OPPO Find N mains sur: le téléphone pliable sans pli

Cela ne fait que quelques jours qu’OPPO a annoncé l’OPPO Find N, et je n’arrive toujours pas à croire qu’il est déjà entre mes mains. En tant qu’utilisateur du Samsung Galaxy Z Fold 3, j’étais incroyablement excité de voir si les affirmations d’OPPO concernant un écran infroissable étaient vraiment vraies. Après tout, nous sommes maintenant à la troisième génération d’appareils pliables Samsung – qui ont tous des plis sur l’écran intérieur lorsqu’ils sont dépliés – et d’autres téléphones pliables souffrent également de ce même problème esthétique.

Mais il s’avère que OPPO a trouvé comment créer une charnière qui replie l’écran vers l’intérieur d’une manière différente – c’est sous la forme d’une goutte d’eau – mais, ironiquement, étant donné le nom de cette forme, l’OPPO Find N n’est pas de l’eau ou résistant à la poussière du tout.

Cela donne certainement à OPPO un énorme inconvénient par rapport au Galaxy Z Fold 3 de Samsung, mais, au lancement, le prix de l’OPPO Find N est beaucoup plus proche du Galaxy Z Flip 3 moins cher que du Fold 3. C’est juste dommage qu’il ne quitte pas la Chine shores, sinon, cela pourrait être un concurrent pour le meilleur téléphone pliable.

Les mythes du verre pliable

Jusqu’à présent, dans le parcours relativement court des téléphones pliables, nous nous attendons à ce que le verre pliable signifie traiter un pli. Sans être un scientifique des matériaux, cela avait du sens pour moi. Si le verre doit se plier de la même manière à chaque fois dans un design à clapet, la construction d’un pli dans le mécanisme de charnière garantit que le verre se pliera effectivement de la même manière à chaque fois.

Catégorie OPPO Find N Système d’exploitation Android 11, Écran extérieur ColorOS 12 5,49 pouces, format d’image 18:9, résolution 1972 x 988 (402 ppi), écran intérieur OLED 60 Hz 7,1 pouces, format d’image 15:14, 1792 x 1920 (370 ppp ), résolution 120 Hz LTPO OLED Processeur Qualcomm Snapdragon 888 Mémoire 8 Go ou 12 Go LPDDR5 RAM Stockage 256 Go ou 512 Go UFS 3.1 Caméra arrière 50MP, ouverture ƒ/1.8, Sony IMX766

16MP Ultra-large, ouverture ƒ/2.2, Sony IMX481

Téléobjectif 13MP, ouverture /2,2, appareil photo frontal Samsung S5K3M5 (affichage intérieur et extérieur) 32MP, ouverture ƒ/2,4, sécurité Sony IMX615 Scanner d’empreintes digitales latéral Batterie 4 500 mAh, charge filaire 33 W, charge sans fil 15 W Résistance à l’eau Aucune Dimensions (pliée ) Hauteur 132,6 x Largeur 73 x Epaisseur 15,9 mm Dimensions (déplié) Hauteur 132,6 x Largeur 140,2 x Epaisseur 8,0 mm Poids 275g

Comme nous l’avions espéré, il s’agissait d’un problème qui pouvait être surmonté avec la bonne équipe d’ingénieurs. A vrai dire, je ne m’attendais pas à ce que cela arrive si tôt.

Après très peu de fanfare – surtout par rapport au blitz marketing que Samsung a fait avec les téléphones Z Fold 3 et Z Flip 3 – OPPO a tenu une promesse qu’il a faite discrètement au début de cette semaine lorsqu’il a présenté pour la première fois son premier téléphone pliable.

Lorsque vous utilisez l’OPPO Find N dans son état plus grand et déplié, vous ne remarquerez tout simplement pas de pli. Je ne dis pas que vous devez le tenir à un certain angle ou avoir la luminosité maximale de l’écran pour annuler la physique de la lumière se reflétant sur le verre incurvé. Il y a pas de pli sur l’écran interne de l’OPPO Find N.

L’époustouflant ne le couvre pas tout à fait.

En effet, les ingénieurs d’OPPO prototypent le Find N depuis plusieurs années maintenant, découvrant finalement la charnière ingénieuse en forme de goutte d’eau qui se trouve à l’intérieur de la colonne vertébrale du Find N.

Lorsque vous pliez et dépliez l’écran, vous remarquerez que la partie centrale du grand écran se replie en fait en forme de goutte d’eau. Vous pouvez le voir dans les images ci-dessous, et la différence que cela fait dans l’utilisation quotidienne est tout simplement monumentale.

OPPO a créé l’écran de téléphone pliable idéal.

Bien sûr, avoir un pli est à peu près aussi important que d’avoir une encoche taillée dans un présentoir. C’est ennuyeux et c’est quelque chose qui ne disparaît jamais vraiment, même si votre cerveau travaille à normaliser ces types de conceptions anormales. Idéalement, bien sûr, vous ne voulez pas de pli sur un téléphone pliable.

Et c’est tout. OPPO a créé l’écran de téléphone pliable idéal, et il l’a fait dès le départ sans avoir à parcourir plusieurs générations de téléphones pliables prêts à l’emploi.

En plus de n’avoir aucun pli, la charnière goutte d’eau résout un autre problème de conception étrange avec la série Galaxy Z Fold : l’OPPO Find N se plie à plat.

Cela signifie qu’il n’y a pas de petit espace pour que quelque chose se glisse lorsqu’il est placé dans votre poche, et cela signifie également que le Find N est assis à plat sur une table lorsqu’il est placé sur son visage. Comme le Z Fold 3 – et tous les autres téléphones phares, d’ailleurs – une bosse de caméra importante à l’arrière l’empêche de rester à plat, sinon.

En plus de cela, OPPO a choisi un rapport hauteur/largeur assez unique pour ses écrans. L’écran extérieur arbore un rapport hauteur/largeur de 18:9, qui est similaire à la plupart des téléphones à dalle normaux. C’est un grand contraste avec le design étrangement haut et étroit de Samsung sur le Z Fold 3.

Le rapport d’aspect plus large et trapu de l’écran extérieur est plus idéal que l’écran extérieur haut et étroit du Z Fold 3.

L’écran intérieur carré signifie que vous n’avez pas besoin de faire pivoter le téléphone pour obtenir le meilleur rapport hauteur/largeur pour les vidéos.

Cet affichage signifie que le Find N ne se sent pas différent de l’utilisation d’un téléphone à dalle normal – à l’exception de l’épaisseur, bien sûr – alors que le Z Fold 3 prend définitivement un certain temps pour s’y habituer et n’est jamais très facile à taper. La plus grande faiblesse de cet écran est qu’il ne s’agit que d’un panneau à 60 Hz, ce qui peut sembler un peu discordant lorsqu’il se déplace entre celui-ci et le plus grand panneau de 120 Hz à l’intérieur.

L’écran interne utilise un rapport d’aspect 15:14 beaucoup plus carré, ce qui signifie que vous n’aurez pas besoin de faire pivoter le téléphone tout en regardant des vidéos pour obtenir le meilleur rapport d’aspect. C’est un bon changement par rapport au Z Fold 3, qui a besoin d’une rotation afin d’obtenir le plus grand affichage pour les vidéos.

Ajoutez à cela le fait qu’il n’y a pas de pli – oui, je sais que cela vieillit probablement – et vous avez un affichage supérieur pour la consommation de contenu. Vous pouvez même plier l’écran en deux pour qu’il fasse pratiquement n’importe quel angle et qu’il ne se referme pas sur lui-même, ce qui rend les appels vidéo, les photos de groupe et un certain nombre d’autres scénarios beaucoup plus faciles que sur un téléphone à dalle plat traditionnel.

À l’arrière, vous trouverez une finition embuée anti-empreintes digitales qui contraste joliment avec sa bosse et ses rails latéraux brillants. Le téléphone est incroyablement solide, c’est le moins qu’on puisse dire.

J’aime aussi le fait que la bascule du volume et le bouton d’alimentation se trouvent sur des côtés opposés lorsque le téléphone est déplié, car cela facilite la recherche de l’excellent bouton d’alimentation latéral et simplifie même la prise de captures d’écran puisque vous n’avez pas besoin de le tenir maladroitement.

L’expérience du logiciel

OPPO a passé beaucoup de temps à travailler sur l’expérience logicielle du Find N, en veillant à ce qu’il ne s’agisse pas simplement d’un téléphone normal qui se déplie. L’OPPO Find N est livré avec Color OS 12, mais avec une grosse mise en garde étrange : il s’agit de Color OS 12 basé sur Android 11.

Le Find N est livré avec Color OS 12, mais il est basé sur Android 11.

Compte tenu de la nouveauté d’Android 12, il n’est pas très surprenant de constater son absence du Find N. Après tout, OPPO avait besoin de concevoir toutes ses propres astuces logicielles pliables puisque Google vient tout juste de lancer les outils de développement pour la version pliable spécifique de Android, Android 12L.

Bien qu’il soit basé sur Android 11, vous n’aurez pas l’impression que ce téléphone est vieux de quelque façon que ce soit. Tout semble sur mesure à partir du moment où vous tirez sur le clavier, qui fonctionne en mode divisé par défaut sur le grand écran. C’est super pratique car c’est un large écran.

Le Snapdragon 888 à l’intérieur assure le bon fonctionnement des choses et les transitions lors de la migration du petit écran vers le grand écran sont indéniablement fluides.

OPPO a souligné que ses transitions sont transparentes et, jusqu’à présent, avec le téléphone, cela est vrai. C’est une expérience considérablement plus fluide que l’interface utilisateur One de Samsung sur le Z Fold 3, et passe presque instantanément d’un écran à l’autre, peu importe si vous ouvrez ou fermez le téléphone.

Au départ, j’ai remarqué que le téléphone ne se met pas en veille lorsque je le ferme. Au début, je n’aimais pas du tout ça. Après tout, l’une des joies de posséder un téléphone pliable est de pouvoir le fermer pour raccrocher à quelqu’un ou mettre le téléphone en veille.

Mais Oppo vous oblige à effectuer un balayage rapide vers le haut sur l’écran lorsque vous passez d’un grand à un petit écran, en ajoutant un très petit geste qui vous permet de continuer rapidement ce que vous faites sans avoir à déverrouiller à nouveau le téléphone. Passer du petit au grand écran – cela signifie simplement l’ouvrir – ne nécessite aucune action supplémentaire et est une expérience incroyablement fluide.

J’ai également été agréablement surpris par l’expérience multitâche prête à l’emploi. Lors de l’utilisation de la navigation gestuelle – qui est la sélection par défaut dans la configuration initiale du téléphone – il est beaucoup, beaucoup plus facile de migrer des applications vers des fenêtres flottantes, de diviser l’écran pour pouvoir utiliser deux applications à la fois et de naviguer dans l’écran de présentation multitâche.

Le multitâche nécessite beaucoup moins d’efforts sur l’OPPO Find N que sur le Galaxy Z Fold 3.

Glisser vers le haut et faire glisser vers le haut de l’écran – un exploit qui est en fait facile sur le Find N grâce à son affichage plus court – fait flotter une fenêtre instantanément. Faire glisser cette fenêtre flottante sur le côté la masquera, tandis que glisser hors de l’onglet créé la ramènera directement à l’écran. Vous pouvez également pincer à quatre doigts vers l’intérieur pour transformer n’importe quelle application prise en charge en une fenêtre flottante.

De même, glisser vers le bas au milieu de l’écran avec deux doigts divisera instantanément l’écran en deux, en faisant glisser l’application active d’un côté pour que vous puissiez rapidement effectuer plusieurs tâches à la fois.

Contrairement à Samsung, cependant, OPPO n’a pas le moyen de forcer toutes les applications à fonctionner avec des fenêtres à écran partagé ou flottantes. Une notification toast sur l’écran vous indiquera quand une application n’est pas prise en charge. Jusqu’à présent, cependant, toutes les applications que je diviserais ou flotteraient fonctionnaient très bien.

Dans l’attente de l’avenir

Je suis certainement impressionné par le premier téléphone pliable d’OPPO. Le matériel est de loin la partie la plus impressionnante de l’expérience, car il évite plusieurs des plus gros négatifs supposés des pliables. OPPO a fait d’énormes progrès avec le matériel de ce téléphone qui, j’espère absolument, continuera à être utilisé dans l’espace pliable.

OPPO dit qu’il n’a actuellement pas l’intention de vendre le téléphone ailleurs qu’en Chine.

Mais le téléphone fait face à deux batailles difficiles à sa sortie, la première étant la distribution extrêmement limitée. OPPO dit qu’il n’a actuellement pas l’intention de vendre le téléphone ailleurs qu’en Chine. C’est dommage pour un certain nombre de raisons, dont la moindre n’est certainement pas le fait que cela coûte techniquement 600 $ moins cher qu’un Galaxy Z Fold 3.

Notre téléphone a été livré avec les services Google Play installés, ce qui aurait un effet dissuasif important sur les acheteurs étrangers, mais le fait d’avoir cette option signifie que quelqu’un pourrait au moins importer un Find N s’il était suffisamment curieux au sujet de l’appareil.

Mais l’état actuel de Color OS 12 fonctionnant sur Android 12 est assez désordonné sur les autres téléphones OPPO et OnePlus.

Le logiciel d’OPPO s’est considérablement amélioré au fil des ans et son engagement à intégrer des fonctionnalités spécifiques au pliable dans sa populaire plate-forme Color OS n’a pas été négligé. C’est une expérience superbe qui se sent vraiment plus utile qu’un téléphone à dalle ordinaire et ce n’est pas seulement à cause du rapport hauteur/largeur supérieur des écrans.

Mais l’état actuel de Color OS 12 fonctionnant sur Android 12 est assez désordonné. Récemment, OPPO a décidé de réunir les systèmes d’exploitation de ses deux marques, unifiant Color OS des téléphones OPPO et Oxygen OS des téléphones OnePlus. Jusqu’à présent, nous n’avons pas été impressionnés par les résultats.

Espérons que OPPO comprendra cela, d’autant plus que ce téléphone fonctionne déjà techniquement sur un système d’exploitation obsolète. Jusque-là, cependant, il s’agit d’une expérience étonnamment solide dans laquelle je suis impatient de m’y attarder alors que je me dirige vers le CES dans quelques semaines seulement.