Oppo Find N pratique: L’amour au premier pli

Oppo dit qu’il a fallu quatre ans de R&D intense et six générations de prototypes pour fabriquer le Find N, son premier téléphone pliable. Après avoir passé du temps avec, maintenant, nous ne pouvons pas nous empêcher de nous dire à quel point il est bon à la fois à l’intérieur et à l’extérieur. Ce n’est peut-être pas le meilleur téléphone pliable sur le marché aujourd’hui – c’est aussi en partie parce qu’il n’arrivera pas de sitôt en Inde – mais il établit sûrement une nouvelle référence, celle dont chaque nouveau pliable à venir devra être le meilleur, pour être digne.

Beaucoup se souviendront de Samsung pour avoir lancé le grand buzz autour des téléphones pliables. Oppo entrera dans l’histoire, pour avoir élevé la barre. C’est à quel point le Find N est bon. En fait, c’est tellement bon qu’on se demande pourquoi Samsung n’a pas pensé à quelque chose comme ça. C’est tellement bon, nous l’espérons, que Samsung le copierait.

Bon, assez d’accumulation maintenant. Entrons-y.

L’écran de couverture est de 5,49 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 18:9. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Avant le lancement, Oppo a promis qu’il avait été en mesure de résoudre les principaux problèmes des téléphones pliants de génération actuelle avec le Find N. Il a dit qu’il avait trouvé un moyen de « réparer » le problème de pli qui gênait chaque téléphone pliable, y compris le Galaxy Z Fold 3, aujourd’hui. La prémisse était intrigante. Même trop beau pour être vrai. Ensuite, il est allé annoncer le produit, et le Find N, en effet, semblait magique.

Mais le truc avec les pliables, c’est que, à moins que vous ne passiez du temps avec eux en personne, vous ne pouvez pas être sûr qu’ils sont aussi bons qu’ils en ont l’air. Le Find N est aussi bon qu’il y paraît.

La sauce secrète ici est la charnière. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

La sauce secrète ici est, évidemment, la charnière. C’est propriétaire. Oppo l’appelle « Flexion ». Il est composé de 136 composants empilés ensemble dans un style goutte d’eau avec une précision allant jusqu’à 0,01 mm. L’ensemble de la configuration est apparemment conçu pour fonctionner de manière aussi transparente que les articulations du corps humain.

En élargissant l’angle du pli et en offrant un tampon, Oppo a pu minimiser le pli « de manière significative ». On dit qu’il est « jusqu’à 80 % moins perceptible par rapport aux autres appareils ». En personne, cependant, vous le remarquerez à peine. Il n’y a pas non plus de nids-de-poule visibles. Le tout paraît aussi onctueux que du beurre, surtout lorsqu’il est complètement déplié. Nous voudrions réitérer; ça ne va pas mieux que ça.

L’écran intérieur est de 7,1 pouces. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Comme si cela ne suffisait pas déjà, le Find N n’a pas non plus d’espace entre les deux moitiés lorsque le téléphone est plié. Il est plus volumineux que le Galaxy Fold 3, mais c’est un petit prix à payer pour une expérience « futuriste » presque sans pli et sans espace.

L’écran intérieur, quant à lui, comporte douze couches dont une couche de 0,03 mm de verre ultra-mince. Oppo affirme qu’il peut être plié « plus de 200 000 fois tout en conservant une expérience de pliage globalement fluide avec presque aucun pli ».

Il n’y a pas d’espace là où les deux moitiés se rencontrent. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Le facteur de forme est un autre domaine où Oppo l’a sorti du stade. Rompant avec les conventions, il a opté pour un châssis plus compact et plus poche pour son pliable. L’écran de la couverture extérieure s’apparente davantage à un smartphone ordinaire. L’écran intérieur de la « tablette » est presque un carré. Plus précisément, l’écran intérieur mesure 7,1 pouces et a un rapport hauteur/largeur de 8,4:9. L’écran de couverture est de 5,49 pouces avec un rapport hauteur/largeur de 18:9.

La compacité globale facilite la prise en main et la manœuvre au quotidien sans aucun compromis sur la fonction.

Il n’y a pas de pli. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Oppo utilise un affichage LTPO sur l’écran intérieur avec une prise en charge du taux de rafraîchissement jusqu’à 120 Hz. Il a une résolution de 1 792 x 1 920p et un taux d’échantillonnage tactile allant jusqu’à 1 000 Hz. L’écran de couverture a une résolution de 1 972 x 988p et un taux de rafraîchissement de 60 Hz. Les deux écrans peuvent tirer 1 000 nits. Le corps du Find N est en verre Corning Gorilla Glass Victus incurvé, tandis que l’îlot principal de la caméra à l’arrière utilise de la céramique.

Vous pouvez poser le Find N sur une surface, comme le Fold 3, et l’utiliser en mode écran partagé à certains angles, entre 50 et 120 degrés, ce qui donne aux applications compatibles comme l’appareil photo, les notes et la musique plus de portée et de fonctions pour travailler. Oppo appelle ce mode « FlexForm ». De même, le Find N prend également en charge la continuité des applications entre les écrans intérieurs et extérieurs.

Find N est également un produit phare haut de gamme. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Oppo a conçu des gestes soignés comme un balayage à deux doigts au milieu pour permettre l’écran partagé et un pincement à quatre doigts pour transformer une fenêtre plein écran en une fenêtre flottante pour aider à tirer le meilleur parti de l’écran intérieur. Ils fonctionnent comme annoncé, mais le kilométrage peut être basé sur la compatibilité des applications.

Outre sa forme pliable, le Find N est également un produit phare haut de gamme. Il possède une puce Qualcomm Snapdragon 888 associée à jusqu’à 12 Go de RAM LPDDR5 et 512 Go de stockage UFS3.1, une batterie de 4 500 mAh avec une charge filaire rapide de 33 W et une charge sans fil de 15 W. Il existe également une prise en charge de la charge sans fil inversée de 10 W.

Il a un total de 5 caméras. (Crédit photo : Saurabh Singh/Financial Express)

Pour la photographie, il dispose d’un capteur principal Sony IMX 766 50MP, d’un capteur 16MP avec objectif ultra-large et d’un autre capteur 13MP derrière un téléobjectif. Il y a deux autres caméras selfie 32MP sur les écrans intérieur et extérieur.

L’ensemble est complété par deux haut-parleurs avec prise en charge Dolby Atmos et un scanner d’empreintes digitales latéral pour la biométrie. La seule caractéristique manquante dans la liste est un indice IP, quelque chose que possède le Fold 3.

Il n’arrivera pas de sitôt en Inde. ne vient pas en Inde de si tôt

Oppo a lancé le Find N à un prix de départ de 7 699 CNY (environ Rs 92 300) en Chine, ce qui est agressif à côté du Fold 3, mais là-bas, il a également d’autres téléphones pliables de Huawei et Xiaomi avec lesquels rivaliser. Malgré une concurrence croissante, le Find N pourrait avoir du pain sur la planche. En effet, alors que presque tous les téléphones concurrents sont un autre Fold, le Find N est autre chose, quelque chose de mieux. Les téléphones pliants, au cours des derniers mois, même s’ils se sont améliorés, devenaient ennuyeux. Le Find N lance la catégorie avec une prise à chaud, qui, nous l’espérons, rattrape et pousse plus de marques à penser différemment.

