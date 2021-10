Oppo lance le lancement mondial de Color OS 12 et révèle une politique de mise à jour ho-hum

in

TL;DR

Oppo a annoncé la disponibilité de Color OS 12 pour le Find X3 Pro. Ceci n’est disponible que dans deux pays pour le moment. Oppo a également révélé de nouvelles politiques pour les mises à jour du système d’exploitation et de sécurité.

Le système d’exploitation Color d’Oppo a apporté des améliorations constantes ces derniers temps, apportant de nombreuses fonctionnalités et une tonne de personnalisations par rapport aux autres skins Android. La société teste le Color OS 12 basé sur Android 12 depuis un certain temps maintenant, mais il est enfin prêt à sortir une mise à jour stable.

La société a annoncé aujourd’hui le premier lancement de Color OS 12, mais ce n’est pas exactement un déploiement généralisé. La mise à jour dite “pilote” sera publiée pour l’Oppo Find X3 Pro en Indonésie et en Malaisie à partir de 18 h 00 GMT aujourd’hui (14 h 00 HE).

Oppo dit qu’il présentera la version mondiale de Color OS 12 dans son intégralité lors d’un événement de lancement en ligne le 11 octobre à 9h00 GMT (5h00 HE). Vous pourrez donc en savoir plus sur le nouveau logiciel basé sur Android 12. Nous pensons que la mise à jour arrivera dans d’autres pays par la suite.

Outre les fonctionnalités liées à Android 12, le nouveau skin Android propose de nouvelles animations, une version de l’animoji d’Apple, un affichage permanent optimisé et une connectivité améliorée avec les PC Windows. Oppo dit également que la peau peut désormais fonctionner jusqu’à 36 mois sans baisse notable des performances.

L’entreprise dit qu’elle vise à terme à apporter la mise à jour à plus de 110 appareils et 150 millions d’utilisateurs dans le monde. Et à cette fin, il a annoncé une politique de mise à jour modifiée pour ses appareils sortis à partir de 2019.

La nouvelle politique de mise à jour d’Oppo

C. Scott Brown / Autorité Android

Plus précisément, il propose trois mises à jour « majeures » du système d’exploitation pour les produits phares de la série Find X (à l’exception des modèles Lite et Neo). Cela signifie la série Find X2 de l’année dernière et la récente série Find X3, car la société n’a pas publié de produits phares Find X en 2019.

Il annonce également deux mises à jour Android pour les séries de téléphones Reno, F, K et Find Lite/Neo, remontant vraisemblablement également à 2019. En descendant, Oppo ne promet qu’une seule mise à jour du système d’exploitation pour «certains» de ses téléphones de la série A. Ce dernier en particulier donne l’impression que certains téléphones économiques ne recevront pas du tout une seule mise à jour du système d’exploitation. Il semble que Samsung propose de meilleures promesses de mise à jour du système d’exploitation pour ses téléphones à petit budget.

Oppo a déclaré à Android Authority que c’était un défi d’apporter Color OS 12 à certains appareils économiques dotés de moins de 3 Go de RAM. La société a ajouté qu’elle travaillait sur une “version plus légère de ColorOS” pour les téléphones économiques afin de répondre à la demande de mises à jour.

Heureusement, Oppo offre également de meilleures promesses pour les correctifs de sécurité. Il offre spécifiquement quatre ans de mises à jour de sécurité pour les téléphones des séries Find X, Reno, F et K. Pendant ce temps, la série budgétaire A devrait recevoir trois ans de correctifs de sécurité.