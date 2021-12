Oppo Find N pliable fuit complètement, ressemble à un petit boi

TL;DR

Le fuiteur fiable Evan Blass vient de publier un tas de photos de l’Oppo Find N. Ce sera le premier téléphone pliable d’Oppo. Il semble être de conception similaire à celle du Galaxy Z Fold 3, mais beaucoup plus petit.

Jusqu’à présent, la seule entreprise à vraiment réussir les téléphones pliables est Samsung. Cette société bénéficie d’une avance sur plusieurs générations depuis le lancement du premier Samsung Galaxy Fold. Ce n’est qu’une question de temps, cependant, avant que les concurrents ne fassent sensation.

Par exemple, nous savons qu’Oppo a son premier pliable en route : l’Oppo Find N. Maintenant, grâce à Evan Blass, nous avons des rendus et des images de l’apparence probable de ce téléphone.

Vous pouvez voir les rendus par vous-même ci-dessous.

Oppo Find N fuite de rendus

Dès le départ, l’Oppo Find N semble s’inspirer fortement de la conception du Galaxy Fold et de sa variante la plus récente, le Galaxy Z Fold 3. Cependant, le Find N semble être beaucoup plus petit que n’importe lequel des téléphones Fold.

L’arrière du Find N semble emprunter généreusement au Find X3 Pro d’Oppo. Le module de caméra incliné est un rappel direct de la conception de ce téléphone. Selon Blass, le téléphone pourrait être disponible en trois coloris : gris, blanc et violet.

Malheureusement, Blass n’avait aucune spécification à partager. D’après les fuites précédentes, cependant, nous sommes relativement certains que le téléphone atterrirait avec un Snapdragon 888 plutôt que le Snapdragon 8 Gen 1 qui vient d’être annoncé.

Vous n’aurez probablement pas longtemps à attendre le lancement de ce téléphone, compte tenu du nombre de fuites que nous avons vues récemment. Restez à l’écoute!

