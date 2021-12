Oppo Find N impressions: un téléphone plus petit rejoint le giron

Robert Triggs / Autorité Android

Après des années de développement et de teasers, Oppo vient de lancer son premier smartphone pliable commercial – l’Oppo Find N. Contrairement aux produits pliables concurrents, Oppo a opté pour une taille fermée beaucoup plus compacte de moins de 6 pouces, mais il a finalement réussi le parfait facteur de forme flexible ?

Vous devriez consulter cet article pour toutes les spécifications et autres tenants et aboutissants, consultez notre article d’annonce. Ici, je veux parler de mes premières impressions sur le nouveau pliable d’Oppo après avoir passé quelques heures avec. En passant, c’est aussi ma première expérience pratique avec n’importe quel smartphone pliable. J’aimerais me considérer comme non blasé par les douleurs de démarrage des premiers prototypes et j’ai bon espoir que ce téléphone se sente comme un produit fini. Sautons à droite.

Oppo Find N : du prototype au prime time

Oppo a dévoilé six générations de smartphones pliables au cours des quatre dernières années, mais c’est le premier à dépasser l’état de prototype. La société déclare qu’elle ne pensait pas que ces produits étaient tout à fait prêts pour le marché de masse, car le timing et la technologie n’étaient pas tout à fait appropriés. Eh bien, ce temps supplémentaire a clairement été bien dépensé – le Find N est parfaitement conçu et ressemble à un téléphone conçu pour une utilisation quotidienne.

Il y a un cadre en métal qui entoure à la fois l’écran et le boîtier de l’appareil photo, accompagné d’un dos en peluche anti-empreintes digitales. C’est incroyablement élégant pour un smartphone, sans parler d’un pliable. Ce n’est certainement pas un prototype, du moins esthétiquement. Mon seul reproche à propos de la conception est que les lunettes intérieures sont un peu épaisses et moins chères que l’extérieur du téléphone.

L’Oppo Find N est incroyablement élégant pour un smartphone, sans parler d’un pliable.

Surtout, pour un pliable, la charnière est robuste. Oppo a envoyé sa charnière pour évaluation au TÜV, qui dit qu’elle est conçue pour durer au moins 200 000 fois. C’est suffisant pour ouvrir et fermer l’écran plus de 100 fois par jour, tous les jours pendant les cinq prochaines années. Il y a une large colonne vertébrale en métal de la bonne largeur pour éviter d’ajouter un espace entre les écrans lorsqu’ils sont fermés. Tout est beau et affleurant sans espaces évidents pour que la saleté et la poussière se retrouvent du côté de l’écran. Bien qu’il y ait un petit espace entre la colonne vertébrale et les panneaux pour permettre le mouvement. Contrairement au Galaxy Z Fold 3, cependant, il n’y a pas de résistance à l’eau officielle, bien qu’Oppo ait suggéré qu’il survivrait aux éclaboussures d’eau.

Les panneaux avant et arrière du téléphone s’enroulent autour de cette colonne vertébrale centrale avec un claquement satisfaisant lorsqu’il est complètement ouvert. Il y a une légère action à ressort lorsque l’écran est presque complètement ouvert, ce qui est un peu gênant si vous ne voulez pas que le téléphone soit complètement ouvert. Bien que l’écran maintienne fermement sa position entre 50 et 120 degrés. Cependant, je ne recommande pas d’utiliser le téléphone plié, car l’écran prend une teinte notable qui a un impact sur la visibilité.

Maintenant à propos de cet affichage. Le panneau intérieur LPTO de 7,1 pouces à 120 Hz est fantastique. Il y a beaucoup d’espace d’écran pour exécuter deux applications côte à côte ou lors de l’utilisation de la fenêtre flottante. Vous pouvez voir que l’écran se plisse légèrement à deux endroits plutôt qu’à un en raison de la conception de la charnière. Bien qu’il n’y ait pas de pli évident pour le moment, il sera intéressant de voir comment cette conception résiste à plusieurs semaines et mois d’utilisation continue.

L’écran extérieur de 5,48 pouces à 60 Hz n’est certainement pas aussi chic que le panneau intérieur, mais il est parfaitement utilisable et beaucoup plus traditionnel que, disons, l’écran avant maladroitement haut et mince du Galaxy Z Fold 3.

Le Find N est tout aussi agréable en main que n’importe quel smartphone haut de gamme que j’ai utilisé cette année.

En fait, je n’étais pas convaincu de la petite taille du téléphone au début. Étant habitué aux panneaux de 6,5 pouces, ce n’est pas un écran sur lequel je voudrais personnellement passer beaucoup de temps à naviguer sur le Web. Mais c’est à cela que sert le panneau intérieur. L’écran avant compact de l’Oppo Find N est parfait pour vérifier les e-mails et envoyer des messages, exactement le genre de chose que vous aurez besoin de faire avec le téléphone lorsque vous le sortirez rapidement de votre poche.

Dans l’ensemble, je suis impressionné par la qualité de construction et le design de l’Oppo Find N. Il est tout aussi bien en main que les nombreux autres smartphones haut de gamme que j’ai utilisés cette année.

Logiciel pour un nouveau facteur de forme

Je suis toujours en train d’expérimenter avec le logiciel Find N, mais je ne suis pas tout à fait convaincu qu’Oppo a tout aussi bien compris cette partie de la formule. Cela n’aide pas que certaines fonctionnalités et applications n’aient pas été traduites du chinois, bien qu’il s’agisse du marché du lancement des téléphones, nous allons donc l’ignorer pour le moment.

L’Oppo Find N exécute une version standard de Color OS 11 (basé sur Android 11) avec quelques ajustements spécifiques au pliage. Le plus utile est Dual Window, qui divise l’affichage en deux pour utiliser deux applications côte à côte avec un simple balayage à deux doigts au milieu de l’écran. Cela fonctionne très bien et bien qu’il y ait un léger retard lors de l’entrée dans ce mode, les performances semblent solides. La prise en charge des applications est généralement très bonne, bien que quelques-unes des propres applications d’Oppo, telles que l’application appareil photo et téléphone, ne fonctionnent pas avec cette fonctionnalité. Vous ne pouvez pas non plus positionner les fenêtres les unes sur les autres lorsque vous tournez l’écran, ce qui serait une fonctionnalité intéressante pour regarder des vidéos et faire autre chose à la fois.

La fenêtre flottante est un autre moyen pratique d’effectuer plusieurs tâches si vous souhaitez toujours utiliser le plus grand écran à son plein potentiel. Vous pouvez rapidement réduire une application à une taille plus petite en utilisant quatre ou cinq doigts. Malheureusement, encore une fois, toutes les applications ne fonctionnent pas dans ce mode, ce qui limite son utilité et me rend moins enclin à l’expérimenter. Vous ne pouvez pas non plus entrer dans la double fenêtre lorsqu’une fenêtre flottante est présente, ce qui est quelque peu ennuyeux, et vous ne pouvez stocker qu’une seule application à utiliser comme fenêtre flottante à la fois. Ce n’est donc pas une configuration aussi puissante que le Edge Panel de Samsung.

Une fonctionnalité particulièrement intéressante est la possibilité d’afficher un aperçu de la caméra sur l’écran avant, permettant à vos amis et à votre famille de se mettre dans le cadre et de poser comme ils le souhaitent. Quelques applications d’Oppo, telles que les contacts et les messages, tirent également parti de la plus grande taille de l’écran en positionnant les options côte à côte pour mieux utiliser l’espace. Malheureusement, les fonctionnalités telles que les notifications ne sont pas organisées de la même manière. En tant que tel, l’expérience globale ressemble toujours à un smartphone traditionnel avec des fonctionnalités grand écran boulonnées, plutôt qu’à une expérience complètement transparente.

Le facteur de forme donne l’impression qu’il bénéficierait vraiment d’Android12L.

Nous avons interrogé Oppo sur la possibilité qu’Android 12L arrive sur le Find N mais, comme le logiciel n’est pas encore disponible dans le commerce, Oppo ne sait pas s’il prendra en charge la mise en œuvre du système d’exploitation sur grand écran de Google. C’est malheureux, car le téléphone bénéficierait certainement de certaines des fonctionnalités grand écran les plus transparentes qui se dirigent vers L. Ce que nous savons, c’est que le téléphone recevra une mise à jour vers Android 12 dans un avenir pas trop lointain.

Oppo Find N : premières impressions

Je n’ai passé que peu de temps avec l’Oppo Find N, mais je peux certainement voir le potentiel du téléphone. Oppo semble avoir résolu la plupart des problèmes matériels que nous associons aux premiers pliables, tels que les plis d’affichage et les charnières douteuses. Cependant, après ma première sortie, bien que courte, avec un pliable, je ne suis toujours pas convaincu que le facteur de forme offre un écart suffisamment important par rapport aux smartphones traditionnels pour justifier l’investissement élevé et les problèmes persistants pour le moment. Du moins pas jusqu’à ce que le logiciel arrive pour rationaliser l’expérience de l’application.

Oppo m’a convaincu du matériel pliable mais je ne suis toujours pas à 100% sur l’expérience logicielle.

Bien sûr, il y a aussi la question de la disponibilité. Le téléphone est lancé exclusivement en Chine et bien qu’Oppo envisage une sortie européenne potentielle, il n’a donné aucun engagement ferme ni aucun calendrier pour si ou quand cela pourrait se produire. Et à 7 699 yuans (~ 1 210 $) jusqu’à 8 999 yuans (~ 1 414 $), je ne suis toujours pas convaincu par la proposition de valeur du Find N. Surtout maintenant que le Galaxy Z Flip 3 de Samsung coûte 999 $, plaçant les pliables fermement dans le territoire phare du grand public .

Que pensez-vous, l’Oppo Find N est-il chaud ou non?

