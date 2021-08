La campagne vise à mettre en évidence le processus de service après-vente d’OPPO.

OPPO India a lancé trois films numériques capturant les chroniques de ‘Sharma-Verma’. La marque vise à souligner son engagement à fournir des services après-vente aux clients en reliant différents aspects des situations quotidiennes à l’importance de la commodité et de la facilité dans la vie d’un client. « L’orientation client est au cœur de tout ce que nous faisons chez OPPO. La campagne met en valeur l’approche axée sur le client de la marque, l’attention portée aux détails et les résolutions rapides résultant en un service exemplaire sur lequel nos clients comptent toujours », a déclaré Damyant Singh Khanoria, directeur du marketing, OPPO Inde.

Conceptualisée par Havas Creative, la campagne vise à souligner à quel point le processus de service après-vente d’OPPO est simple et fiable. Capturant de petits éléments de bizarrerie, les films montrent les services après-vente rapides en montrant une inspection gratuite, un remplacement de 30 jours et des fonctions de service et de réparation rapides. Le service après-vente est une affaire sérieuse, mais lorsqu’on examine les raisons pour lesquelles on visite le centre de service, cela va de stupide à malheureux, a déclaré Bobby Pawar, président et directeur de la création, Havas Group India, « Les annonces commencent le une note amusante et virer lentement vers une note sérieuse – celle d’OPPO qui tient parole à ses clients, et c’est ce que nous voulions faire vivre – quoi que la vie vous réserve, OPPO est là pour s’en occuper », a-t-il ajouté.

Selon l’entreprise, la campagne est conforme au taux élevé de satisfaction client qu’OPPO a reçu au fil des ans et à la façon dont la marque continue d’enrichir la vie de ses clients grâce à des services impeccables. La marque compte actuellement plus de 500 centres de service répartis dans plus de 500 villes, constituant l’expérience premium de la marque en matière de service après-vente. OPPO s’efforce de fournir une expérience client complète à toute sa clientèle.

En outre, OPPO India a introduit un chatbot dédié alimenté par l’IA appelé «Ollie» qui est disponible 24h/24 et 7j/7 pour que les consommateurs résolvent 94,5% de leurs requêtes.

