. Mais son arrivée sur le marché européen ou les dates auxquelles elle interviendra n’ont pas été confirmées.

La marque n’a pas non plus commenté officiellement le prix. Nous espérons donc que dans les prochains jours, cela le rendra officiel, même si le bon sens nous amène à penser que, compte tenu du prix du Find X3 Pro, le Find N sera supérieur à 1 500 euros.