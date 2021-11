Oppo Find X4 Pro: 5 choses que nous voulons voir

Hadlee Simons / Autorité Android

La série Find X d’Oppo s’est imposée parmi les meilleurs modèles phares haut de gamme au monde, rejoignant la gamme Apple iPhone et les produits phares Galaxy de Samsung. Le Find X3 Pro de 2021 a certainement continué dans la même veine, offrant une expérience haut de gamme remarquable.

Eric Zeman / Autorité Android

Oppo a jugé bon de proposer une caméra «microlentille» 3MP sur le Find X3 Pro, et c’est certainement l’une des caméras auxiliaires les plus cool que nous ayons vues à ce jour. Cela vous permet de vous rapprocher beaucoup plus qu’un appareil photo macro, montrant des détails invisibles à l’œil nu.

Si Oppo prévoit de ramener le microlentille sur le Find X4 Pro, nous espérons obtenir une caméra à plus haute résolution.

Il y a cependant des inconvénients majeurs à l’appareil photo, le premier étant la mise au point capricieuse. Nous pouvons comprendre la mise au point sommaire étant donné que cela ressemble plus à un microscope qu’à autre chose, mais une mise au point automatique serait cool.

Un problème beaucoup plus important dans notre livre est la faible résolution à 3MP. Cet appareil photo n’est tout simplement pas assez détaillé pour utiliser ces photos comme fond d’écran, c’est là qu’elles brilleraient vraiment. Espérons donc qu’Oppo propose un appareil photo pour microscope 5MP+ s’il envisage effectivement de ramener le microlentille sur le Find X4 Pro.

Disponibilité plus large

Robert Triggs / Autorité Android

L’un des plus gros problèmes avec le Find X3 Pro n’était pas réellement lié à l’appareil lui-même. Au lieu de cela, nous avons été déçus par la disponibilité limitée de l’appareil. Le téléphone est sorti en Australie, en Chine, au Royaume-Uni et dans le reste de l’Europe, mais des marchés comme l’Inde, l’Amérique du Nord, l’Amérique latine et la majeure partie de l’Afrique sont complètement passés à côté.

On ne sait pas s’il s’agissait d’une décision stratégique ou liée à la pénurie de puces, mais nous espérons que la société étendra son empreinte avec le Find X4 Pro. Après tout, l’un des moyens de défier Apple et Samsung est simplement d’avoir le même niveau de disponibilité. Avec le succès du compagnon d’écurie BBK d’Oppo, OnePlus, aux États-Unis, en particulier, ce serait formidable de voir Oppo suivre ses traces.

Une caméra zoom longue portée

Hadlee Simons / Autorité Android

Un déclassement pour le Find X3 Pro par rapport à son prédécesseur était le zoom longue portée, car le produit phare de 2021 offrait un téléobjectif 13MP 2x par rapport à l’objectif périscope 13MP 5x à bord du Find X2 Pro.

Bien que cela signifie que le zoom natif à courte portée bénéficie d’une mise à niveau, il était évident que le zoom à longue portée a beaucoup souffert de cette décision. Nous espérons qu’Oppo apportera une caméra périscope au Find X4 Pro, que ce soit en échangeant la caméra 2x ou, mieux encore, en tant que compagnon de l’objectif à courte portée.

Jouez bien avec d’autres chargeurs rapides

Robert Triggs / Autorité Android

De nombreux téléphones phares d’aujourd’hui offrent une charge rapide, certains allant bien au-delà de 30 W. Ceux-ci vous permettent de recharger complètement votre appareil en une heure ou moins. Nous voyons généralement des marques utiliser des solutions de charge rapide propriétaires, ou des technologies basées sur la charge rapide de Qualcomm et la norme ouverte USB Power Delivery. Nous avons également vu de nombreux téléphones prendre en charge les normes propriétaires et universelles pour couvrir toutes les bases.

Un gros inconvénient du Find X3 Pro est qu’il ne se charge que rapidement via la solution propriétaire d’Oppo, avec une charge descendant jusqu’à 10 W dans certains cas lorsque vous utilisez des chargeurs tiers.

C’est une vraie déception et assez mauvaise pour l’environnement aussi, car cela signifie que vous devrez peut-être acheter un tout nouveau chargeur propriétaire pour vous rapprocher des vitesses décentes. Nous aimerions vraiment qu’Oppo résolve ce problème avec son produit phare de 2022.

Gardez le design en verre unibody

Eric Zeman / Autorité Android

L’une des choses les plus cool à propos du Find X3 Pro était simplement son dos en verre monocoque, car l’arrière était fait d’une seule pièce de verre moulé. Même le boîtier de la caméra a été fabriqué à partir de ce morceau de verre plutôt que d’être fabriqué à partir d’un matériau différent ou d’un morceau de verre séparé.

Pouvons-nous avoir à nouveau une version en cuir funky ? S’il te plait, Oppo ?

Nous aimerions voir Oppo conserver cette conception pour le Find X4 Pro. Mais nous aimerions également voir la société ramener une variante en similicuir comme on le voit avec le magnifique Find X2 Pro orange. Espérons que la société puisse y arriver et satisfaire les fans du Find X3 Pro et du Find X2 Pro.

C’est tout pour notre liste de souhaits Oppo Find X4 Pro. Qu’aimeriez-vous voir du produit phare d’Oppo en 2022 ? Soumettez votre réponse via notre sondage ci-dessous ou faites-le nous savoir via la section commentaires!