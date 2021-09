OPPO lancera ColorOS 12 basé sur Android 12 fin septembre

La prochaine version de ColorOS arrive bientôt. OPPO a confirmé que ColorOS 12 basé sur Android 12 sera lancé plus tard ce mois-ci.

OPPO a partagé le calendrier général du déploiement du successeur de ColorOS 11 via son compte Weibo. L’annonce n’a pas révélé la date exacte du lancement, mais sa sortie coïncide avec le déploiement attendu d’Android 12 sur certains des meilleurs téléphones Android.

Cela n’a de sens que dans la mesure où le fabricant de téléphones chinois a été l’un des premiers OEM tiers à proposer la version bêta d’Android 12 plus tôt cette année. Plus précisément, OPPO a publié la version bêta d’Android 12 sur le Find X3 Pro, qui devrait reprendre toutes les nouvelles fonctionnalités qu’Android 12 a à offrir dans les prochaines semaines.

Pour pimenter son annonce, l’OEM a également publié neuf fonds d’écran officiels pour la prochaine version de sa surcouche Android. Vous pouvez voir la haute résolution ci-dessous :

La confirmation d’OPPO n’est pas une énorme surprise après la révélation faite par son propre assistant numérique le mois dernier. Interrogé sur la date de lancement de ColorOS 12, l’assistant chinois a révélé que le logiciel arriverait le 13 septembre à 3 h 00, heure de l’Est.

Pour l’instant, il n’y a pas de mot officiel sur la liste complète des appareils éligibles pour recevoir le système d’exploitation de nouvelle génération. Cela dit, nous nous attendons à en savoir plus sur OPPO dans les prochains jours.

