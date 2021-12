Oppo Find N, le premier téléphone pliable de l’entreprise lancé pour affronter le Samsung Galaxy Z Fold 3: Conception, spécifications, autres détails

Oppo dit qu’il a fallu quatre ans de R&D intense et six générations de prototypes pour construire.

Oppo a lancé le Find N, son premier téléphone pliable lors de son événement annuel Inno Day en Chine le mercredi 15 décembre 2021. C’est la réponse d’Oppo au Samsung Galaxy Z Fold 3. On s’y attend, la société prétend qu’il est plus durable et un téléphone pliable plus fonctionnel que tout ce que l’on voit sur le marché aujourd’hui. Oppo dit qu’il a fallu quatre ans de R&D intense et six générations de prototypes à construire, menant à un produit qui apparemment résout presque tous les principaux problèmes qui gâchent les pliables de génération actuelle.

« Oppo a investi beaucoup de temps et d’efforts pour proposer une meilleure approche d’un smartphone pliable, en expérimentant une gamme de facteurs de forme, de conceptions de charnières, de matériaux d’affichage et de rapports d’aspect, pour créer un nouvel appareil qui répond aux besoins de plus d’utilisateurs », a déclaré Pete Lau, directeur des produits d’Oppo, également fondateur de OnePlus, dans un communiqué. « Avec l’Oppo Find N, nous visons à changer la perception des gens sur ce qu’un smartphone peut offrir et à commencer à rendre les appareils pliables plus accessibles à un public encore plus large. »

Charnière Oppo Find N, présentoir pliable

La charnière à l’intérieur du Find N, qu’Oppo appelle « Flexion », a une conception en goutte d’eau et est composée de 136 composants au total emballés avec une précision allant jusqu’à 0,01 mm. Oppo affirme que la charnière est conçue pour fonctionner aussi facilement que les articulations du corps humain.

En élargissant l’angle du pli de l’écran et en offrant un tampon lorsqu’il se plie, Oppo a été en mesure de minimiser le pli qui serait « jusqu’à 80 % moins perceptible par rapport aux autres appareils » et d’éliminer l’écart entre les écrans lorsque plié.

L’écran intérieur pliable – qui s’appelle « Serene » – comporte douze couches, dont une couche de 0,03 mm de Flexion UTG (verre ultra-mince). Oppo affirme qu’il peut être plié « plus de 200 000 fois tout en conservant une expérience de pliage globalement fluide avec presque aucun pli ».

Conception, ergonomie et expérience logicielle d’Oppo Find N

Contrairement à la plupart des téléphones pliables de génération actuelle, Oppo a opté pour un look plus «paysage» avec son pliable. L’avantage le plus immédiat est que l’écran de la couverture extérieure s’apparente davantage à un smartphone ordinaire. La compacité globale devrait également assurer une prise en main et une manœuvre plus aisées au quotidien. Le corps, quant à lui, est fait de Corning Gorilla Glass Victus incurvé avec l’îlot principal de la caméra à l’arrière – qui est clairement inspiré du Find X3 – utilise de la céramique. Le Find N sera disponible en trois coloris : noir, blanc et violet.

L’écran intérieur mesure 7,1 pouces et a un rapport hauteur/largeur de 8,4:9. L’écran de couverture est de 5,49 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 18:9. Comme le Fold 3, Oppo utilise un affichage LTPO sur l’écran intérieur avec une prise en charge du taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Il a un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 1 000 Hz. Les deux écrans peuvent tirer 1 000 nits.

Comme le Fold 3, le Find N peut être posé sur une surface et essentiellement utilisé en mode écran partagé à certains angles, entre 50 et 120 degrés, ce qui donne aux applications compatibles comme l’appareil photo, les notes et la musique plus de portée et de fonctions pour travailler. Oppo appelle ce mode « FlexForm ». Le Find N prendra également en charge la continuité de l’application entre les écrans intérieurs et extérieurs. Oppo a également conçu de nouveaux gestes comme un balayage à deux doigts au milieu pour activer l’écran partagé et un pincement à quatre doigts pour transformer une fenêtre plein écran en une fenêtre flottante pour aider à tirer le meilleur parti de l’écran intérieur.

Matériel Oppo Find N, spécifications

Sous le capot, le Find N est doté d’une puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS3.1, une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire rapide de 33 W et une charge sans fil de 15 W. Il existe également une prise en charge de la charge sans fil inversée de 10 W.

Pour la photographie, le Find N dispose d’un capteur principal Sony IMX 766 50MP, d’un capteur 16MP avec objectif ultra-large et d’un autre capteur 13MP derrière un téléobjectif. Il y a deux autres caméras selfie sur les écrans intérieur et extérieur.

L’ensemble est complété par deux haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos et un scanner d’empreintes digitales latéral pour la biométrie.

