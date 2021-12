Oppo Find N, le premier téléphone pliable de l’entreprise, fuit en pleine gloire avant son lancement le 15 décembre; voici à quoi cela ressemble

Oppo Find N comme partagé par Pete Lau.

Find N d’Oppo, son premier téléphone pliable, a été divulgué en ligne quelques heures seulement après que la société a confirmé qu’elle était prête à le lancer le 15 décembre lors de son événement annuel Inno Day. Le pronostiqueur en série Evan Blass a réussi à mettre la main sur des rendus de presse apparemment officiels, montrant le Find N de tous les côtés, ne laissant pratiquement rien à l’imagination. Pete Lau, chef de produit d’Oppo, également fondateur de OnePlus, a partagé séparément une image de Find N sur le site Web de médias sociaux chinois Weibo, pour souligner une fois de plus son affichage intérieur presque sans pli.

Commençons par le post de Lau. L’image partagée par le haut dirigeant d’Oppo montre le Find N dans un état déplié, c’est-à-dire que c’est la première fois que nous voyons à quoi ressemble cet affichage intérieur «pliable» avec le contenu à l’écran . Curieusement, les deux moitiés sont reliées au milieu par ce qui semble être une importante cloison noire, et oui, il n’y a pas de pli notable.

Lire aussi | Oppo affirme que son premier Find N pliable résout les problèmes des téléphones pliables actuels comme le Samsung Galaxy Z Fold 3

Lau a précédemment confirmé que le Find N comportera « peut-être les meilleurs modèles de charnières et d’écrans disponibles aujourd’hui » et qu’Oppo a été en mesure de résoudre le problème de pli qui affecte tous les téléphones pliables de la génération actuelle, y compris le Galaxy Z Fold 3. L’image partagée par Lau corrobore cela dans une certaine mesure, mais il reste à voir comment tout cela se traduit dans le monde réel – il s’agit après tout d’un rendu de presse stratégiquement photographié.

La même image confirme que le Find N sera livré avec une perforation à une extrémité. Le reste du paravent semble être identique à ce qui est vu dans le Fold 3.

En ce qui concerne les rendus partagés par Blass, ceux-ci sont maintenant plus substantiels puisque nous voyons le prétendu Find N en pleine gloire. À première vue, il ressemble à un croisement entre le Find X3 et le Fold 3. Le boîtier de la caméra arrière, qui comporte trois caméras, semble avoir été emprunté au Find X3. Les rendus suggèrent que la caméra principale sera de 50MP.

OPPO Find N pic.twitter.com/MMzGo5270U – Ev (@evleaks) 10 décembre 2021

Le Find N semble être beaucoup plus courbé que le Fold 3 en ce qui concerne les rendus partagés par Blass. En outre, il semble que l’écran de couverture s’apparente davantage à un smartphone standard, ce qui n’est pas le cas avec le Fold 3. Cet écran de couverture est vu avec une autre découpe de perforation dans les rendus. Oppo proposera le Find N en deux couleurs, au moins, si les rendus sont bons.

Oppo lancera le Find N le 15 décembre lors de son troisième événement annuel Inno (abréviation d’innovation) en Chine. Restez à l’écoute pour plus.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les introductions en bourse, les introductions en bourse les plus performantes, calculez votre impôt à l’aide du calculateur d’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.